קצרין מרכינה ראש: נפרדה בערפל כבד מ"אבי קצרין", שמואל (סמי) בר לב ז"ל

תחת מזג אוויר סוער, ששימש תפאורה הולמת לאבל הכבד, ליוו מאות מתושבי קצרין והגולן את סמי בר לב למנוחות. "אוי לספינה שאבד קברניטה!", ספד הרב לוי, רב העיר לשעבר, שעבד לצדו של סמי עשרות שנים. ראש המועצה, יהודה דואה: "סמי הוא קצרין וקצרין היא סמי". בנו גלעד: "אבא, אמרת לי 'קצרין בידיים טובות'. אני מאושר שהגשמת את כל מה שרצית"

צילום: מיכאל גלעדי

ב יום ראשון, בשעה 15:00, עמדה קצרין מלכת. תחת שמים קודרים, ערפל כבד וגשם, הובא למנוחות בבית העלמין המקומי שמואל (סמי) בר לב ז"ל, המייסד וראש המועצה המיתולוגי, "אבי קצרין". עם תחילתו של היום, בכניסה לקצרין, הורד הדגל לחצי התורן.

מזג האוויר החורפי והסוער ששרר בבירת הגולן שימש תפאורה סמלית וכואבת לאבל הכבד, אך לא מנע מהקהילה להגיע בהמוניה. על אף תנאי מזג האוויר הקשים, מאות תושבים, מקצרין והגולן, ביניהם ותיקי ההתיישבות ומוקירי זכרו, הגיעו לחלוק כבוד אחרון. כדי לאפשר לקהל הרב להגיע לבית העלמין בצורה מסודרת, הפעילה המועצה המקומית, בשיתוף המועצה הדתית, מערך שאטלים מיוחד לבית העלמין, על מנת לייצר סדר ובטיחות במהלך הלוויה.

במהלך טקס ההלוויה המרגש, נישאו הספדים ששרטטו את דמותו הרב-גונית של בר לב. חבריו לדרך ארוכה של עשייה סיפרו על אופיו הנחוש של בר לב, שידע "לשבור קירות". אבי זעירא, חבר גרעין המתיישבים ושכנו של סמי מזה יובל שנים, שיתף בלבטים של ראשית הדרך: "כשאני פקפקתי ותהיתי – מי יבוא למקום הזה בגולן? סמי ענה לי בביטחון: 'אנחנו באנו? גם הם יבואו!'". סיפור נוסף שהוזכר המחיש את נחישותו: כשפקידי משרד השיכון סירבו למדוד את שטחה של קצרין בגלל שדה קוצים, סמי "דאג" לטפל בעניין בדרכו היצירתית והנחושה, ותוך ימים ספורים השטח "נוקה" בשריפה יזומה עבור המודדים וכך נמנע עיכוב הבנייה.

המפגש עם משה דיין והעולה החדש

בנו הצעיר, גלעד בר לב, סיפק הצצה לדמות האב והאדם. הוא סיפר כיצד אביו, יחד עם שותפו לארכיאולוגיה, מוני בן ארי, הגיעו לחצרו של שר הביטחון דאז משה דיין ולקחו משם ללא היסוס משקוף עתיק שנלקח מהגולן, בטענה ש"זה שלנו". אותו משקוף הפך לימים לחלק ממוזאון עתיקות הגולן. בן ארי עצמו, שהיה שותפו של סמי בימי הארכיאולוגיה ובשנים הראשונות של ההתיישבות בגולן, ספד אף הוא ודיבר על הפן המקצועי והחלוצי בפועלו של סמי.

לצד ההיסטוריה, בלט הסיפור האנושי: גלעד סיפר כיצד סמי הסיע עולים חדשים מחבר המדינות, סחב עבורם את המזוודות לביתם ורק לאחר מכן, גילו לתדהמתם כי "הסבל" האדיב הוא ראש העיר בעצמו. גלעד חתם את דבריו בפרידה אישית: "לקחתי אותך לסיור לאחרונה ואמרת לי 'קצרין בידיים טובות'. אני מאושר שהגשמת את כל מה שרצית".

"סמי עשה היסטוריה"

יהודה הראל, חברו ושותפו לדרך כמעט 60 שנה, הדגיש: "סמי לא היה ראש מועצה קלאסי, סמי עשה היסטוריה. הוא בנה עיר והבטיח שהגולן יהיה בישראל". נכדתו הבכורה, אלה, נפרדה בדמעות מ"סמי הסבא".

את שורת ההספדים חתם הרב יוסף לוי, רבה של קצרין במשך כ-35 שנה. "אוי לספינה שאבד קברניטה!", זעק הרב, והוסיף: "כשסמי חשף את בית הכנסת העתיק, הוא חשב על העתיד. העיר קצרין כולה אומרת עליך היום קדיש, כפי שבנים אומרים קדיש על אביהם".

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, היטיב לתאר את הסימביוזה המוחלטת בין בר לב למפעל חייו, כשספד לראש המועצה הראשון: "קצרין נפרדת היום ממי שעיצב את דמותה. אי אפשר להפריד בין השניים – סמי הוא קצרין, וקצרין היא סמי. מורשתו חקוקה בכל אבן ובכל פינה בעיר הזו".

זרים רבים הונחו על קברו של מי שחלם את בירת הגולן והפך את החלום למציאות משגשגת, הכוללת מוסדות עוגן כמו מכללת "אוהלו", מתנ"ס קצרין, קאנטרי-קלאב, אולם ספורט, היכל התרבות, אזורי תעשייה, מוזאון עתיקות הגולן, "מכון שמיר למחקר" ועוד מאות פרויקטים, קטנים כגדולים, שהוביל סמי במהלך חייו.

יהי זכרו ברוך