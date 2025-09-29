קצב שבת, מבפנים

הוא מטפל עסוק בהומיאופתיה קלאסית ובשנים האחרונות, משלב גם טיפול בנשימה מעגלית. בשבת, מנסה להתנהל "בנחת אין-סופית, כאילו אין עולם ואין זמן". האורח שלנו ליום כיפור הוא אוריאל קלימן, מאבנ"י אית"ן

קצת על עצמך

"אוריאל קלימן זכיתי להיות נשוי לרננה, אב לארבעה ילדים".

איפה נולדת וגדלת?

"גדלתי במעלות. עיירה גלילית (אז זו הייתה עיירה) מתוקה ויפה להפליא. בילדות במעלות, למדתי המון על החיים המעורבים של דתיים, חילונים, מסורתיים, אתיופים, רוסים, מרוקאים, אשכנזים, תימנים ועוד, כל מה שיש לחברה הישראלית להציע.

"לחיות בכבוד אחד ליד השני, בלי לנסות לשנות אחד את השני. במעלות הייתה, ועדיין יש, תרבות גדולה של חסד בין אנשים מכל הסוגים וזה מייצר אווירה מיוחדת ונדירה".

מגורים

"אבנ"י אית"ן. עברנו לגולן מאזור ירושלים לפני חמש שנים".

עיסוק

"מטפל בהומיאופתיה קלאסית, כבר מעל 10 שנים ובשנים האחרונות, משלב גם טיפול בנשימה מעגלית".

מה זו בעצם הומיאופתיה?

"הומיאופתיה היא שיטת ריפוי טבעית, שבה משתמשים בתכשירים שמופקים מכל מיני חומרים בטבע. ההומיאופתיה מתמקדת לא רק בהקלת התסמינים, אלא בטיפול בשורש הבעיה ומסייעת במגוון רחב של מצבים – מבעיות עור וכאבי ראש ועד אלרגיות, כאבים כרוניים, חרדות ועוד.

"כאשר מגיע אליי מטופל לקליניקה, אנחנו יושבים לשיחת אבחון מקיפה, בעזרתה אני מבין את הבעיה ממנה הוא סובל ואת מאפייניה הפיזיים והנפשיים, אורח חייו והרגליו ואז מזמין בעבורו את התכשיר המתאים לו ומלווה אותו בתהליך הריפוי.

"בקליניקה, אני פוגש מטופלים בכל הגילאים, מתינוקות קטנים ועד קשישים, ומטפל במגוון רחב של מצבים. דלקות חוזרות, בעיות מפרקים, בעיות עור, כאבי ראש, אלרגיות, חרדות, קשיי שינה ועוד אתגרים פיזיים ונפשיים.

"אחד הדברים שאני הכי מחובר אליהם בהומיאופתיה הוא שמטרת הטיפול האמיתית היא לעורר אצל המטופל את היכולת להיות מאוזן וללא תלות במטפל, או בתכשירים חיצוניים".

איך הגעת לתחום?

"מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד נמשכתי למקצועות הטיפול, במיוחד לתחומים האלטרנטיביים, אבל לא ידעתי אם באמת אעסוק בזה ואם כן, באיזה תחום בדיוק.

יצאתי לטיול בחו"ל ועברתי ליד קבוצת מטיילים והייתה שם הומיאופתית שסיפרה על המקצוע שלה. הספקתי לשמוע אולי חמש דקות וזה הספיק לי. נדלקתי מיד וידעתי שזה שלי ובזה אני רוצה לעסוק בו. חזרתי לארץ וחיפשתי מקום ללמוד בו הומיאופתיה.

"אחרי שנות לימוד ארוכות וסטאז' ומבחני קבלה לאגודה הישראלית להומיאופתיה, התחלתי לעבוד ולטפל בקליניקה פרטית.

"כשעברנו לגולן, פתחתי כאן קליניקה והמשכתי להחזיק במקביל את הקליניקה שלי בירושלים. בתקופת המלחמה, פתחתי קליניקה נוספת בראש פינה, כי היו מטופלים שפחדו להגיע לגולן (האזעקה של השכן תמיד מפחידה יותר…) וככה זה נשאר עד עכשיו".

איך נראה יום שישי שלך?

"משתדלים להקדיש את הבוקר לעשות משהו זוגי. לא תמיד אנחנו זוכים ולפעמים, ישר צוללים לענייני הבית וההכנות לשבת – בישולים, ניקיונות עם הרבה מוזיקה ברקע".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"מלא-מלא סלטים מפנקים של אשתי האלופה. אני לא מוותר על דגים בשבת וכמה שיותר איכותי יותר טוב וכמובן, חלות ביתיות ועוד כמה סירים משמחים".

זיכרון ילדות משבת

"משבתות הילדות שלי, אני זוכר בעיקר את כולנו, יושבים סביבי האוכל הטעים של אימא ושרים את השירים של אבא. אבא שלי מאוד אוהב לשיר סביב שולחן השבת. זה היה לו מאוד חשוב שכולנו נהיה חלק מזה ונשב ליד השולחן ונשיר יחד שירים ארוכים, או קצרים, עם מילים, או בלי מילים. חברים שלי היו מחכים מחוץ לבית עד שנסיים לשיר ורק אז הייתי יוצא אליהם".

ספרים/ עיתונים בשבת?

"תמיד יש ערמה של ספרים שאני שם בצד לשבת, אבל בתכל'ס, זה לא כל כך קורה. משפחה, חברים, תפילות ולימוד משותף וסתם עייפות של כל השבוע ממלאים את כל השבת וערמות הספרים לקריאה בשבת ממשיכות לגבוה להן בשקט".

מה הכי כיפי בשבת שלך?

"לקום ממש מוקדם למקווה/ תפילה/ מדיטציה/ לימוד וכל מה שנכנס… אלו השעות הכי יפות שלי במשך כל השבוע. אני מנסה להתנהל בהן בנחת אין-סופית, כאילו אין עולם ואין זמן. להתנהל בקצב שבת מבפנים, זה הכי כיף בעולם".

עם מי היית רוצה לשבת בשולחן שבת?

"הכי הייתי רוצה לשבת בסעודת שבת של הבעל שם טוב. לאכול, לשיר, ללמוד וכל הדברים המופלאים שהתרחשו שם".

מה עושה בשעות הפנאי?

"לומד דברים חדשים, קצת מנגן, קצת נגרות, קצת גינה, קצת יצירה, קצת כתיבה, ריצה".

איך משפיעה עליך המלחמה?

"זכיתי לטפל בהומיאופתיה במלחמה במפונים ונפגעים רבים, כולל במג'דל שאמס. החוויות שלי שם חיזקו מאוד את הרצון שלי להגיע לכמה שיותר אנשים עם פוסט-טראומה.

"המודעות לפוסט-טראומה גדלה מאוד בזמן האחרון ותודה לאודי כגן ולכל מי שמעלה את הנושא למודעות. אגב, לא חייבים להיכנס תחת הכותרת של פוסט-טראומה כדי לקבל עזרה. אנשים רבים שחוו אירועים קשים במהלך המלחמה מגיעים עכשיו לטיפול, כדי לתת מקום למה שעברו, לשחרר ולהתקדם הלאה. ברוך השם, יש היום מגוון רחב של טיפולים בנושא הזה, אני אישית רואה ברכה בטיפול ההומיאופתי בשילוב עם מפגשים של טיפול בנשימה.

"המלחמה חידדה אצלי מאוד את זה שסך הכול יכול להיות פה די קצר בגלגול הזה וזה לא מלחיץ, אלא ממריץ לעשות את מה שחשוב, את מה שרק אני יכול להביא לעולם וכמובן את הביחד המופלא והעמוק שנמצא מתחת לכל המריבות בעם שלנו".

מהו המוטו שלך בחיים?

"אני אף פעם לא יודע לענות על השאלה הזאת. זה כל הזמן משתנה. המוטו שבחרתי בגיל 25 הוא לא המוטו של גיל 30, וזה של גיל 30 הוא לא המוטו של גיל 40 וכן הלאה, עד עכשיו .

"המוטו שלי לעכשיו (שאולי ישתנה בעוד שבוע): מה מכל הדברים שאני עושה רק אני יכול לעשות, ובזה להתמקד".

מהו החלום שלך?

"להקים מרכז טיפולי, שכולל בתוכו מגוון רחב של טיפולים מכל הסוגים – אלטרנטיביים וקונבנציונאליים ושכל הטיפולים בו מוכרים על ידי קופות החולים, ככה שמשפחות שלמות יכולות להיות מטופלות באופן קבוע במרכז ולקבל רפואה איכותית והוליסטית במחיר שווה לכולם. הלוואי שזה יקרה כאן בגולן!".

מה אתה הכי אוהב בגולן?

"שהכול פה בעיכוב של כמה שנים אחורה. הדיליי הכללי הזה שבו יחסית לעולם נשמרים עדיין תמימות, ערכים, אמונה ואנשים טובים. זה דבר נדיר וחשוב".

מהו יום כיפור בשבילך?

"יום כיפור עבורי הוא תזכורת מופלאה מאלוקים, שלא משנה מה עשיתי בחיים שלי, תמיד יש את האפשרות לאפס את הכול, להתחיל מהתחלה ולבחור באפשרות אחרת ממה שבחרתי עד כה. זאת יכולת מדהימה, שקיימת לא רק ביום כיפור, אלא בכל השנה, אבל כיפור הוא יום שבו זה הכי מתומצת וחזק וזו חוויה שנותנת את הטעם הזה לשנה הבאה עלינו לטובה".

מה אתה מאחל לעצמך?

"שיפוצו מעיינותיי החוצה, ישקו ויצמיחו בבריאות, שמחה והנאה".