פריחת הזהב של הגולן

פריחת החלמוניות והסתווניות ברכס בשנית – תצוגת טבע צהובה וסגולה בלב הגולן. הזדמנות אחרונה לצפות בשניים ממבשרי הסתיו הנדירים והיפים בפרחי ארצנו. מסלול מתאים למשפחות

בין הרי הגעש והחורש של מרכז הגולן, התעוררה החודש אחת מפריחות הסתיו היפות והמרגשות – פריחת החלמוניות והסתווניות, ברכס בשנית. מדי שנה, עם ירידת הטמפרטורות ותחילת הגשמים הראשונים, מצהיב המרחב כולו במרבד פרחים זוהר המזמין אלפי מטיילים לחוויית טבע עוצרת נשימה.

שמורת רכס בשנית, הסמויה מעט מהעין, שומרת על טבע טבעי ונדיר. בין עצי האלון, האלות האטלנטיות והשזיפים, פורחים שניים ממבשרי הסתיו היפים בארץ – הסתוונית והחלמונית הגדולה. הצבע הצהוב הבוהק והסגול, ביחד עם הניחוח, הופכים את המקום לאחת מפניני התיירות הטבעיות של רמת הגולן בעונה זו.

המסלול, באורך של כשלושה קילומטרים, נמשך כשעתיים וחצי ומתאים למשפחות עם ילדים. המסלול קווי ודורש היערכות עם שני כלי רכב.

ההליכה מתחילה סמוך לתל חזקה, בעקבות סימון שבילים ירוק ויורדת בין חורשים מגוונים אל נופי תלי הגעש והגולן. לאורך הדרך, יפגשו המטיילים עצי אלון תבור, אלון מצוי ואלון תולע – שלושתם צומחים יחד רק כאן, באחד האזורים הייחודיים בישראל.

במהלך ההליכה, ניתן לעצור למנוחה בצל עצי צפצפה ליד חורבות הכפר הצ'רקסי ג'ואיזה, אחד ממספר כפרים צ'רקסיים שהוקמו בגולן בסוף המאה ה-19. המעיין המקומי ומי הנגר הזורמים משלימים את חוויית השטח באווירה רגועה וצלולה.

איך מגיעים?

ב"ווייז" – הר חוזק. https://maps.app.goo.gl/ZbWr28jNucnJw2AW7

שימו לב שהכביש משובש ויש לנסוע בזהירות.

עונת הפריחה:

החלמוניות פורחות במהלך אוקטובר ופריחתן צפויה להסתיים בסוף החודש. מהרו לצפות בשיא פריחתן וליהנות מטיול מהנה ונעים.

המלצה:

מומלץ להגיע עם נעלי הליכה נוחות, מים וכובע. אנא שמרו על השמורה, אין להדליק אש ואין לקטוף את הפרחים. אל תסטו מהשביל, כדי שגם בשנים הבאות יוכלו המטיילים ליהנות מפריחת הזהב של הגולן.