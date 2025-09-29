פנים חדשות באולפנה

שנה"ל באולפנת "בני עקיבא" הגולן-קצרין נפתחת בתחושה של פתיחת דף חדש, של חיבור בין עבר להווה ובין חלום למציאות. שיחה של התחדשות ושליחות

השנה נפתחת באולפנה שלנו באווירה חגיגית ומרגשת במיוחד. המבנה החדש שנחנך, ההצטרפות לרשת מוסדות אולפנות וישיבות "בני עקיבא" והצטרפות של מספר אנשי צוות חדשים – כל אלה יחד יוצרים תחושה של פתיחת דף חדש, של חיבור בין עבר להווה ובין חלום למציאות.

כדי להכיר טוב יותר את הפנים החדשות, התכנסנו לשיחה פתוחה. פגשנו את רחלי ונינו, היועצת החדשה; איילה ארץ הצבי, מחנכת הכיתה הקטנה בשכבת ט'; רוית מלול, רכזת המדעים ומורה למגמת פיזיקה; טליה גפן, בת השירות של שכבת י' ומעיין ברייטברט, בוגרת האולפנה, שחוזרת כתומכת למידה ורכזת בוגרות. יחד הן שיתפו אותנו בדרכן, בהשראות האישיות, בשמחות הקטנות של החינוך ובאיחולים לשנה החדשה.

שליחות שמתחילה בבית

רחלי ונינו, תושבת קצרין, משתפת אותנו: "זו השנה הראשונה שלי כיועצת, אחרי יותר מ-20 שנה כגננת ועוד שבע שנים כמחנכת. תמיד חלמתי על עולם הייעוץ, ועכשיו אני זוכה להגשים את החלום כאן, באולפנה".

היא לא שוכחת להזכיר את מקורות ההשראה שלה – ההורים: "אבא ואימא שלי, הרב משה והרבנית מרים לוינגר, חיו חיי שליחות למען עם ישראל וארץ ישראל. מהם למדתי לרצות למלא את שליחותי ולעשות את המקסימום האפשרי בכל מקום שבו אני נמצאת".

איילה ארץ הצבי, תושבת אבנ"י אית"ן, משתפת אותנו בהתחלה החדשה שלה: "אני מחנכת השנה את הכיתה הקטנה של שכבת ט'. אחרי 26 שנה כמורה לתאטרון, באולפנת נוב שנסגרה, היה לי חשוב למצוא אתגר חדש שיאפשר לי לשלב בין אהבתי לנערות לבין החינוך המיוחד – תחום שיש לי אליו חיבור עמוק".

איילה חווה את האולפנה כבר שנים רבות כאימא לתלמידות: "הבת הבכורה שלי למדה כאן כבר לפני 12 שנה ומאז, האולפנה מלווה את המשפחה שלנו. תמיד הערכתי את הרוח האנושית והתורנית ואת המקצועיות של הצוות. עכשיו אני שמחה להיות חלק מהצוות הזה".

גם היא מביאה עמה השראה משפחתית עוצמתית: "שני הוריי הגיעו לארץ אחרי השואה, כילדים חסרי כול. הם הקנו לי ערכים של מאמץ, סקרנות, מסירות לצרכי ציבור ולמערכת החינוך, אהבת האדם, עין טובה ולב טוב. הידיעה שמכל נקודת מוצא אפשר לצמוח".

השראות מהכיתה ומהחיים

רוית מלול, רכזת מקצוע המדעים והמורה של מגמת הפיזיקה, מגיעה אלינו ממושב יונתן, עם ניסיון חינוכי של מעל 20 שנה. רוית מוסיפה לנו נדבך נוסף: "לימדתי שנים רבות באולפנית בטבריה, ניהלתי חטיבה וגם את תחום המצוינות בעירייה. אבל כשנולד לי הבן הקטן, הבנתי שאני רוצה לחזור לכיתה, לחזור למפגש האמתי עם התלמידות. זה החמצן שלי".

רוית לא שוכחת להודות למורות שהשפיעו עליה לאורך החיים: "ג'קלין כהן, מורת המתמטיקה שלי וברכה תור, מורת הפיזיקה והמנטורית שלי. הן נתנו לי אהבה גדולה ללמידה ודחיפה עצומה קדימה. 'מבחינתי, ללמד מדע זה קידוש השם. כשעיני תלמידה נדלקות בהבנה חדשה, זה רגע שממלא אותי אושר".

צעירות שמביאות רעננות

טליה גפן, המדריכה של שכבת י', הביאה לשיחה רוח רעננה וצעירה: "בשנה שעברה, הייתי קומונרית ב'בני עקיבא' ביישוב שיזף, במועצה האזורית רמת הנגב. רציתי שירות חינוכי ומשפחתי, מקום שייתן לי תחושת משמעות, שאהיה קרובה לחניכות שלי ושתהיה לי את האפשרות ליזום פרויקטים והאולפנה נתנה לי בדיוק את זה".

היא מתארת את דמות ההשראה שלה – המחנכת שלה מהתיכון: "כשהיא דיברה אתי, הרגשתי כאילו אני האדם היחיד בעולם. זו התחושה שאני רוצה לתת גם לחניכות שלי".

גם מעיין ברייטברט, בוגרת האולפנה שחוזרת אליה השנה, הפעם ממקום אחר, סיפרה על תחושת הסגירה המעגלית: "זה מרגש אותי מאוד. למדתי כאן, הייתי קומונרית ורכזת נוער ועכשיו אני חוזרת כתומכת למידה בכיתה ט' קטנה ורכזת בוגרות. אני רוצה להחזיר למקום שנתן לי כל כך הרבה".

מעיין מזכירה שתי דמויות משמעותיות במיוחד: חגית המחנכת שלה וורדית, מנהלת האולפנה: "הן נתנו לי אמונה גדולה בעצמי והיוו עבורי מודל חינוכי לחיים".

כשהשיחה עברה לנושא המשמעות והסיפוק שבתפקיד, כל אחת הביאה זווית אחרת וכולן השלימו זו את זו.

רחלי דיברה על התהליך המתפתח, גם כשהדרך קשה.

איילה אמרה שהשמחה הגדולה שלה היא לפגוש תלמידות בוגרות אחרי שנים ולראות כיצד זרעים קטנים של אמון וביטחון עצמי, שנזרעו בכיתה ט', הפכו לפירות חיים מלאי עוצמה.

רוית חייכה ותיארה את ניצוץ ההבנה בכיתה.

טליה סיפרה שהמשמעות שלה היא הקרבה האישית – לדעת שהתלמידות סומכות עליה.

ומעיין סיכמה: "כשהתלמידה מבינה שאני מאמינה בה, זה הרגע הכי שווה שיש".

איחולים לשנה החדשה

לקראת סיום, ביקשנו מכל אחת איחול לשנה הקרובה.

רחלי אמרה: "שנמשיך להתקדם ולגדול ולהודות על כל הטוב".

איילה ביקשה: "שנתחדש כל יום מחדש, עם אנרגיות מעולות ליום הזה, לרגע הזה".

טליה התפללה: "לשנה של צמיחה ועליית קומה אישית וכללית".

רוית הוסיפה: "התחדשות היא הזדמנות לשינוי ולדיוק הדרך".

ומעיין חייכה ואמרה: "שתהיה שנה משמעותית, משמחת ומצמיחה – שנזכה להתחבר לקודש ולהגיע גבוה יותר".

השיחה עם הצוות החדש חשפה פסיפס אנושי מיוחד: נשים ותיקות עם ניסיון עשיר, צעירות בתחילת דרכן, בוגרת שחוזרת הביתה – כולן מביאות אתן לב גדול, חלומות והשראה.

לצדן, עומד הצוות הוותיק של האולפנה, שממשיך במסירות יום-יום. ביחד, ותיקים וחדשים, הם יוצרים בית חינוכי שמחבר בין עבר להווה, בין שליחות למסירות, ובין אמונה לאהבה.

כך, עם מבנה חדש, רשת חינוכית איכותית וצוות מלא לב וחזון, האולפנה שלנו פותחת שנה של התחדשות, צמיחה והשראה.