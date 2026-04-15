עשר קפיצות

עצמאות 78 למדינת ישראל: עשר הקפיצות הדיגיטליות שלנו ולמה נשארנו קבלני משנה

חג עצמאות 78 שמח. בזמן שנתחי הבשר מתעשנים לאט והגולן מתמלא במטיילים, זה הזמן לעשות חשבון נפש קטן. לא על גבולות ופוליטיקה, את זה נשאיר לאולפנים. נדבר על המוח הישראלי, זה שהמציא חלקים שלמים מהעולם הדיגיטלי שבו כולנו (והנכדים שלנו) חיים היום. הנה עשר תחנות שבהן ישראל חישבה את העולם מחדש, מאז קום המדינה ועד היום:

•   ,1955 "ויצק (WEIZAC) ."מחשב בגודל של חדר, שתפס חצי קומה במכון ויצמן. כשהמדינה רק יצאה מתקופת הצנע וחילקה תלושי מזון, כמה חוקרים הבינו שעתיד הכלכלה תלוי בכוח חישוב והניחו את התשתית.

•   ,1979 "אינטל 8088". עזבו את אמריקה. המעבד שהכניס את המחשב האישי לכל בית ומשרד בעולם פותח במעבדה קטנה בחיפה. בלעדיו, עדיין היינו מקלידים על מכונות כתיבה.

•   ,1982 "אמדוקס". מישהו היה צריך לעשות סדר בבלגן. הם עשו דיגיטציה למערכות התשלום והפכו כל דקת שיחה טלפונית לעסק כלכלי ומדיד.

•   1993, "צ'ק פוינט". בדיוק כשהאינטרנט הפך למערב פרוע, ישראל המציאה את ה-Firewall, שומר וירטואלי שעומד בכניסה למחשב ומונע מפורצים להיכנס ועל הדרך, ברא את תעשיית הסייבר העולמית.

•   ,1996 ICQ"". הרבה לפני שהנכדים נדבקו למסך של הוואטסאפ, "מיראביליס" לימדה את העולם שאפשר לשלוח הודעות טקסט ולתקשר בזמן אמת, מקצה אחד של העולם לקצה השני.

•   2000, "דיסק-און-קי". החברים ב "M-Systems"-לקחו את תקליטוני הפלופי המרובעים שאהבנו לשמור עליהם מסמכים ודחסו את כל הארכיון הדיגיטלי שלנו לשבב קטן שנכנס למחזיק המפתחות.

•   2006, "Wix". השלב שבו האינטרנט הפך לנחלת הכלל. פתאום, כל בעל צימר או חקלאי יכול היה לבנות אתר אינטרנט יפהפה לעסק, בלי לדעת לכתוב שורת קוד אחת.

•   2008, ."Waze" הסוף למפות הנייר הדהויות בתא הכפפות. אלגוריתם שנעזר בחוכמת ההמונים כדי לחשב מסלולים, לעקוף פקקים ולשנות את הדרך שבה כולנו מנווטים.

•   2015, "מובילאיי". המצלמה הקטנה על השמשה. הראייה הממוחשבת שיצאה מירושלים הניחה את הסטנדרט העולמי לבטיחות ברכב והיא הבסיס לנהיגה האוטונומית של המחר.

•   2024, AI21 Labs"". בעולם שבו מדברים רק על בינה מלאכותית, מודלי השפה של החברה הזו מוכיחים שישראל עדיין במשחק ומתחרה ראש בראש מול ענקיות הטכנולוגיה.

תרבות האקזיטים המהירה שלנו, זו שגורמת לנו למכור כל המצאה לענקית זרה, ברגע שהצ'ק מספיק שמן, מונעת מאתנו להקים כאן תאגיד טכנולוגי היסטורי ועצמאי שיחזיק את הכלכלה שלנו לאורך זמן. אבל, עברנו את פרעה ואנחנו תמיד נהיה העם הנבחר מלא בנסים – אז חג עצמאות שמח מדינת ישראל!

