עומדים במשימה

תנופת תכנון ובנייה ברמת הגולן: הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה מרחב הגולן מסכמת שנת פעילות מוצלחת

הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה מרחב הגולן מסכמת את שנת 2025 עם נתונים המעידים על האצה משמעותית בקידום תכנון, רישוי ובנייה למגורים ולתעסוקה ברחבי רמת הגולן. הוועדה הוקמה כחלק מיעד לאומי שקבעה ממשלת ישראל – הכפלת האוכלוסייה ביישובים, במועצה האזורית גולן, בתוך חמש שנים.

הוועדה החלה לפעול בפועל באפריל 2024 ולאחר תקופת התארגנות וגיוס עובדים, קיבלה את מלוא סמכויותיה במאי 2024. החל מספטמבר 2025, היא פועלת בהיקף מלא, הן בתחום התכנון והן בתחום הרישוי.

מהנתונים עולה, כי מאז תחילת פעילותה ועד סוף 2025, הוגשו לוועדה 773 בקשות למידע להיתר, מתוכן טופלו כ-690. בנוסף, התקבלו 551 בקשות להיתרי בנייה, כאשר ל-130 מהן כבר הונפק היתר ומאות נוספות מצויות בשלבי רישוי מתקדמים.

גם בתחום התכנוני נרשמה פעילות ערה: בשנה וחצי האחרונות, הוגשו לוועדה 47 תוכניות, מהן 33 אושרו להפקדה ו-6 כבר קיבלו תוקף. משך הזמן הממוצע לאישור תכנית בוועדה המיוחדת עומד על כ-10 חודשים בלבד בסמכות מחוזית וכ-6 חודשים בסמכות מקומית – זמן קצר משמעותית מהמקובל בוועדות המחוזיות.

יו"ר הוועדה המיוחדת, שלומי אטיאס, ציין: "הוועדה הוקמה כדי לתת מענה אמתי לצורכי הפיתוח של הגולן והנתונים מוכיחים שאנחנו עומדים במשימה. קיצור לוחות הזמנים והעבודה הצמודה עם המועצה והעומד בראשה, אורי קלנר והיישובים מאפשרים לקדם בנייה, לחזק את ההתיישבות ולהבטיח עתיד תכנוני טוב יותר לתושבי רמת הגולן".

בוועדה מדגישים כי קידום התכנון מתוך מרחב הגולן עצמו מהווה מנוע צמיחה משמעותי, התורם להרחבת אפשרויות הדיור והתעסוקה ולחיזוק האזור כולו.

