עולים רמה בחוגים – תכנית מצוינות חדשה במרכז הקהילתי גולן

המרכז הקהילתי גולן משיק תכנית חוגים תלת-שנתית שמביאה עמה תפיסה חינוכית-ערכית עמוקה, במטרה להנגיש תוכן איכותי, לפתח מצוינות ולהעניק לכל ילד וילדה בגולן חוויית למידה מעצימה

בימים אלה, המרכז הקהילתי גולן מפרסם את תכנית החוגים השנתית, לצד תכנית עבודה שמטרתה להפוך את פעילויות ההעשרה לתכנית חינוכית וערכית עמוקה. התכנית התלת-שנתית מפורסמת באתר המרכז הקהילתי ונבנתה במטרה להנגיש תוכן איכותי ולפתח מצוינות בקרב ילדי האזור, תוך מתן מענה לאתגרים הייחודיים של הגולן.

"אנו רואים בחוגים שלנו הרבה יותר מפעילות פנאי. הם מסגרת לבניית מצוינות אישית ופיתוח כישורי חיים", מסביר מנהל המרכז הקהילתי, ליבנה שלוי.

מודל פירמידה

תפיסת ההפעלה של התכנית מבוססת על מודל פירמידה המלווה את הילדים בגילאים שונים:

קומת החשיפה, לגילאי גן עד כיתה ב': קומה זו מהווה את הבסיס ומטרתה לחשוף את הילדים למגוון רחב של תחומי עניין, כגון אמנות, מדע, ספורט וטבע. ההטמעה תתבצע בתוך מתקני בתי הספר הקיימים ובמרכזים האזוריים, במטרה לעודד חקירה וסקרנות.

קומת ההתמקצעות, מכיתה ג' ומעלה: בשלב זה, הילדים בוחרים תחום ליבה מוגדר, כדוגמת מחול, מוזיקה, מדע וטכנולוגיה וכן כדורגל, כדורסל והתעמלות.

בכל תחום נבנתה תכנית שתספק מעטפת איכותית, הכוללת שיפור תשתיות וגיוס מדריכים מקצועיים, אשר יתנו מענה, הן ברמה המקצועית והן ברמה הערכית. כך, למשל, בתחום ההתעמלות, בוצע רכש משמעותי של ציוד שיאפשר קפיצת מדרגה בתחום, לצד גיוס כוח אדם איכותי חדש.

קומת ההצטיינות, מכיתה ו' ומעלה: קומה זו מיועדת למצטיינים ומטרתה לבנות נבחרות ייצוגיות, להכניס מגמות חוגים לבתי הספר התיכוניים ולהעניק מעטפת ליחידים מצטיינים.

"תחת הכותרת של קידום מצוינות, אנחנו גם פועלים לתת מגוון פעילות כדי שכל ילד וילדה ימצאו את מקומם ויקבלו חוויה מעצימה גם מקצועית וגם ערכית, ולצד זאת מפתחים את השאיפה למצוינות", אומר סגן ראש המועצה ויו"ר המרכז הקהילתי, יעקב שה לבן. "אפשר להגדיר זאת כ'לא מוותרים על אף ילד – ולא מוותרים לאף ילד'. בניית התכנית נעשתה בתקופה מאתגרת, בה לא היה מנהל למרכז וזו הזדמנות להודות לצוות המסור ובעיקר למנהלות ומנהלי האשכולות, שהשקיעו רבות כדי להביא את התוכן וכוח האדם הטוב ביותר עבור החוגים".

מרכזים אזוריים למצוינות

כדי לגשר על אתגרי המרחק והחוסר בתשתיות, הוגדרו בתכנית "פתרו"ן" ארבעה מרכזים אזוריים (בני יהודה, חיספין, חד נס וקלע אלון-רמת הנשיא טראמפ), בהם ירוכזו תשתיות קהילתיות, חינוכיות וכלכליות. תכנית חוגי ההעשרה נבנתה לאור חזון זה ומיקוד המרכז הקהילתי והמועצה הוא בפיתוח המרכזים שיכללו תשתיות התכנסות קהילתית, חדרי חוגים: מוזיקה, אמנויות, מחול וכן תשתיות ספורט מתקדמות כמו מגרשים מקורים, אולם כדורסל, אולם התעמלות, בריכה וחדרי הלבשה.

עולים כיתה – כשבית הספר הופך למרחב קהילתי

בשנה הקרובה, יושק פיילוט בשבעה בתי ספר תחת הכותרת "עולים כיתה". בפיילוט, יתקיימו החוגים מיד לאחר שעות הלימודים. מהלך זה נועד ליצור רצף חינוכי מלא, לחסוך זמני נסיעה ולהקל על ההורים והילדים כאחד. כל זאת מלווה בהשקעה משמעותית בתשתיות פיזיות, כגון שיפוץ אולמות והקמת מגרשים חדשים, במטרה לספק את התנאים האופטימליים לפעילות.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "אתגר המרחקים בגולן מוכר לכולנו. אנחנו מתחילים השנה פיילוט ברוב בתי הספר בגולן, שבו חוגי ההעשרה לילדי כיתות א'-ג' יתקיימו מיד בסיום יום הלימודים. המטרה היא להקל על ההורים, לאפשר לילדים רצף נעים בין בית הספר לפעילות ולתת להם מסגרת חווייתית ומעשירה כבר בגיל הצעיר.

"במקביל, אנחנו עובדים עם מערך התחבורה הציבורית, כדי לנסות ולהתאים ככל הניתן קווים ושעות לחוגים המרכזיים, כך שגם ילדים בגילאים בוגרים יותר, הלומדים ביישובים מרוחקים, יוכלו להשתלב בקלות ובבטחה. זהו עוד צעד בחיזוק הקשר בין מערכת החינוך לפעילות הקהילתית ובמתן הזדמנויות שוות לכל ילדי הגולן".

"יעקב שה לבן: "הפיילוט ממוקד השנה בקומת החשיפה לגילאים הצעירים, אך התכנית שואפת להטמיע את המודל, בתוך שנתיים, בכל בתי הספר לשכבות א'-ד'".

כדוגמה יישומית להצלחת התכנית, הוא מציין את תחום המחול. כדי להנגיש את התחום בצפון הגולן, שיפצה השבוע המועצה אולם ייעודי, על מנת להכניס אליו את פעילויות בית הספר למחול של "מרכז קלור" ובמקביל, בבית הספר למחול באשכול "אופק", הותאם במיוחד מערך הסעות בסוף יום הלימודים. מהלך זה יאפשר ליותר ילדות להשתתף בחוגים ולהתפתח מקצועית.

תכנית החוגים לשנת תשפ"ו של המרכז הקהילתי גולן שואפת לאפשר לכל ילד וילדה למצוא את תחום העניין שלהם ולהתפתח בו, עם הסתכלות קדימה להצמיח שאיפה למצוינות מקצועית, אישית וערכית.

ההרשמה לחוגים בעיצומה ופרטים מלאים על התכנית המלאה, המיקומים והשעות ניתן למצוא באתר המרכז הקהילתי גולן.

