עבודה חכמה

מהפכת העבודה החכמה החלה במועצה המקומית קצרין. בקרוב, היא תתורגם למהפכת שירות לתושבות והתושבים. "הטמעת הכלים הטכנולוגיים הללו אינה מותרות, זו חובה ואנו פועלים על מנת לקדם את הארגון, כך שימשיך וישפר את השירות בכל עת"

המועצה המקומית קצרין משיקה בימים אלה מהלך רחב היקף לעדכון ושדרוג שיטות העבודה בארגון, עם הטמעת סביבת העבודה המתקדמת "Office 365" והכשרת עובדי המועצה בעבודה עם כלים מבוססי בינה מלאכותית (AI).

שילוב זה מסמן תפנית משמעותית בדרך שבה המועצה פועלת למען התושבים – עבודה יעילה, שיתופית, זמינה ומתקדמת יותר. במהלך החודש האחרון, הובילה המועצה, באמצעות מנהלת המחלקה לשירותים דיגיטליים, שירן צרויה, סדרות הדרכה לעובדי כלל המחלקות, שנועדו להטמיע את יכולותOffice 365" ", פלטפורמה המאפשרת גישה נוחה ומאובטחת למסמכים וקבצים מכל מקום, קיום פגישות מקוונות ללא מגבלות, עריכה ושיתוף בזמן אמת בין צוותים שונים והבטחת עבודה רציפה עם תוכנות המתעדכנות באופן קבוע ואוטומטי.

לצד זאת, עובדי המועצה החלו להשתמש בכלים חדשניים המבוססים על ,AI המהווים שכבת תמיכה חכמה, המשולבת בעבודתם היום-יומית. כלים אלו מאפשרים קיצור תהליכים, שיפור איכות המידע המופק וקבלת החלטות מקצועיות מהירה ומבוססת יותר וכל זאת בלחיצת כפתור אחת.

השדרוג הטכנולוגי אינו רק פרויקט דיגיטלי, אלא שינוי תרבותי עמוק: מעבַר לסביבת עבודה חכמה, פתוחה ושיתופית, המחזקת את איכות השירות הניתן לתושבי קצרין בכל תחומי העשייה.

בד בבד, לצד השינויים הארגונים, נחשף לאחרונה ב"קצרין טיימס", המגזין הדו-שנתי של המועצה המקומית קצרין, כי בימים אלו עובדת המועצה על תכנית אסטרטגית לשדרוג ושיפור חווית השירות, תוך הטמעת כלים דיגיטליים מתקדמים בשירות המועצה, למען התושבות והתושבים.

"הטמעת הכלים המתקדמים בעולם העבודה אינה מותרות, היא חובה", מסביר ראש המועצה, יהודה דואה. "אנו מחויבים להמשיך ולהעניק לתושבי קצרין שירות איכותי, זמין ויעיל. המהלך הזה הוא הסנונית הראשונה. בקרוב, נעמיד את המועצה המקומית קצרין בחוד החנית של הרשויות המקומיות בישראל. נמשיך לחזק את היכולת שלנו לפעול בצורה מיטבית עבור הציבור".