ספורטיביות במיטבה

השבוע, באולם שבבני יהודה, נבחרת הגולן בכדורסל כיסאות גלגלים אירחה את חוסן באר שבע. נגמר 33:58 לגולן

השבוע, נערך בבני יהודה משחק כדורסל בכיסאות גלגלים בין נבחרת הגולן לחוסן באר שבע. למרות שהיה ברור במפגש הקודם העונה, שהקבוצות לא שוות בכוחן, באר שבע עשו את כל המסע לגולן.

מי שהגיע מוקדם, יכול היה לראות איך הרוח הספורטיבית התחילה עוד לפני המשחק, כששחקני שתי הקבוצות ישבו על הרצפה ותיקנו יחד כיסא שניזוק מהנסיעה הארוכה.

המשחק עצמו התחיל רגוע ושתי הקבוצות שיחקו התקפות מסודרות. באר שבע הובילו 7:8, לקראת סוף הרבע. שתי דקות לסיום הרבע, המקומיים עברו להגנת לחץ והתחילו לרוץ. הרבע הראשון נגמר לטובת הגולן בפער קטן של 8:13.

הרבע השני נפתח עם אותה הגנת ברזל והריצה נמשכה. בהפסקה בין המחציות התוצאה הראתה 15:31 לגולן.

המחצית השנייה הייתה בעיקר כדי לאפשר לשחקנים חדשים לראות דקות פרקט ואוריה לוי, שחקן חדש בנבחרת, קלע את נקודותיו הראשונות בליגה. גם חיים זכה לקלוע נקודות ראשונות העונה.

בסוף המשחק, דאגו שתי הקבוצות ששחקנים המתקשים להגיע לסל יוכלו גם הם לזרוק, כי ספורטיביות יותר חשובה מתוצאה. עדיין, למי שסקרן – נגמר 33:58.

דקות לצעירים

הכוכב העולה של הנבחרת היה שי דמתי, שסיים בראש רשימת הקלעים במגרש עם 20 נקודות ו-6 ריבאונדים.

שי מזל טוב על ה-MVP!

"תודה! זה בגלל שבקהל שבא לעודד היו גם משפחה וחברים שלי. קהל – גם עם הוא קטן, יכול מאוד להשפיע על השחקנים".

ינון, איך אתה מסכם את המשחק?

"משחק נהדר. קיווינו שהוא ילך ככה, זה אִפשר לנו לתת דקות משחק לצעירים. יוסף אפל ועמנואל שיחקו הרבה ועשו עבודה טובה מאוד בהגנה, חבל שלא יצא להם לקלוע, אבל הם הראו את חשיבותם לקבוצה. אוריה – שחקן חדש וצעיר, (בריא) השתלב נהדר במשחק ואפילו הצליח להתפנות, לקבל כדור, להתמקם ולקלוע. יש לנו כמה שחקנים צעירים, ואנחנו מקווים לפתוח גם נבחרת נוער".

שוקי, איך אתה מסכם? שיחקת עם הבן שלך – איך החוויה?

"שמע, זה כיף שיש לי את ההזדמנות. יוסף הוא חלק מהקבוצה, הוא מגיע לאימונים ומשקיע ואני גאה שיוצא לנו לשחק יחד. אני לא חושב שיש עוד ענף ספורט שזה היה קורה וזה כיף שיש לנו זמן איכות ביחד".

איתן הוסיף: "על הספסל, גם היה את אלירן, הבן של אבי, שעדיין לא משחק בליגה, אבל באימונים הוא מראה את הפוטנציאל האדיר שלו. ברגע שהוא יתחיל לשחק, הוא יהיה הג'וקר של הקבוצה".

הנבחרת רוצה להודות לשופטים נמרוד ורינגר, על שאִפשרו לקבוצות לפרגן אחת לשנייה, לרחמים, על המזכירות הנהדרת ולמארחים שלנו בבני יהודה, שבלעדיהם לא היה לנו איפה לשחק.

משחק הבית הבא שלנו יהיה מול כרמיאל הקשוחים, ביום ראשון 18.1.2026, בשעה 20:00, באולם בחיספין.

בואו לעודד.

מי שרוצה פרטים נוספים, להצטרף, להתנדב, לתת חסות לנבחרת, מוזמן ליצור קשר: אביתר איצקוביץ': 0507497010 או eviataritzko@gmail.com או עם רן אבן דנן 0523298038 המרכז הקהילתי גולן



