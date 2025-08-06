ספוֹקֶנוֹב

ערב ספוקן-וורד נהדר התקיים בנוב. האולם אורגן בצורה שאפשרה אווירה אינטימית קהילתית

מאת: דבורה בר

תשעה מופלאים נפגשו מספר פעמים בסדנה מקדימה, חידדו את העפרונות, כיוונו הלבבות והפיקו שירה מדוברת אישית וחשופה. עדינה ומטיחה כאחת, שהביאה את התקופה והחיים כמו שהם.

היה זה ערב רב-דורי: מנציגת הנוער עד הוותיקים. "הקהל היה עם הדוברים במאה אחוזים. הוא בכה וצחק ובכה. לא נשם, נשימתו נעתקה… לבסוף, השתחרר בצחוק", כך סיכמה את ההתרחשות יעל פרסבורגר, מיונתן, מנחת הקבוצה שחילצה מכל המשתתפים את מיטב דיבורם הרגשתם והבעתם ודייקה אותם.

בהחלט חוויה שהיא מתנת המגישים לקהילה – דיבור פתוח גלוי לב. "מהפכני לקהילה", נגע בחוויות אישיות של יתמות, זקנה, פגיעות, התנתקות, אהבה, אכזבה, חינוך במבט צעיר, לימוד "דף יומי" של אישה וחוויותיו של גבאי – הדמות הכי משפיעה.

ערב מכונן שהוגש בחן.