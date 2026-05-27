נשים משפיעות בגולן

תכנית "קוּמי", מהיוזמות הארציות הבולטות לקידום נשים במרחב הציבורי והקהילתי, יוצרת תנופה אזורית של יזמות והובלה נשית

תנופה חדשה של יזמות, מנהיגות והשפעה נשית יוצאת לדרך בגולן: תכנית "קומי", מהיוזמות הארציות הבולטות לקידום נשים במרחב הציבורי והקהילתי, פועלת בשבועות האחרונים ב"מרכז הצעירים" של קצרין ומביאה עמה רוח של עשייה, חיבורים והעצמה אזורית.

התכנית, שכבר הוכיחה את עצמה בהצלחה בנגב ובגליל, מתרחבת כעת לגולן במסגרת שיתוף פעולה אזורי רחב בין המועצה המקומית קצרין, המועצה האזורית גולן ומרכזי הצעירים במועצות. למחזור הנוכחי נבחרו למעלה מ-20 נשים מקצרין ומהגולן, שבחרו לצאת למסע משותף של צמיחה אישית, פיתוח יזמות והרחבת מעגלי ההשפעה שלהן בקהילה ובמרחב הציבורי.

במהלך תקופת ההכשרה, יעברו המשתתפות תהליך מעמיק הכולל סדנאות מקצועיות, הקניית כלים פרקטיים, יצירת חיבורים משמעותיים ופיתוח מיומנויות מנהיגות. התכנית מבקשת לא רק להעניק ידע, אלא לייצר תשתית אמיתית של עשייה כזו שמובילה להשפעה רחבה ומחזקת את המנהיגות הנשית במרחב הגולני.

היוזמה נשענת על שותפות מקצועית וערכית בין היועצות לקידום מעמד האישה בקצרין ובמועצה האזורית גולן, יחד עם מרכזי הצעירים, מתוך תפיסה ברורה כי חיבורים אזוריים הם מנוע מרכזי לצמיחה, לחדשנות ולהובלה קהילתית.

אנרגיה של עשייה

מנהלת אגף הון אנושי והיועצת לקידום מעמד האישה במועצה האזורית גולן, אביטל שדה: "מדובר במהלך אסטרטגי שמחבר בין יזמות, קהילה ומנהיגות נשית. כאשר נשים מקבלות כלים, במה והזדמנות להוביל ההשפעה חורגת הרבה מעבר לפרט, הן משנות מציאות בקהילה כולה. אנחנו רואים בתכנית הזו השקעה ישירה בעתיד החברתי והקהילתי של הגולן."

מנהלת "מרכז צעירים" קצרין, שמארח במשכנו את התכנית, אנה שמילביץ, הוסיפה: "התכנית מביאה אתה אנרגיה של עשייה והשראה. היא מאפשרת לנשים לזהות את הכוח שלהן, לפעול מתוך ביטחון ולהוביל יוזמות שיש להן השפעה אמיתית בשטח. השותפות בין הרשויות יוצרת כאן כוח אזורי שמאפשר לכל משתתפת לצמוח ולמשוך אתה קדימה קהילה שלמה."

התכנית מתקיימת בשיתוף פעולה עם שותפים מובילים ובהם אשכול גליל מזרחי, צוות תכנית "קומי", בהובלת חן שוחמי חדד, וקיילי איזמן ליפשיץ, יוזמת She" "Rise ומייסדת התכנית, אשר מובילות חזון המתרגם השראה לעשייה ממשית בשטח.

המהלך הנוכחי מצטרף לשורה של יוזמות אזוריות שממקמות את הגולן בלב העשייה החברתית והקהילתית, תוך חיזוק תחושת השייכות, האחריות והיכולת להשפיע.

כשנשים קמות, יוזמות ומובילות, הגולן וקצרין מתקדמים אתן.