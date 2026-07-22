מתחמי "נקודה טובה" בחופי איגוד ערים כנרת

"נקודה טובה" הוא מיזם שהוקם למניעת מצבי סיכון בבני ובנות נוער מכל הארץ – שיצאו לחופשת הקיץ בכנרת. המתחם פועל בכל לילה, משעה 21:00 בלילה ועד 03:00 לפנות בוקר, ללא תשלום

"נקודה טובה" הוא פרויקט במסגרת "התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360", בשיתוף הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול מחוז צפון, המועצה האזורית גולן, עיריית טבריה, איגוד ערים כנרת ומשרדי הממשלה רווחה, חינוך, בריאות, קליטה וביטחון פנים. המיזם פועל בימי החופש הגדול, כחלק מהפרויקט הארצי – "מתחברים לנוער בחופים". המטרה היא לייצר אפקט למניעת מצבי סיכון בבני נוער כגון צריכת אלכוהול, סמים, אלימות מילולית, פיזית, מינית ועוד, בעת שהותם בחופי הכנרת.

מתחם "נקודה טובה", בחוף "חלוקים"-"לבנון"-כורסי, של איגוד ערים כנרת, מופעל על ידי המועצה האזורית גולן, לאורך חודש יולי, עד ה-30 ביולי ומתחם נוסף יוקם ב-30 ביולי ועד סוף אוגוסט, בחוף "שקמים", בסיוע עיריית טבריה.

במתחם, נמצאים במשמרות כ-15 אנשי מקצוע משירותי הנוער, עו"סים ומדריכים וכן 50 מתנדבים, פסיכולוגים, עו"סים ומדריכים, הפועלים בתוך המתחם ומחוצה לו בשטח החוף. הם מאתרים בני ובנות נוער בסיכון ממשי, הנמצאים הרחק מהבית ומאזור מגוריהם ועלולים להיגרר להתנהגות בלתי אחראית ומסוכנת.

שכיחות התנהגויות מסוכנות, עולה בצורה משמעותית בחופשת הקיץ. בני הנוער נחשפים לתופעות רבות, כאשר לחץ חברתי וסקרנות, עלולים להסית לחוויות שאינן חיוביות, המתאפשרות בשל הנסיבות בעונת הקיץ. בחופשה, מבקשים בני הנוער להשתחרר מעול הלימודים והמסגרות. בני ובנות הנוער מגיעים לבילוי בחופים, כולל לינה. שעות הלילה והחושך מזמנים לעתים אירועים בלתי רצויים נוספים.

חוסן נבנה מהשטח

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "מתחם 'נקודה טובה' משקף את הדרך שבה אנחנו פועלים בגולן, חיבור בין אחריות חינוכית, נוכחות בשטח ושותפות בין כלל הגורמים הרלוונטיים. הרחבת העשייה גם לשעות הלילה ובמרחבים פתוחים, היא חלק מהמחויבות שלנו להעניק לנוער ליווי, גבולות והזדמנות לבחור נכון, גם כשהמסגרת הרשמית נגמרת. חוסן נבנה מהשטח מתוך הקשבה, מקצועיות וערכים ברורים שמובילים את העשייה שלנו".

יו"ר איגוד ערים כנרת וראש העיר טבריה, יוסי נבעה: "אנו מודים למשרדי הממשלה, ול'תוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360', על האפשרות לפתוח מתחם 'נקודה טובה', זו השנה הראשונה ברצועת החוף המערבית השייכת לטבריה. אלפי בני נוער מכל הארץ מגיעים לבילוי בחופי הכנרת במהלך החופש הגדול והמתחמים הוקמו בכדי למנוע מצבי סיכון ולהעניק ליווי מקצועי בשעות הלילה, במטרה לייצר אפקט למניעת מצבי סיכון בבני נוער כגון צריכת אלכוהול, סמים, אלימות מילולית וכדומה. אני מקווה כי בני הנוער ישמרו על עצמם ובעת הצורך, יפנו לעזרה במתחמי 'נקודה טובה'. מאחל לכולם חופש טוב ומוצלח".

מנכ"ל איגוד ערים כנרת, יוסף בן יוסף: "אנו מברכים על שיתוף הפעולה בפרויקט חשוב זה, לאורך מספר קיצים, המביא להצלחה באיתור נוער בסיכון, לבל ימעד ולמניעת שוטטות של נערים החשופים לפיתויים שליליים. המיזם מתחבר למודל 'החופים השקטים' של איגוד ערים כנרת, בהם אסורה מוזיקה, במטרה ליצור את אווירת השקט והרוגע. בני הנוער מציפים את חופי הכנרת ללא מבוגרים ונהנים מהחופש הגדול, אך חשופים לסיכונים: לחץ חברתי, אלכוהול וסיכונים מיותרים אחרים. כל זאת מנסה צוות מתחם 'נקודה טובה' למנוע. בנוסף, פקחי האיגוד ושוטרי משטרת ישראל עורכים סיורים בחופים, נענים לקריאות סיוע ומסלקים אלכוהול המתגלה אצל בני הנוער, במטרה לשמור על ביטחונם ובריאותם. אנו קוראים לבני הנוער לקחת אחריות על עצמם ועל חבריהם לנופש בחופים".

בני ובנות הנוער, הנמצאים בחופי הכנרת, מוזמנים לפנות למתחם בשעה שהם מרגישים צורך בכך, שם יקבלו אותם אנשי המקצוע – ללא תשלום.