משכמה ומעלה

אורלי פלדמן הייתה אם לביאה, סבתא "גזעית" ובת מסורה לסבתא רבא – יפה. דמות מרכזית בבית מרום גולן. פרידה מאורלי ז"ל – מרום גולן

אורלי נולדה לפני כמעט 70 שנים בקיבוץ נאות מרדכי. כפעוטה, ההורים עברו לרחובות, שם העבירה את ילדותה ונעוריה. הייתה בולטת במנהיגותה כבר כנערה וכשהתגייסה לנח"ל ,עם גרעין "עשור" למרום גולן, אך טבעי היה שתיבחר כמזכירת החבורה.

אורלי ויואל (יולי) הכירו, התאהבו ונישאו פה במרום גולן. על התבשילים היה אחראי הטבח הדרוזי אבן נידאל, שכבר אז עלה על כישוריה במטבח הקיבוצי. אורלי, אם לביאה – ליואב, גל, עידו, אסף ואלישע, כמובן שהפך לחלק בלתי נפרד.

אורלי, אין מקום ביישוב הזה – ואני לא מגזים – שלא נמצא בו, כך או אחרת, את טביעות אצבעותייך. אני מנסה לזקק ולרכז לקולאז' את עשייתך פה, מהרגע שהגעת עם גרעין "עשור":

מחנכת ומורה בבית הספר הבתולי הזה, "אביטל", שצמח להיות מרכז חינוך אזורי בצפון הגולן.

מזכירת קיבוץ דומיננטית ומשפיעה: הובלת והנחת את הבסיס והיסוד להפרטת הקיבוץ המסורתי (החוברת הצהובה, זוכרים?), תוך הסתכלות איך לא לדרוס את הקיבוץ והקיבוצניקים "הישָנים", מחד ומבט לעתיד ומעבר לאופק, מאידך.

חזון ענף התיירות המפואר שלנו: לקָחָת שכונות נעורים ועמידר, מוזנחות בלשון המעטה ולהפכן לאטרקציה תיירותית? מי היה מאמין? את!

עזרה הדדית וסחיבת האלונקה לכל משימה קהילתית, או פרטית: בר מצווה למחזור שלם, או פשוט מסיבת יומולדת/ יציאה לגמלאות של מי שפנה אליך לארגן ולסייע.

אורלי, לא עסקת בסיסמאות והצהרות, מתכננים וקדימה לביצוע. תקציב? מימון? יגיע בהמשך הדרך – נוסחה שתמיד הצליחה לך.

כמובן שתרמת מכישוריך גם לקהילות אחרות: דן, בית זרע. בתקופת כהונתי האחרונה כמזכיר, המשרד שלך בדן היה לי לחדר התייעצות יעיל ויסודי.

"דוגרית", ישירה, לא מתלקקת, תוֹכֵך כְּּּבָרֶך.

בזווית המשפחתית הפרטית שלך, כמובן "תקתקנית-על": בשלנית בחסד עליון, אופה ובכלל, כמעט לא קרה שנכנסתי אליך הביתה ואין משהו בתנור, או על הכיריים.

בּהיבט הגולני, מבלי ששמת לב לכך ועל בסיס פועלך בבית מרום גולן, היית כמובן חלוצה ונחשונית:

חינוך ושותפה לייסוּד בית ספר אזורי, ששימש דוגמא למערכות החינוך המתהוות בגולן.

בתיירות – דוגמה ומופת כיצד למנף את המיוחדות שיש לנו בגולן למען תוספת פרנסה, תעסוקה וחשיפת חבל הארץ המופלא שלנו לכלל ישראל.

כמעט ראשוניות בניתוץ חומות ההסתגרות הקיבוצית, יציאה להפרטה, כפי שציינתי, תוך השראה לקיבוצי הגולן ובכלל.

אורלי, נפרדים.

אורך הפיזי כָּבָה, כמה עצוב. אולם הפינות והתחומים הרבים מספור שנגעת בהם, ממשיכים להאיר את העתיד של הבית הזה, ועוד איך!

בהערכה ואהבה רבה, בשמי, דורון בוגדנובסקי ובשם כל משפחת מרום גולן