מעבדת דמיון חדשנית נחנכה בבית הספר "אביטל"

במעבדת הדמיון החדשנית, בביה"ס "אביטל", התלמידים ייהנו מחוויית לימוד עתירת טכנולוגיה, המבוססת על הקרנה על קירות ורצפה, סאונד היקפי ועוד, תוך יצירת תחושת תלת-ממד וחוויות לימוד מעשירות

מעבדת דמיון חדשנית נחנכה בבית הספר "אביטל", בקיבוץ מרום גולן. מעבדת הדמיון היא כיתת לימוד אימפרסיבית-אינטראקטיבית עתירת טכנולוגיה, המבוססת על הקרנה על קירות ורצפה, סאונד היקפי ועוד, תוך יצירת תחושת תלת-ממד וחוויות לימוד מעשירות. בבית הספר "אביטל" לומדים כ-700 תלמידות ותלמידים מיישובי המועצה האזורית גולן, כולל גם תלמידות ותלמידים בחינוך המיוחד.

פרויקט מעבדות הדמיון הוא יוזמה של קרן "אתנה" ועד היום הוקמו ברחבי ישראל מעל 110 מעבדות דמיון. באמצעות מעבדת הדמיון, התלמידים מקבלים כלים לפיתוח חשיבה יצירתית, פתרון בעיות, שיתוף פעולה וחדשנות. כך, לדוגמה, התלמידים יכולים "לטייל" ברחובות ערים היסטוריות, "לסייר" באזורים גיאוגרפיים שונים, "לטוס" במרחבי מערכת השמש, להתבונן בהדמיות של תהליכים ביולוגיים ועוד – וכל זאת מבלי לצאת מהכיתה.

מעבדות הדמיון מהוות גשר בין טכנולוגיה לבין תוכן לימודי ומאפשרות להפוך את הלמידה למוחשית וחווייתית, כאשר התלמידות והתלמידים חשים שהם ממש בתוך החומר הנלמד. מעבדות הדמיון תומכות בהתפתחות מיומנויות המאה ה-21, כגון יצירתיות, חשיבה ביקורתית, עבודת צוות ויכולת טכנולוגית, ומכינות את התלמידים לעולם דינמי ומשתנה במהירות.

נשיא ומייסד קרן "אתנה", אורי בן ארי, ציין כי "מעבדות הדמיון הן פלטפורמה חדשנית שנותנת לתלמידות ולתלמידים את הכלים לעצב את העתיד שלהם באמצעות חשיבה יצירתית וטכנולוגיה מתקדמת. הן מאפשרות למורות ולמורים להעניק חוויות למידה אינטראקטיביות, מרתקות ומעמיקות, שמחברות בין תיאוריה לפרקטיקה. אנו רואים את ההשפעה החיובית של המעבדות על ההישגים והמעורבות של התלמידים, וגאים להרחיב את הפעילות שלנו בגולן כדי להעניק הזדמנויות שוות לכולם, בכל מקום".

השקת מעבדת הדמיון בבית הספר "אביטל" התאפשרה בזכות תרומתם של הקרן על שם אילן מילבאור ז"ל, שנפל במלחמת לבנון הראשונה, קרן "אתנה" והמועצה האזורית גולן.

באירוע ההשקה, השתתפו ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, סגן ראש המועצה האזורית גולן, יעקב שה לבן, שרית מילבאור ואלי מילבאור, אחותו ואחיו של אילן מילבאור ז"ל, שרית ואורי מוסינזון – חבריו של אילן מילבאור ז"ל, נשיא ומייסד קרן "אתנה", אורי בן ארי, סמנכ"לית התוכניות של קרן "אתנה", דפנה תמיר, מנהל אגף החינוך במועצה האזורית גולן, חגי סמט, מנהלת בית הספר "אביטל", הילה קודיש, מנהל מעבדת הדמיון בבית הספר "אביטל", גיא קופליק, מנהלת מתחם "אביטל" במועצה האזורית גולן, אלה אברהם ואישים נוספים.