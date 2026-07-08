מנוף לצמיחה

הנהגת הג'וינט העולמי וישראל סיירה בקצרין לחיזוק השותפות האסטרטגית – מנכ"לית הארגון העולמי, אריאל זוואנג, מנכ"לית ג'וינט-ישראל ומנכ"ל ג'וינט-אלכא קיימו ביקור עבודה בבירת הגולן. במרכז המפגש: הידוק הקשרים המקצועיים ותרגום החלטת הממשלה בשטח

צמרת ארגון הג'וינט הבין-לאומי והישראלי קיימה השבוע ביקור עבודה אסטרטגי ומקיף בקצרין. המשלחת כללה את מנכ"לית הג'וינט העולמי, אריאל זוואנג, מנכ"לית ג'וינט-ישראל, ד"ר הדס מינקה-ברנד, ומנכ"ל ג'וינט-אלכא, אורי גיל, שהגיעו בליווי הצוות המקצועי של הארגון, במטרה לבחון מקרוב את תהליכי הפיתוח ביישוב ולדון בחיזוק השותפות המקצועית בין קצרין לארגון.

ארגון הג'וינט, הפועל לקידום מענים חברתיים, חיזוק קהילות ושיפור מערכות השירותים הציבוריים, מלווה כיום את המועצה המקומית קצרין במספר צירים מרכזיים. שיתוף הפעולה המרכזי שבהם מתמקד בקידום ויישום החלטת הממשלה הרחבה לפיתוחה של קצרין. הליווי המקצועי מתבצע הלכה למעשה באמצעות פרויקטור ייעודי מטעם ג'וינט-אלכא, העובד באופן שוטף לצד מנהלי המחלקות ומקדמי התוכניות ברשות, במטרה לתרגם את מסגרת ההחלטה הממשלתית לתהליכי עבודה מעשיים, מדויקים ומחוברים לשטח הציבורי.

במהלך הסיור המשותף, שהובל על ידי ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה והדרגים המקצועיים, הוצגו בפני ראשי המשלחת תוכניות העבודה, הצרכים והאתגרים המאפיינים את התקופה הנוכחית בגולן, לצד ההזדמנויות הפיתוח העומדות בפני היישוב. ראשי הג'וינט הביעו הערכה רבה לחזון המוצג, לשורה של פרויקטים המצויים בשלבי היערכות וביצוע ולאופן המקצועי שבו מנווטת הרשות את תנופת הפיתוח המקומית.

בניית חוסן קהילתי ותשתיות מקצועיות לשנים הבאות

מלבד יישום תוכנית החומש הממשלתית, השותפות המקצועית עם הג'וינט וג'וינט-אלכא באה לידי ביטוי בהובלת פרויקטים משלימים, בחיזוק יכולות העבודה הפנים-ארגוניות של הרשות המקומית, בפיתוח ממשקי עבודה אזוריים ובבניית תשתיות מקצועיות ארוכות טווח, שישרתו את קצרין בשנים הקרובות.

"אנו רואים בשותפות ההדוקה עם הג'וינט ועם אלכא מנוף אסטרטגי ומשמעותי ביותר לחיזוקה של קצרין", מסביר ראש המועצה המקומית, יהודה דואה, ומדגיש את חשיבות החיבור בין הדרגים המקצועיים לחזון הרשות. "היכולת לרתום ארגון כמן הג'וינט לטובת פיתוח כלים מעשיים, מסייעת לנו להפוך את תוכניות העבודה הגדולות להישגים ממשיים בשטח עבור התושבים. הליווי המקצועי הזה, לצד גיוס הפרויקטור הייעודי, מסייע לנו לקדם פרויקטים עירוניים ואזוריים בקצב הנכון, תוך המשך בניית החוסן הקהילתי והצמחת בירת הגולן. נמשיך לבסס ולחזק שותפויות משמעותיות מסוג זה למען עתידו של היישוב".

בקצרין מסכמים את הביקור כאבן דרך חיונית במיסוד קשרי העבודה עם הג'וינט ומציינים כי התשתיות המקצועיות שנבנות בימים אלו, בשיתוף הצוותים של ג'וינט-אלכא, יהוו את הבסיס המרכזי לצמיחה הדמוגרפית והארגונית של קצרין והמרחב כולו בשנים הבאות.