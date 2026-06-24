מנהיגי החזית החדשים

"העורף הפך לחזית, וראשי הרשויות הפכו למפקדי המערכה בשטח": בפאנל בכירים שהתקיים השבוע ב-"Muni Exspo" בתל אביב, בהשתתפות ראשי רשויות מקווי העימות, הציג ראש המועצה המקומית קצרין יהודה דואה תפיסת מנהיגות אסטרטגית מול אתגרי השעה בגזרה הצפון-מזרחית של ישראל. "המציאות בשטח לא מחכה לביורוקרטיה"

בשנה האחרונה, המציאות הביטחונית המורכבת של מדינת ישראל טשטשה לחלוטין את גבולות הגזרה המסורתיים בין צבא לאזרחות והפכה את ראשי הרשויות המקומיות למפקדי החזית האמיתיים של תושביהם.

על רקע זה, השבוע, ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, לקח חלק בפאנל מיוחד שהתקיים כחלק מ-""Muni Exspo, אירוע הדגל של השלטון המקומי בגני התערוכה בתל אביב, תחת הכותרת "שותפים בביטחון: מנהיגי החזית החדשים".

הפאנל הפגיש את ראשי הרשויות אשר ניצבות בחזית הלחימה והאיומים, מלבנון ועזה ועד לגבול המזרחי והמערבי, במטרה לדון בשאלה כיצד בונים מערכי הגנה עצמאיים, מהי גבול האחריות של הרשות המקומית לשלומם של התושבים ואיך מייצרים ביטחון יום-יומי במציאות שבה העורף הפך לחזית המרכזית ביותר של מדינת ישראל.

"לא לזה נבחרנו, אבל זו המשימה שלנו"

במהלך הפאנל, התייחס ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, לטשטוש הגבולות הדרמטי בין העורף האזרחי למערכת הצבאית לאורך הגבול המזרחי. דואה, יחד עם ראשי רשויות נוספים מקווי העימות, דן בצורך הקריטי בבניית מערכי הגנה עצמאיים ובאחריות המוחלטת לשלומם של התושבים, במציאות שבה המרחב הציבורי הפך לחזית המרכזית.

ואה הציג תפיסת מנהיגות ביטחונית ומפוכחת, שאינה ממתינה למנגנוני הביורוקרטיה הלאומיים ומבוססת על עצמאות תפקודית של הרשות באמצעות חיזוק כיתות הכוננות, הצטיידות טכנולוגית מתקדמת וביצור החוסן הקהילתי.

יהודה דואה: "אף ראש עיר או מועצה בישראל לא נבחר לתפקידו כדי לנהל זירות לחימה, או לפקד על מערכים צבאיים. נבחרנו כדי לבנות חינוך, לפתח תשתיות, להביא תעשייה ולשפר את איכות החיים – אך ההיסטוריה הציבה אותנו בנקודת זמן שבה המנהיגות המקומית היא המבצר הראשון והאחרון של האזרח. כשנשמעת אזעקה, התושב אינו מחפש את משרדי הממשלה המרוחקים בירושלים. הוא מסתכל בעיניהם של ראש הרשות ושל הנהגת והנהלת המועצה שלו. ברגעים המכריעים הללו, הניהול המוניציפלי הופך לפיקוד ישיר על הגנת הבית. האחריות היא מוחלטת והיא נמצאת אצלנו בשטח".