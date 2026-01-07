ממשיכים לבנות את העתיד של קצרין

במעמד שר החינוך, רב העיר, ראש המועצה, מנהלת מחוז הצפון ומכובדים רבים, הונחה השבוע אבן הפינה לבית הספר היסודי החדש ואשכול הגנים ב"רובע הנחלים"

בשורה גדולה ומשמעותית יצאה הבוקר מקצרין, בירת הגולן. במעמד שר החינוך יואב קיש, ראש המועצה יהודה דואה, סגן ומ"מ ראש המועצה, אביחי יעקב, מנהלת מחוז צפון, ד"ר אורנה שמחון, רב העיר, אליהו מזוז והיזמים מ"אבני דרך" ו"בראזני" הונחה את אבן הפינה לבית הספר היסודי החדש ואשכול הגנים ב"רובע הנחלים".

בהשקעה אדירה של למעלה מ-40 מיליון ש"ח, ייבנה בית ספר חדשני, בסטנדרט המתקדם ביותר, בן 24 כיתות, על שטח של כ-3,000 מ"ר ולצדו – אשכול גנים.

שר החינוך, יואב קיש: "הקמת אשכול הגנים ובית הספר היסודי החדשים היא חלק ממחויבות ברורה לחיזוק החינוך האיכותי, לפיתוח כל חבלי הארץ ולמתן מענה חינוכי מתקדם לילדי האזור. אני מודה לראש המועצה, חברי יהודה דואה, וצוותי החינוך המקומיים, על המסירות וההשקעה. נמשיך להשקיע בתשתיות חינוכיות בכל רחבי הארץ, כדי להבטיח לכל ילד וילדה הזדמנות שווה להצליח".

ראש המועצה, יהודה דואה: "הכלל המנחה אותי הוא ברור: כ-50% מתקציב המועצה מופנה לחינוך, הלכה למעשה. אנחנו ממשיכים לצמוח ולהתפתח. זוהי בשורה גדולה לקצרין, לגולן ולמדינת ישראל כולה. ברצוני להביע הערכה רבה לשר החינוך, יואב קיש ולמנהלת המחוז, ד"ר אורנה שמחון, על שותפות האמת והרוח הגבית החזקה. תודה לקבוצת "אבני דרך-ברזני" על השותפות, הביצוע וההשקעה".

תשתיות חינוך איכותיות

מנכ"ל השותפות קבוצת "אבני דרך" ו"י.ד ברזאני", המקימות את פרויקט "הרמה", בקצרין: "הנחת אבן הפינה לבית הספר היסודי ואשכול הגנים כחלק מפרויקט 'הרמה' היא רגע של גאווה גדולה ואבן דרך משמעותית בפרויקט. מדובר בהשקעה חינוכית רחבת היקף, שתעמיד מוסדות חינוך חדשניים ומתקדמים כחלק בלתי נפרד מהשכונה החדשה. החזון שלנו הוא ברור: לפתח קהילה שלמה, עם תשתיות חינוך איכותיות, כבר מהיום הראשון, שתמשוך משפחות חדשות ותתרום לצמיחתה של קצרין כבירת הגולן. אנו מודים לשר החינוך, לראש המועצה, להנהגת היישוב ולכל השותפים לדרך, על האמון והשותפות בבניית דור העתיד של האזור".

ממשיכים לבנות את העתיד של קצרין!