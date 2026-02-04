חיפוש

מינוי חדש בכללית מחוז צפון

אירית גולדשטיין מונתה למנהלת האחיות המחוזית עם פרישתה של ברוריה ריקון לגמלאות

אירית מביאה עמה ניסיון מקצועי רחב בקהילה ובמערכת הבריאות, לצד מחויבות עמוקה למקצוע הסיעוד ולשיפור השירות למטופלי המחוז. בתפקידה החדש, תוביל אירית את מערך האחיות של המחוז במרפאות, במרכזים הרפואיים, במרכזי בריאות הילד והאישה ובטיפות החלב.

לאירית תואר שני בבריאות הציבור מאוניברסיטת חיפה ואת דרכה המקצועית החלה בלימודי סיעוד בבית החולים "בני ציון". בהמשך, הצטרפה ליחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי "כרמל".

אירית הגיעה למחוז צפון בשנת 2020, לאחר שנים רבות שבהן ניהלה את מִנהלת כרמל במחוז חיפה ובתפקידה האחרון, ניהלה את מערך האחיות במִנהלת גליל.

"הבחירה במקצוע הסיעוד נולדה מתוך תחושת שליחות עמוקה. להיות אחות ב'כללית' זו מחויבות, לגעת בחייהם של אנשים, להעניק ביטחון, מקצועיות ואנושיות. אני מאמינה בעבודת צוות ובהובלת תהליכים שמקדמים את בריאות המטופלים ואת ההתפתחות המקצועית של האחיות והאחים במחוז", שיתפה אירית.

מנהל המחוז, רפי ברום, בירך: "אירית מביאה עמה שילוב מרשים של ניסיון, מקצועיות וראייה מערכתית רחבה. אני בטוח שאירית תוביל את מערך האחיות במחוז צפון להצלחה ותמשיך לחזק את איכות הטיפול והשירות המצוין הניתן למטופלים. אני מבקש להודות לברוריה, על שנים של מסירות ותרומתה הגדולה למחוז".

