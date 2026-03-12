מטע לזכר יואל גולדיטש, מנוב

דברים שאמרה נעמה, אימו של סמ"ר יואל גולדיטש, שנפטר בביתו בעת שירות מילואים פעיל, בו לקח חלק אקטיבי במלחמת "חרבות ברזל"

משפחה וחקלאות אלו שני ערכים שהולכים תמיד ביחד ומסתבר שגם קהילה, חברות, ומסירות.

השבוע, נטע מטע לזכר סמ"ר יואל גולדיטש מנוב, שנפטר בביתו בעת שירות מילואים פעיל, בו לקח חלק אקטיבי במלחמת "חרבות ברזל".

את היוזמה להקמת המטע על שמו, הרים אביעד אורבך, חבר קרוב של יואל, והובילו את הנטיעה בפועל בשטחם משפחת טסלר, שלמה ואינה ואיתמר גור, גם הם מנוב.

הנטיעה סימלה עבור משפחת גולדיטש את המשך החיים והחיות, כך אמרה נעמה, אמו של יואל. משפחת גולדיטש מקפידה לשמור על שמחה וראיית הטוב לאורך כל הדרך. גם כששני ילדים נוספים, מרדכי והדס, נפצעו במלחמה.

"שמחים וגאים להמשיך לבנות ולטעת גם בזמן מלחמה ומתרגשים מהזכות לקרוא לחלקה על שם יואל, שנראה לנו שהיה מתחבר לווייב", אומר איתמר גור, מנהל משק טסלר.

יואל היה רפתן בנשמה והמסירות שלו כלפי המשפחה, הבית, והמדינה הייתה ללא גבול. אין סמלי מנטיעה באדמת הארץ, כדי לקדש את זכרו.

מי ייתן ויבואו ימים יפים לכולנו.

