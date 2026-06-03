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מחזקים את האור

תושבי רחוב ג'ילבון בקצרין גיבשו תכנית לשיפור פני השכונה ולחיזוק תחושת השייכות. ככה יוצרים קהילה

כתבה: רקפת וינטרוב

במסגרת שיתוף הפעולה הקהילתי בין תנועת "אור" לבין המועצה המקומית קצרין, פעלו בשבועות האחרונים דיירי רחוב ג'ילבון, במסגרת פרויקט פלייסמייקינג, כדי להפוך את השכונה שלהם – לבית. בהובלת רכזת השכונה, כרמית רפאלי, גיבשו התושבים יחד תכנית לשיפור פני השכונה ולחיזוק תחושת השייכות והקהילה ברחוב. בתחילת השבוע התכנסו הדיירים להפנינג קהילתי וצבעוני והחלו בהכנות לשינוי המיוחל.

התושבים החלו בצביעת קיר המקלט בציור של חלון המשקיף להרי גולן ונכתב המשפט – "תמיד כן" – לזכרו של רס"ל אייל ביאנקו ז"ל, תושב השכונה שנהרג לפני כחודש. בצביעת הקיר השתתפה גם בתו של אייל.

בנוסף, הקימו התושבים גינת תבלינים קהילתית, בנו ספסלי קק"ל לטובת פינות ישיבה שכונתיות, נטעו שתילי נוי והקימו גדר במבוק ליצירת מרחב התכנסות משותף עבור תושבי הרחוב. הפעילות צפויה להימשך גם בשבועות הקרובים.

במהלך המפגש, התקיים שיח פתוח בין התושבים סביב מיקום הספסלים והשימוש במרחב הציבורי, מתוך רצון למצוא את האיזון בין חיי קהילה פעילים לבין שמירה על איכות החיים בשכונה. השיח הפך לחלק משמעותי בתהליך החיבור והעשייה המשותפת.

שיתוף הפעולה הפורה בין תנועת "אור" לקצרין מתרחש ברקע הכוונה להכפיל בשנים הקרובות את כמות התושבים במועצה. קהילות "אור", שמופעלות על ידי תנועת "אור", מהוות מכפיל כוח למועצה באמצעות סיוע בניהול שכונות קהילתיות, פיתוחן וחיזוק הקשר בין התושבים למועצה. כבר כעת, ניתן לזהות הקלה בפניות למוקד 106 בשכונות בהן קהילות "אור" פועלות, כמו גם הצלחה של התושבים בניהול הקשיים והאתגרים בשכונה.

מייסד ומנכ"ל תנועת "אור", רוני פלמר: "פעילות התושבים ברחוב ג'ילבון ממחישה עד כמה יוזמות קהילתיות משותפות מחזקות את הקשרים בין אנשים ויוצרות תחושה של קהילה אמיתית. אנו שמחים לשתף פעולה עם המועצה המקומית קצרין ולסייע בחיזוק החוסן המקומי, הקהילה ואיכות החיים במרכזים החדשים של ישראל בנגב ובגליל".

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