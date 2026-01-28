מה קורה באמת בעולם הטכנולוגיה, ולמה זה כן נוגע גם לגולן

כששומעים חדשות על בינה מלאכותית, מחשבים חכמים, או ענקיות טכנולוגיה, זה נשמע לפעמים רחוק. משהו של תל אביב, ניו יורק, או בריסל. אבל אם מחברים את כל הידיעות של השבוע, מתקבלת תמונה אחת ברורה והיא דווקא מאוד מחוברת לחיים כאן

גם הענקים יכולים ליפול

העיתון "The New York Times" מדווח שיוצרת "ChatGPT", אחת החברות המזוהות ביותר עם הבינה המלאכותית, עלולה להגיע לקשיים כלכליים כבר בעוד שנתיים, אם לא תמצא דרך להכניס הרבה יותר כסף. ההוצאות שלה כבר היום עומדות על מיליארדים רבים בשנה והן צפויות לגדול עוד. אבל רוב האנשים משתמשים בגרסאות החינמיות ולא ממהרים לשלם.

למה זה חשוב? כי זה מזכיר עיקרון ישן: טכנולוגיה מרשימה לא מחזיקה מעמד בלי מודל כלכלי יציב. יכול להיות שהחברה תירכש על ידי ענקית אחרת. יכול להיות שהיא תיעלם, אבל הבינה המלאכותית לא תיעלם. רק השמות משתנים.

אירופה רוצה להפסיק להיות תלויה באמריקה

במקביל, האיחוד האירופי התחיל לשאול שאלות קשות. מה קורה אם יום אחד השירותים הדיגיטליים האמריקניים לא יהיו זמינים. מה קורה אם יש משבר, סנקציות, או נתק טכנולוגי.

אירופה בוחנת בנייה של תשתית דיגיטלית עצמאית. מחשבים, ענן, תוכנות. הכול מקומי. זהו תהליך ארוך ויקר, שייקח שנים רבות, אבל עצם השאלה חשובה: תלות מוחלטת בטכנולוגיה של אחרים היא סיכון, לא יתרון.

בצפון הארץ, ההייטק לא עוצר

בזמן שהעולם מתלבט, בצפון הארץ קורה משהו מאוד מוחשי. פארק ההיי-טק של יקנעם מתרחב, אבל בענק. נבנים משרדים, שטחי תעסוקה ואפילו מלון ראשון בעיר.

זהו לא רק הייטק. אלה הם מקומות עבודה. זוהי תנועה של אנשים. זהו חיזוק של הכלכלה האזורית. גם כאן, בגולן, מבינים היום שטכנולוגיה היא לא מגדל שן.

היא תשתית כלכלית.

המוח האנושי עדיין במרכז

בתוך כל זה, מחקרים במדעי המוח מזכירים דבר בסיסי: היכולת החשובה ביותר של האדם היא היכולת לחשוב על החשיבה שלו. לעצור רגע. לשאול למה החלטנו כך. לבדוק אם אנחנו טועים.

זו יכולת שאין למחשב וזו גם היכולת שנחלשת, כשאנחנו נותנים למכונות לחשוב בשבילנו. מי שמפתח מודעות עצמית ושיקול דעת, מקבל החלטות טובות יותר,שומר על חוסן נפשי ולא נסחף אחרי כל חידוש.

גם הטכנולוגיה היום-יומית משתנה

אפילו בנסיעה הביתה רואים את זה. אפליקציית הניווט "Waze" משתפרת.

יותר התראות. יותר דיוק בכיכרות ובמהירויות. זה נוח. זה בטיחותי, אבל זו גם עוד תזכורת כמה אנחנו סומכים על מערכות חכמות ביום-יום.

הבינה המלאכותית משנה את כללי המשחק בעסקים

בתעשייה עצמה, בינה מלאכותית כבר משנה את הדרך שבה בונים תוכנות.

פעם היה צריך צוות גדול. היום, לפעמים, מספיק להסביר למחשב מה רוצים.

זה פותח אפשרויות, אבל גם יוצר סיכונים חדשים. טעויות. פרצות ושימושים לא אחראיים. מי שלא מנהל את זה בזהירות, מגלה שהמהירות פועלת נגדו.

השורה התחתונה

העולם הטכנולוגי מתקדם מהר. לפעמים, מהר מדי, אבל העקרונות נשארים אותם עקרונות: יציבות כלכלית. עצמאות. שיקול דעת וחשיבה אנושית.

מי ששומר על אלה, יודע להשתמש בטכנולוגיה במקום לתת לה לנהל אותו.

