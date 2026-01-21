מהפכת שירות בחוסן הצפוני: מרכז החוסן קצרין-גולן

הקמת מבנה קבע למרכז החוסן קצרין-גולן יוצאת לדרך בתמיכת "הקרן לידידות". מאז ה-7.10 טופלו באזור למעלה מ-1,125 פניות והתקיימו כ-1,300 סדנאות חוסן

שלוחת מרכז החוסן קצרין-גולן, אשר פעלה בימי המלחמה במבנים זמניים, מקבלת מבנה קבע חדש ב"מרכז הצעירים", בקצרין, בזכות תרומה של מעל מיליון ש"ח מ"הקרן לידידות". המבנה יכלול חדרי טיפולים לטובת תושבים אשר חווים חרדה בעקבות המלחמה.

בימים אלו החלו העבודות להקמת מבנה קבע למרכז החוסן, שמספק מענים לתושבי קצרין והגולן. המרכז יספק מענה הוליסטי לתושבי קצרין, הגולן והגליל המזרחי, כחלק משיתוף פעולה בין אשכול גליל מזרחי, המועצה האזורית גולן, המועצה המקומית קצרין ועמותת "משאבים", אשר מפעילה את מרכזי החוסן, בקו העימות הצפוני.

הקמת המרכז מגיעה על רקע הרצון של המועצות קצרין וגולן לספק לתושבים מתחם חוסן וטיפול ברמה גבוהה, שבו יתקיימו טיפולים רגשיים ומעני חוסן.

על פי הנתונים שנאספו מאז פרוץ המלחמה, בשלוחת החוסן בקצרין-גולן שמפעיל מרכז משאבים, התקבלו מאז ה-7.10.23 ועד היום 1,125 פניות של תושבים לטיפול רגשי, בעקבות חרדה, חווית פגיעות וחוסר ביטחון מתמשך, שיצרה הלחימה בצפון, אשר הובילו במקרים רבים לדריכות מתמדת ואף לדיכאון. פעילות מרכז החוסן ממומנת על ידי משרד הבריאות, מִנהלת "תנופה לצפון" וביטוח לאומי.

מהפכה של זמינות ושירות

המרכז החדש יסייע בהנגשת השירותים, העלאת הזמינות וצמצום זמני המתנה לטיפול שירותי מרכז החוסן פועלים במודלים ממוקדי חרדה וטראומה, ללא עלות לתושבים, מתוך הבנה כי תושבים במצוקה זקוקים לכתובת מידית ולתחושה שהם אינם "שקופים".

מרכז החוסן יוקם בקומה השנייה של "מרכז הצעירים" בקצרין ויפעל כמרכז דו-תכליתי: בשגרה – לחיזוק חוסן אישי וקהילתי ובחירום – למתן מענה ראשוני לנפגעי חרדה וטראומה. במסגרת המרכז, יופעלו טיפולים לנוהל חרדה לכל הגילאים, מילדים ועד קשישים, לצד מתחם משפחתי ייחודי למשפחות מילואים.

בנוסף לטיפול הפרטני, המרכז יהווה עוגן קהילתי, בהמשך לפעילות הענפה שהתקיימה עד כה וכללה למעלה מ-1,300 מפגשים וסדנאות לבעלי תפקידים, צוותי חינוך ומתנדבים. כמו כן, תתאפשר קבלת תמיכה רגשית מרחוק בזום וקו סיוע זמין.

מפרוץ המלחמה, תרמה "הקרן לידידות" מעל למיליארד ש"ח עבור מגוון תוכניות סיוע לאזרחיות ואזרחי ישראל, בין היתר, תוכניות לחלוקת חבילות מזון, תווי קנייה, הצבת מיגוניות, הקמת מחלקות ממוגנות בבתי חולים, הענקת ציוד מציל חיים לכוחות הביטחון וההצלה ועוד. בנוסף, הקרן שמה לה למטרה לחזק את החוסן של העורף הישראלי ולסייע לנפגעי המלחמה והחלה לתמוך בעשרות תוכניות לחיזוק החוסן הנפשי.

נשיאת "הקרן לידידות", יעל אקשטיין: "הקרן לידידות מחויבת לחיזוק החוסן הלאומי והחברתי של ישראל, במיוחד ביישובי קווי העימות הצפוני והדרומי. אנו שמחים להיות שותפים אסטרטגיים ביוזמה חיונית זו. מרכז החוסן הזה הוא עוגן של תקווה, המבטיח לתושבי קצרין, הגולן והגליל המזרחי מענה מקצועי, שיחזק את יכולתם להתמודד עם כל אתגר, בשגרה ובחירום. אנו גאים לתמוך בקהילה חזקה ואיתנה זו."

אנשי הבזלת

ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה: "הקמת מרכז החוסן הקבוע היא בשורה מצוינת לקצרין ובכלל לאזור. במהלך המלחמה, הוכחנו יחד, קהילת קצרין, את החוסן שיש בנו – 'אנשי הבזלת'. עם זאת, מרכז החוסן יספק מענים ושירותים חיוניים וחשובים. מרכז החוסן הוא תוצאה של עבודת מטה סדורה בשיתוף 'הקרן לידידות', שתמכה ותרמה מעל מיליון ש"ח להקמת המרכז.

אנו מודים מעומק הלב ל'קרן לידידות' על תרומתה המכריעה שאפשרה את יציאתו לדרך של הפרויקט החיוני, נמשיך לפעול על מנת להביא לקצרין עוד ועוד מענים מקומיים ואזוריים כאחד".

מנכ"ל "משאבים", יפתח בנבנישתי: "אנחנו נרגשים מכך ששירותי מרכז החוסן שמפעיל מרכז 'משאבים', בשיתוף עם הרשויות קצרין וגולן, יפעלו ממבנה קבע ברמה גבוהה, שיספק שירות מיטבי עבור התושבים. זאת, לאחר שבשנתיים האחרונות, פעלנו בחדרים זמניים שהרשויות העמידו לרשותנו. אנחנו מודים ל'קרן לידידות', על ההתגייסות והתרומה הגדולה להקמת המבנה ולמועצה המקומית קצרין, על הובלת הפרויקט. מרכז החוסן עומד לרשות התושבים במענים של טיפול רגשי ממוקד חרדה וטראומה, למגוון הגילאים ופעילויות שמחזקות את החוסן הקהילתי והאישי ביישובים ובמוסדות החינוך".