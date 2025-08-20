חיפוש

מהפכת ה-AI מגיעה להנדסאי תוכנה בכנרת

במכללה הטכנולוגית כנרת, מגמת הנדסאי תוכנה מציבה את הסטודנטים בחזית השינוי, עם תכנית לימודים חדשנית שמשלבת את הידע העדכני ביותר

עולם ההיי־טק נמצא בעיצומה של מהפכה, מהפכת הבינה המלאכותית (AI).

במכללה הטכנולוגית כנרת, מגמת הנדסאי תוכנה מציבה את הסטודנטים בחזית השינוי, עם תכנית לימודים חדשנית שמשלבת את הידע העדכני ביותר יחד עם ניסיון מעשי ופרויקטים אמיתיים.

ראש מגמת הנדסאי תוכנה, אמיר דגן: "המהפכה הטכנולוגית שאנחנו חווים כיום הופכת את הבינה המלאכותית לכלי חיוני לכל מפתח תוכנה. אצלנו, הסטודנטים לא רק לומדים AI ברמה התיאורטית, אלא מתנסים ביישומים אמיתיים, החל מפיתוח תוכנות חכמות ועד שילוב בינה מלאכותית במערכות של בית חכם, חקלאות חכמה ותעשייה 4.0. זהו צעד משמעותי שמכין את הבוגרים שלנו לעולם העבודה המתקדם".

תכנית הלימודים במגמת הנדסאי תוכנה כוללת נושאים מגוונים: פיתוח Full Stack, IoT ו-Embedded, שפת #C וכמובן שילוב בינה מלאכותית בתהליכי פיתוח ובניתוח נתונים. כל אלה משתלבים בפרויקטים מעשיים המדמים אתגרים אמיתיים מהתעשייה ומעניקים לסטודנטים תיק עבודות מקצועי שמאפשר להם יתרון משמעותי בשוק. המסלול גם מותאם לשילוב עם עבודה ומאפשר להתפתח מקצועית תוך כדי הלימודים.

מנכ"ל המכללה, עידו חגי: "אנחנו מטמיעים את נושאי ה-AI לא רק במגמת הנדסאי תוכנה, אלא גם במגמות נוספות, מתוך תפיסה שהבינה המלאכותית היא חלק בלתי נפרד מהעתיד של כל תחום. יחד עם קורסי יזמות ושיתופי פעולה עם מרכז החדשנות של המכללה, אנחנו מעניקים לסטודנטים שלנו כלים אמיתיים לחשוב קדימה, ליזום ולהוביל פרויקטים חדשניים בעולם הטכנולוגי".

במכללה מסבירים כי שילוב הידע הטכנולוגי המתקדם עם חוויית לימוד יישומית מכין את הסטודנטים להשתלבות מהירה בתעשייה. המטרה ברורה: להכשיר את דור העתיד של אנשי ההיי־טק, שיובילו את עולם הבינה המלאכותית בישראל.

