מהכרם לבקבוק: האיכות של "דודה ברטה" מתחילה עמוק באדמת הגולן

בלב אזור התעשייה בני יהודה, מול נופי הגולן הפתוחים, פועל מרכז הייצור של קהילת בית אל. כאן, השילוב בין מסורת אירופית ארוכת שנים לבין חומרי הגלם המשובחים של הרמה, יוצר משהו שונה בנוף המקומי. עבורנו, "ייצור עצמי" הוא לא סיסמה – הוא מחויבות יום-יומית לכל עץ זית ולכל כוורת

בתקופה שבה רוב מוצרי המזון עוברים אין-ספור ידיים ומתווכים, ב"דודה ברטה" בחרנו בדרך אחרת. אנחנו מאמינים שהשליטה המלאה בכל שלבי הייצור היא המפתח לאיכות שאתם מרגישים בכל טעימה.

שמן זית: מחויבות מהעץ ועד הבקבוק

המסע של שמן הזית שלנו מתחיל בכרמים המקומיים פה ברמה. אנחנו לא רק אורזים את השמן – אנחנו חיים את המטעים. חברי הקהילה מנהלים את התהליך מאפס: הטיפול בעצים לאורך השנה, המסיק המוקפד שנעשה על ידינו והעברת הזיתים הטריים לבית הבד.

התהליך כולו, כולל הבִּקבוק והאריזה, מתבצע במפעלנו בבני יהודה, תחת סטנדרטים מחמירים של איכות .(GMP) התוצאה היא שמן זית בדרגת כתית מעולה, המאופיין בארומה עשירה וטריות שקשה למצוא בייצור המוני. כשאתם פותחים בקבוק של "דודה ברטה", אתם יודעים בדיוק מאיפה הוא הגיע.

דבש הגולן: צוף טהור וטעם עוצמתי

גם בכל הנוגע לדבש, בחרנו להשאיר את הבמה לטבע. המכוורות שלנו פזורות ברחבי רמת הגולן בנקודות פריחה נבחרות והדבש נרדה מתוך כבוד עמוק לדבורים ולסביבה.

נקודה אחת חשובה לנו במיוחד: אנחנו מקפידים על רדיית דבש ייחודי מצוף פרחים טבעי בלבד, ללא האכלה יזומה של הדבורים בסוכר. התוצאה היא דבש בעל טעמים עוצמתיים ואיכותיים, ששומר על כל הסגולות הבריאותיות של צמחיית הגולן. זהו דבש בטעם של פעם – נקי, עמוק ובלתי נשכח.

עשייה מקומית שלא עוצרת

כולנו עוברים ימים מאתגרים פה בצפון, אך עבורנו, בקהילת בית אל, המשכיות העבודה היא חלק מהחוסן המשותף. המפעל בבני יהודה ממשיך לפעול במתכונת מלאה, מתוך מחויבות לחקלאות הישראלית. אנו עובדים ומייצרים כדי להבטיח שהתוצרת הטובה ביותר תגיע לשולחן שלכם כל השנה וגם בחג הפסח המתקרב.

זה גם המקום לעצור רגע ולהגיד תודה לעובדים המסורים שלנו, שמגיעים בכל יום למפעל, למרות המורכבות והמצב הביטחוני. הם עושים זאת מתוך תחושת שליחות והדדיות אמיתית והם הלב הפועם שמאחורי כל מוצר שיוצא מכאן.

הכול מחכה לכם באתר האונליין

כדי להפוך את האיכות הזו לנגישה יותר, הקמנו את אתר האונליין החדש שלנו. תוכלו למצוא שם את כל ליין המוצרים: משמן הזית והדבש ועד מעדני הפרי המפורסמים ורוטבי השקשוקה שעוזרים להכין ארוחה משפחתית במינימום מאמץ.

לקראת החג, האתר מציע ליין מוצרים עשיר וכשר לפסח בכשרות בד"ץ (וחלק מהמוצרים "החתם סופר"). תושבי הגולן והמבקרים מוזמנים לבחור בין משלוח מהיר לבין איסוף עצמי מהמפעל בבני יהודה.

