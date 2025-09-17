חיפוש

מדרשת "כמים" – מדרשה לבנות בקצרין

ביום ראשון, ז' אלול, פתחנו באופן חגיגי בקצרין את "מדרשת כמים – מקום לנשמה". 35 בוגרות תיכון לומדות בשלוש תוכניות: "נהרות", "מעיינות" ו"הבאר"

כתבו: נעה גמרסני ושפרה בירנבוים

בקצרין, נפתחה מדרשה חדשה לבנות – "מדרשת כמים – מקום לנשמה". המדרשה מיועדת לבנות צעירות אחרי תיכון. יש בנות המקדישות את היום כולו ללימוד, ויש בנות בשנת שירות, או לאחר השירות. המסלול העיקרי הוקם עבור בנות מסיימות תיכון, המעוניינות לעבוד בחקלאות. ליוזמה שותף ארגון "היוגב", ארגון הפועל לשמירת אדמות הלאום על ידי סיוע לחקלאים.

המדרשה פועלת מבוקר ועד ערב, ובעיקר בשעות אחר הצהריים והערב, לאחר שעות התקן של הבנות ולאחר שעות העבודה. זאת, כדי לאפשר לבנות המעוניינות בכך, גם להתנדב, או לעבוד וגם ללמוד.

במדרשה לומדו כשלושים וחמש בנות בשלוש תוכניות:

"נהרות" – תכנית הדגל של המדרשה. זוהי חבורה איכותית של בנות עשרים, הלומדות מבוקר ועד ערב לימודי תורה. הן שותות בצמא, על פלגי מים, תורה ואמונה. הרעיון העומד בבסיס המדרשה הוא צמיחה אישית בלימוד ובאמונה על מנת לצאת ולהאיר את העולם. לקחת אחריות ציבורית ולפרוץ החוצה.

"מעיינות" – תכנית לבוגרות שירות, העובדות בחקלאות בגולן. הבנות שואבות מים חיים ממעייני הישועה – לומדות תורה של ימי גאולה בשעות אחרי הצהריים במדרשה.

"הבאר" – תכנית שילוב עם שירות לאומי. הבנות משרתות בתחומים שונים. יש מהן העובדות בחקלאות, יש מהן מדריכות באולפנת הגולן-קצרין, אחרות מתנדבות בארגון "אל עמי", להעמקת הזהות היהודית בחברה הישראלית, בנות השירות הלאומי המשרתות במועדוניות בקצרין וכן בנות המתנדבות בתנועות הנוער, או מתגברות ומסייעות בבתי ספר.

כמים חיים על נפש עייפה

הבנות מגיעות למדרשה יום או יומיים בשבוע ונהנות מלימוד חי מרומם ומעמיק, וממעטפת חמה של חבורה מלוכדת, וצוות קשוב.

במדרשה לומדים שיעורים בפרקי אבות, כתבי הרב קוק וכן שיעורים באמונה, בפרשת השבוע, הכנה לחיי משפחה ועוד.

"הלימוד עבורי הוא 'כמים חיים על נפש עייפה' ממש", אומרת אחת התלמידות, המקווה להתמיד בלימוד, אף שסדר היום שלה עמוס ומחייב.

בראש המדרשה, עומדות הרבנית אילת בנית ונועה גמרסני. במדרשה מלמדים רבנים ורבניות מקצרין ומהגולן.

"ערב פתוח לנשים"

הערב הפתוח מתקיים ב"מרכז שיאון", כדי לאפשר לנשים רבות להשתתף באירוע השבועי. מתוך רצון לקירוב לבבות עם נשות קצרין והגולן, מתקיים הערב הפתוח בימי רביעי. האירוע כולל טעימת ערב משותפת, לימוד בחברותות וכן שיעור בפרשת השבוע, עם הרב אושר טביבי.

עם הפנים החוצה, בנות המדרשה פותחות בע"ה בקרוב "תלמודודס" – שיעורי תורה וחוויה לילדי כיתות א'-ד'.

נשים המעוניינות ללמוד אתנו מוזמנות להצטרף לשיעור/ בוקר, ללימוד מרווה ומחיה!

  לבנות נכון

    מרכז הבנייה הישראלי הפגיש בין נבחרת מומחים בענף הבנייה לבין עשרות משפחות שבונות את ביתן…

  אישה במועצה הדתית בקצרין

    לראשונה נבחרה בקצרין אישה כאחת מחמשת חברי המועצה הדתית. דנה אלמלם, 36, היא חברה בקהילת…

  חינוך עתידני בקצרין

    קצרין מכוונת גבוה. תלמידי בית הספר "גמלא" בקצרין משלבים למידה במתחם העתיד במכללת "אוהלו" תלמידי…

