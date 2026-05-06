מגינוסר לחוף חוקוק צפון: טיול טבע ומורשת בצפון הכנרת

לאחר מערכת גשם מפתיעה שהגיחה לזמן קצר בצפון, ורגע לפני שמסתיימת עונת האביב והקיץ מגיע, ממליצים באיגוד ערים כנרת לנצל את מזג האוויר הנוח, לטיול טבע, היסטוריה ומורשת, במקטעי "שביל סובב כנרת" השונים, על שפת האגם הלאומי

איך מגיעים: מחנים את הרכב בבית העלמין של קיבוץ גינוסר. מומלץ לארגן רכב איסוף שימתין בקצה המסלול, בחניון חוף חוקוק צפון (החנייה בתשלום).
תיאור המסלול: מתחילים את הצעידה בבית העלמין של גינוסר, שם ניתן לבקר בקברו של יגאל אלון ז"ל ולחוות מהמורשת הציונית המפוארת שהותיר בלכתו. ממשיכים לצעוד בשביל העובר בשולי בית העלמין ומגיעים לגבעת תצפית מרהיבה לכנרת, עתירה בפסיפסים אומנותיים פרי יצירתם של סטודנטים ערבים ויהודים, במסגרת פרויקט "מפגשי האביב" של בית יגאל אלון.
בצאת בית העלמין, חולפים ממערב למתקן שאיבה ומתקרבים לכנרת בשביל פרוץ וברור, בין סופים, קנים ושלל שיחים. נכנסים לסבך בדרך רחבה ומיד חוצים את נחל עמוד (מעבר יבש כרגע). לאחר החצייה פונים שמאלה, מתקדמים עוד כמאה מטר וחוצים שדרת פיקוסים קטנה ואחריה, מקיפים את אגף הדיג ממזרח, בין סלעים וחורשת פיקוסים יפהפייה, עד שמגיעים לחוף חוקוק דרום.
צועדים על המדרכה לחלק הצפוני של החוף, נצמדים לגדר של אכסניית "כרי דשא" ועוברים לחוף חוקוק צפון, לסיום המסלול. ביציאה מהחוף, ניתן לקנח את הטיול עם ביקור בחורבת מנים (ח'ירבת מניה), חורבה מהתקופה המוסלמית הקדומה, עם ממצאים מרשימים ושרידי ארמון החליף אל ואליד.
אורך המסלול: 2.5 ק"מ. רמת קושי: בינוני, לאוהבי לכת.

