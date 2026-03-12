"מבצע שאגת הארי"

נוער השומר מבית "השומר החדש" – הראשונים לסייע בפינוי הריסות, חילוץ רכוש ואיטום חלונות בדירות ובבניינים שהופגזו בערים השונות והראשונים לסייע לקשישים ולחקלאים

כמו באסון השבעה באוקטובר ולאורך מלחמת "חרבות ברזל" וכמו ב-12 ימי מבצע "עם כלביא", גם בימים אלה של מבצע "שאגת הארי", נוער השומר של ארגון "השומר החדש" הם הראשונים להגיע לזירות השונות ולסייע במשימות מהשטח של פינוי הריסות ורכוש, איטום חלונות ודלתות וחילוץ רכוש וציוד אישי. עם פרוץ המערכה הנוכחית בין ארה"ב וישראל לאיראן, ראינו את נוער השומר שוטף את הזירות השונות וראשון לסייע לאוכלוסייה, לרשויות המקומיות ולגורמי ההצלה והסיוע השונים. בתל אביב, בית שמש, באר שבע ופתח תקווה, הם פעלו מסביב לשעון באתרי ההרס ועזרו לאלפי אזרחים ובחיפה סייעו לקשישים.

סרן במיל' רואי גביש, מ"השומר החדש", שמוביל מהיום הראשון למלחמה את פעילות "השומר החדש" בזירה שנפגעה בתל אביב, סיפר: "פעלנו כבר במאות דירות ועשרות בניינים. פינינו הריסות ואטמנו חלונות ולצד זה, הוצאנו רכוש וציוד של אזרחים שאיבדו ברגע את כל רכושם ומזכרותיהם ופונו מביתם. ההתגייסות של הנוער שלנו מעוררת הערכה והשראה. ההתגייסות הייתה מהירה ומכל קצוות הארץ. זה מרגש ומוכיח שוב שיש לנו נוער נפלא. הפעילות באתרי ההרס היא בשיתוף ׳לב אחד׳".

במשימות השונות בשטח נטלו חלק נוער השומר, ש"ש "אדם ואדמה", חניכי שנת השירות והמצפים, "תכנית זייד", תכנית המנהיגות, בנות השירות הלאומי, לצד מתנדבי "השומר החדש", "משמר עם" ו"אנשי המרחבים".

ראשונים להושיט יד

מנכ"ל ומייסד "השומר החדש", יואל זילברמן: "יש לנו נוער נפלא, נוער שמוכיח פעם אחר פעם שהוא ראשון להיות בשטח בכל משימה. בימים היסטוריים אלה, כשישראל וארה"ב נלחמות כתף אל כתף באויב הגדול שלנו, כשבשמים הטייסים והטייסות שלנו מנטרלים את האיום האיראני, מחסלים את שדרת מנהיגי הטרור, ובשטח צה"ל עושה את העבודה בצורה הטובה ביותר כדי להבטיח לכולנו עתיד בטוח, הנוער שלנו והמתנדבים שלנו ראשונים להיות באתרי ההרס, ראשונים להושיט יד לכל אזרח שזקוק לנו. הנוער הזה מרגש אותנו כל יום מחדש ומוכיח שוב ושוב כי מתוכו יצמח דור המנהיגים הבא של ישראל, אמרו שהם דור המסכים, אבל הם דור ההבטחה והניצחון".

יוסי דבוש, חקלאי ממושב זיתן: "אני רוצה להגיד תודה למתנדבים של 'השומר החדש'. נוער נפלא שהגיעו מוקדם בבוקר ולא עזבו את השטח עד סיום העבודה. כשאני רואה את הנוער הזה, אני מבין שיש עתיד טוב והם יובילו את המדינה בשנים הבאות".

הילה לביא, ממצפה כמהין של "השומר החדש": "מיד כששמעתי שצריכים אותנו, הגעתי לזירה בתל אביב והתחלנו לעבוד עם מתנדבי 'לב אחד'. בימים אלה, המדינה זקוקה לנו וזו החובה שלנו לתת יד במשימות החשובות, אלה הערכים שלנו ב'שומר החדש'".

סמנכ"ל חינוך ומייסד "השומר החדש", און ריפמן: "עברתי בין הזירות השונות מהיום הראשון למלחמה וראיתי נוער עם ברק בעיניים, עם רצון עז להושיט יד לאוכלוסייה שזקוקה לנו, אחרי שברגע אחד חייהם התהפכו. הנוער שלנו מגיע מכל קצוות הארץ. מהערים והיישובים, מהמושבים והקיבוצים. נוער חילוני, לצד נוער דתי. משלבים זרועות מתוך רצון כל כך חזק להיות חלק משמעותי במשימות הלאומיות. הם היו שם ב'חרבות ברזל' וב'עם כלביא' והם פה בשורה של משימות ב'שאגת הארי' ומרגש לראות את זה כל יום מחדש".

גיא בן סעדון מנהל שנות השירות וקד"צ ב"שומר החדש": "תלמידי ותלמידות י"ב שמתלבטים בימים אלה לאן להצטרף בשנה הבאה, אני קורא לכם להצטרף לשנת השירות של 'השומר החדש'. תביטו בנוער הנפלא שלנו ותראו שכאן תקבלו חוויה אחרת, שנעה בין השתתפות במשימות הלאומיות, קבלת ערכים, התמודדות עם קשיים ואתגרים והכנה לצה"ל. ההרשמה אצלנו פתוחה ולקראת סיום, אני קורא לכם בואו והצטרפו אלינו ותהיו חלק מדבר עצום".

שירה שורר, מבית קשת, בשנת שירות ב"שומר החדש", במועצה האזורית בקעת הירדן: "ב'שומר החדש', אנחנו עוסקים בחקלאות ובחינוך, אבל במצב חירום כמו הימים האלה, אנחנו ראשונים להיות בכל מקום לטובת הציבור. אני קוראת לתלמידי ותלמידות י"ב להצטרף לשנת שירות ב'שומר החדש' מספר המקומות מוגבל וההרשמה בקרוב מסתיימת".

אורי חיים-ים, מגבעת שמואל, בנוער השומר, בשנת שירות במצפה אמציה: "עם פרוץ המלחמה, ידענו מיד שאנחנו נהיה שם בשביל התושבים שיצטרכו אותנו לכל משימה. באתר בתל אביב, אנחנו עוסקים בפינוי הריסות ובאיטום דירות של אזרחים, שברגע אחד חייהם התהפכו וביתם ורכושם נהרסו ונפגעו והם נאלצו לנטוש ולעבור למלון, או לבית חלופי. אנחנו צריכים עוד מתנדבים בשטח וכל מי שיכול להגיע מוזמן לבוא ולסייע דרך השומר החדש".