לפתח את הצפון – מהבית"

ד"ר הדס סיבוני בנימיני מצטרפת ל"מכון שמיר למחקר": "להמשיך לפתח את הצפון – מכאן, מהבית"

"מכון שמיר למחקר" ממשיך להתרחב ולחזק את שורותיו והשבוע, אנו שמחים להודיע על הצטרפותה של ד"ר הדס סיבוני בנימיני, לתפקיד מנהלת הפיתוח העסקי של המכון.

ד"ר סיבוני בנימיני היא תושבת מושב רמות, נשואה לאורי ואימא לשלוש בנות. היא מביאה עמה ניסיון עשיר ומרשים החוצה את גבולות המחקר האקדמי והמגזר העסקי גם יחד – שילוב ייחודי וקריטי לקידום החדשנות ופיתוח הגולן והצפון.

את ניסיונה המקצועי בתחום היא רכשה בחממת Fresh Start" ", שבקריית שמונה, חממה טכנולוגית מובילה בתחומי הפוד-טק והאגרי-טק. בתפקידה שם, ליוותה יזמים וחברות הזנק, משלב הרעיון ועד גיבושם לחברה מובילה וטכנולוגיות חדשניות, תוך שיתוף פעולה עם גופי מחקר, תעשייה ומשקיעים. היא הייתה שותפה בקידומם של פרויקטים בעלי השפעה אזורית וארצית שהציבו את הצפון בחזית החדשנות הישראלית.

"בשורה התחתונה, אני חוזרת הביתה", אומרת הדס בחיוך. "החיבור בין מחקר, יזמות וקהילה הוא המקום שבו אני מרגישה הכי משמעותית. וזה בדיוק מה שהמכון עושה – מחקר שמייצר הזדמנויות, ידע שמחובר לשטח ואנשים שמאמינים בפיתוח הגולן והצפון."

במסגרת תפקידה החדש תהיה הדס אחראית על פיתוח שיתופי פעולה חדשים עם תעשייה, גורמי ממשל, רשויות וגופים אזוריים וכן על הובלת יוזמות עסקיות חדשות שנועדו למנף את יכולות המחקר של המכון, לטובת פיתוח כלכלי וחדשנות מקומית.

ב"מכון שמיר למחקר", קיבלו את פניָה בהתרגשות: "הדס מביאה אתה שילוב נדיר של ניסיון באקדמיה ובתעשייה, ראייה מערכתית רחבה ויכולת לחבר בין עולמות. החיבור שלה לגולן ולצפון הוא עמוק ואמתי וזה בדיוק מה שמחזק את הדי-אן-איי שלנו. אנחנו שמחים שהיא אתנו."

הדס מסכמת: "הגולן הוא אזור מלא הזדמנויות. יש כאן אנשים טובים, ידע מגוון ושאיפה להמשיך להתפתח. אני מאמינה שביחד נמשיך לפתח את הצפון ולהפוך את הגולן למוקד של חדשנות ויזמות ישראלית, עם עוד ועוד פרויקטים, שישפיעו על האזור לשנים קדימה."

"מכון שמיר למחקר" מאחל להדס הצלחה רבה בתפקידה החדש וממשיך להוביל, לחקור ולחדש מהלב של הגולן.

