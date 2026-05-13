כשהמדפסת בונה לנו בית והלווייתנים מתחילים לדבר

מה שנשמע לנו כמו מדע בדיוני לפני עשור, הוא היום המציאות העסקית שמנהלת את הכלכלה

אהלן שכנים.

כאן בגולן, הקצב שלנו מוכתב על ידי עונות השנה, המטעים והטבע, אבל בעולם בחוץ, הכללים משתנים מהר. מצאתי את עצמי עובר על החדשות של השבוע והבנתי דבר אחד – מה שנשמע לנו כמו מדע בדיוני לפני עשור, הוא היום המציאות העסקית שמנהלת את הכלכלה. אספתי לכם כמה דברים ששווה להכיר, בלי מילים מסובכות, נטו המציאות.

בית מהמדפסת

ביפן, הציגו השבוע את הבית הדו-קומתי הראשון שהודפס בתלת-ממד. זה לא מודל צעצוע מפלסטיק, אלא בית מגורים אמתי שעמיד ברעידות אדמה ונבנה ב-14 ימים בלבד. תעשיית הבנייה העולמית סובלת ממחסור אדיר בידיים עובדות והיפנים הבינו שהפתרון הוא פשוט מכונה ענקית שיוצקת קירות. תחשבו על קצב בניית ההרחבות אצלנו ביישובים, אם טכנולוגיה כזו הייתה נוחתת פה מחר בבוקר.

המכונה שמפטרת את הממציאים שלה

בארה"ב, בינה מלאכותית הפכה בחודשיים האחרונים לגורם מספר אחת לפיטורים. מעל 80 אלף איש איבדו את העבודה באפריל, רובם המכריע דווקא בתעשיית ההייטק. החברות הגדולות מעדיפות אלגוריתם שלא מבקש תנאים סוציאליים ולא יוצא להפסקה, על פני עובדים בשר ודם. במקביל, מניית "אנבידיה", המלכה הבלתי מעורערת של השבבים עד כה, מתחילה לדרוך במקום. השוק מבין שהמתחרות לא נשארו לישון ומתחילות לייצר לה תחליפים.

אירופה מפסידה בקרב על הסוללה

השבוע, חברת סוללות נורווגית גדולה ("Morrow")הגישה בקשה לפשיטת רגל. אירופה חלמה על עצמאות אנרגטית וייצור עצמי בעולם הרכב החשמלי, אבל המציאות טפחה לה על הפנים. אי אפשר להתחרות בסינים ובאמריקנים, ששופכים סובסידיות ממשלתיות על התעשייה שלהם. כלכלה צריכה גב, ומי שאין לו תמיכה מדינית נמחק מהמפה.

תו תקן לאדם

"ספוטיפיי", האפליקציה שבה רובנו שומעים היום מוזיקה, נאלצה להשיק מערכת זיהוי חדשה. המטרה היא לחלק "וי מאומת" לאמנים אנושיים, פשוט כדי שנוכל להבדיל בינם לבין שירים שנוצרו מאפס על ידי מחשב. הגענו לרגע ההיסטורי שבו צריך תעודת זהות כדי להוכיח שהשיר שמרגש אותנו נכתב על ידי אדם עם נשמה ולא על ידי שרת עמוס בנתונים.

הלווייתנים של חיפה

לסיום, קצת גאווה וטבע. חוקרים מאוניברסיטת חיפה, יחד עם עמיתים מארה"ב, פיתחו רובוט תת-ימי, שיודע לעקוב אחרי לווייתני ראשתן בעומק הים. הרובוט לא רק מצלם, אלא גם מקשיב ומנתח את קודי התקשורת שלהם בזמן אמת. אנחנו אולי מתקשים לתקשר אחד עם השני מעל פני האדמה, אבל לפחות המדע מתקרב לפענוח השפה של היונקים החכמים ביותר במצולות.

חברים יקרים, מצד שני, אולי אנחנו משלים את עצמנו עם התלהבות מרובוטים שחוקרים לווייתנים ומדפיסים בתים, בזמן שהטכנולוגיה הזו בדיוק מחסלת עשרות אלפי משרות ומוחקת את הערך של יצירה אנושית אמיתית.

