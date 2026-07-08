"יאללה גליל" – הפסטיבל שיחזיר את ישראל לצפון

שלושה שבועות של פסטיבל, בהיקף חסר תקדים. מופעים, ועידת הגליל, פעילויות לכל המשפחה ועוד. 15 מוקדים. פסטיבל הקיץ הצפוני | 4-20.8.26

צילום: Jinipix

הגליל קורא לכם – בואו לגליל. אוגוסט 2026 יהיה חודש לא רגיל: לראשונה, יתקיים פסטיבל "יאללה גליל" – אירוע תרבות ותיירות רחב היקף בהשקעה חסרת תקדים, שלושה שבועות רצופים, במוקדים רבים לאורך הגליל ועד קו הגבול הצפוני. הפסטיבל יתקיים בהובלת משרד הנגב, הגליל והחוסן לאומי והרשות לפיתוח הגליל ובשיתוף הרשויות הצפוניות וקק"ל.

אירועי "יאללה גליל" יאוגדו לפסטיבל ייחודי שמטרתו כפולה: להניע את אזרחי ישראל מרחבי הארץ לצאת לגליל ולתת כתף משמעותית לתושבי הצפון שחוו כמעט שלוש שנים של מציאות מורכבת. הפסטיבל הוא הזמנה לחזור לשגרה של ממש, שגרה של חיים, תרבות, תיירות ועסקים. יחד מניעים מחדש את גלגלי הכלכלה הצפוניים.

שלושה שבועות של פסטיבל – בהיקף חסר תקדים. אירועי "יאללה גליל" יתפרסו על פני 15 מוקדים בגליל, ביניהם: קריית שמונה – פארק הזהב, נהריה, כפר גלעדי, מג'דל שמס, בית ג'אן, כפר ורדים, מטולה, מעלה יוסף, לוחמי הגטאות, מרום גליל, ועידת הגליל בצפת ועוד. כל מוקד יציע חוויה ייחודית – מופעים, שווקים, טעמים, ואטרקציות מהנות.

אמני ישראל עולים לגליל

מיטב אמני ישראל יעלו במהלך הפסטיבל על הבמות הגדולות בצפון. בין השמות שיופיעו: אושר כהן, בן אל תבורי, רינת בר, עדן חסון, עדן בן זקן, "טיפקס", "הפרויקט של רביבו", עילי בוטנר, יובל דיין ועמיר בניון, אהוד בנאי, "אתניקס", "כנסיית השכל", שלומי סרנגה, זוהר פרנסיס ועוד רבים. חלק מהמופעים בתשלום – רכישה באתר "יאללה גליל".

פעילויות "יאללה גליל" למשפחות – לצד הבמות הגדולות, שפע של תכנים לכל הגילאים: במות ילדים עם "יובל המבולבל", "מיקי מנישמיקי", מיכל הקטנה ועוד; סדנאות יצירה, מבוך לייזר, מתקנים מתנפחים, מגרש רולרבליידס, מתחם לגו ענק, ממלכת קריסטלים ועשרות פעילויות נוספות. מסיבות שישי, קבלת שבת, ירידי יין ואומנות, פסטיבל מדע וים, ועוד. ימי הפסטיבל יהיו עמוסים בתוכן מהבוקר עד הלילה. מרבית הפעילויות ללא תשלום.

ועידת הגליל חוזרת לצפת

כחלק מאירועי "יאללה גליל", ב-11 באוגוסט תתקיים בצפת ועידת הגליל – אירוע מרכזי שיכנס בעלי עסקים, יזמים ומנהיגות מקומית לדיון בעתיד הכלכלי של האזור.

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף: "הפסטיבל יחזיר את החיים לגליל ואת הישראלים לצפון, לאחר תקופה לא פשוטה. זאת ההזדמנות של כולנו לחזק את תושבי הגליל, להעניק לצפון תנופת צמיחה, לתמוך בכלכלה המקומית, לטייל באתרים היפים וליהנות מקיץ גלילי ומחוויות לכל המשפחה. יאללה, בואו לגליל!".

מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל, יכין זיק: "ברשות לפיתוח הגליל, אנחנו מאמינים שתיירות היא מנוע צמיחה משמעותי לצפון. באמצעות שיתופי פעולה רחבים ופרויקטים מגוונים, אנחנו פועלים לחזק את עסקי התיירות ואת הכלכלה הצפונית. פסטיבל 'יאללה גליל', בעיקר בזכות ההיקף הנרחב שלו, יהווה הזדמנות מצוינת לכל אזרחי ישראל לגלות מחדש את הגליל: להגיע להופעות, להישאר ללינה, ליהנות משפע האטרקציות, מהטבע ומהאירוח החם. אנשי הגליל מחכים לכם וזה הזמן לחזור לצפון".

מחכה לנו חודש לא רגיל – יאללה גליל!

לרכישת כרטיסים למופעים והרשמה לפעילויות – אתר "יאללה גליל" – https://www.Yalla-galil.co.il