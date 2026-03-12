טיקי-טאקה

הוא יזם הייטק כבר כמעט שני עשורים ובעלים של בית תוכנה המספק שירותים ללקוחות מגוונים בישראל ובארה"ב. הבייבי החדש הוא ""tikitaka – פלטפורמה לניהול עסקים. האורח שלנו לשבת הוא אמיר פוגל, מאפיק

קצת על עצמך

"אמיר פוגל, בן 39, נשוי למורן, האחת והיחידה, יועצת משפטית באחד מגופי הביטחון וזו שמייצרת לי את המציאות שבה אני יכול להגשים את כל השיגעונות שלי. אבא לכפיר, בן 13 ממש בקרוב (התרגשות שיא!), רואי, תכף 12 ואמה הנסיכה, שאוטוטו בת 7.

"מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד הייתי מפרק, מרכיב, ממציא Geek של טכנולוגיות, לא תמיד בהצלחה, אבל זה הכשיר אותי לבאות".

עיסוק

"יזם הייטק כבר כמעט שני עשורים ובעלים של בית תוכנה המספק שירותים ללקוחות מגוונים בישראל ובארה"ב, עם לא מעט מיזמים, רעיונות ופרויקטים שאנחנו לוקחים בהם חלק פעיל.

"בימים אלה, אנחנו יוצאים לאוויר עם מיזם טכנולוגי חדש בשם 'tikitaka' – פלטפורמה שמאפשרת לעסקים בתחומים שונים לנהל את העסק: ניהול לקוחות, עובדים, לו"ז, קבלת תשלומים, ועוד עוד.

"הפלטפורמה עולה בשלבים ובכל פעם עם אינטגרציות נוספות המותאמות לתחומים אחרים, כשבשלב הראשון, הפוקוס הוא על עולם הכושר, מאמנים פרטיים, חדרי כושר וכד'.

"השילוב של עולם ה-AI ביחד עם הבנה מעמיקה של צרכים עסקיים, פרסום, שירות לקוחות זמין ומקצועי והגדלת קהל הלקוחות של העסקים שמשתמשים במערכת, הופכים את 'tikitaka' לפלטפורמה עם נתוני פתיחה מצוינים, שמאפשרת ללקוחות שלנו, גם לשלב אותה ביחד עם מערכות חיצוניות וכלי AI נוספים וגם לייצר יכולות שמותאמות במיוחד עבורם".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי בבאר שבע ובילדותי, כיאה לילד של איש צבא, גרתי במקומות רבים, בהם: באר שבע, קיבוץ דפנה, ארצות הברית ובסוף, השתקענו במיתר, יישוב קהילתי קטן ומקסים ליד באר שבע. "בשנות ה-20, כקצין בצבא, עברתי לגור בנוף כנרת ומשם, התחלתי להתגלגל, דרך כרכום, משמר הירדן ולבסוף, בגולן, אבל מי יודע, אולי עוד יהיה המשך מפה".

מגורים

"קיבוץ אפיק, כבר כמעט עשור שמשפחתי ואני גרים בקיבוץ, מסתכלים על העבר והעתיד ונהנים מכל רגע בגולן המלכותי שלנו. אין ספק שזכינו לגור בחבל ארץ כל כך יפה, טבעי ומיוחד".

איך נראה יום שישי שלך?

"כל יום, ויום שישי במיוחד, מתחיל עם תפילין על היד ותודה בלב, על כל מה שיש לנו. אחרי זה, בלי הרבה עיכובים, אני מוצא את עצמי בגינה. זה מתחיל עם כוס קפה ומסתיים עם כפפות על הידיים. העבודה בגינה זו התרפיה ואחת האהבות הגדולות שלי.

"אני מאוד משתדל לא לעבוד בשישי ולתת לראש להירגע, לקבל את האווירה של השבת והשקט של סוף השבוע וליהנות מכל רגע – הזמן עם המשפחה, ההכנות והריחות של שבת, שוב – תודה לאשתי. לקראת הערב, הכול כבר בקצב אחר, רגוע ומשפחתי. מושלם!".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"ארוחת שבת אצלנו כוללת קודם כול את כולם סביב השולחן וזה הכי חשוב. על השולחן – חלות מהתנור. כשלא מצליחים, אז מהמאפייה בקיבוץ של גולן היקר, סלטים וכמובן דגים חריפים, מאוד! מורן תמיד דואגת שלכל אחד יהיה את המאכלים שהוא אוהב, שנוכל לשבת בכיף וליהנות.

"זו ארוחה של יחד, של שקט ושל זמן משפחתי אמתי, ארוחה שכולם מחכים לה".

ספרים, או עיתונים בשבת?

"האמת, שיותר מלקרוא ספרים, אני אוהב לקנות ספרים. יום יבוא ואני אמצא את הזמן לקרוא אותם. עיתונים לא קראתי כבר שנים ואני בדרך כלל מתמקד בקריאה של דברים שמרתקים לי את המחשבה – זה יכול להיות מאמר על קונספירציות משוגעות, חלל, טכנולוגיה ועוד מיליון נושאים אחרים. אבל אם תראו אותי קורא, זה תמיד יהיה מול מסך. כן, חבל, אני יודע… הספרים עוד מחכים לי".

עם מי היית רוצה לשבת לקפה?

"תמיד, הבחירה שלי לקפה תהיה אבא, או אימא שלי. אין כמו הזמן אתם, הם תמיד מאתגרים אותי, הם האנשים שאני תמיד שואף להיות. הלוואי שאצליח לנצל את הזמן ולחוות חוויות כמוהם.

"אבל… אם תתעקשו לשמוע על איזו דמות מוכרת, אני חושב שאבחר באופן מפתיע (ואחרי הרבה מחשבה) בג'ו רוגן, מארח הפודקאסט הטוב בעולם, לדעתי. פרשן/סטנדאפיסט עם ידע כללי אדיר וכמוני, עם תחומי עניין לא מאוד קונבנציונליים. אז לא רק שיש לי מה להגיד לו בכמה נושאים חמים, נראה לי שיהיה מעניין. ממליץ למי שלא שמע".

מה עושה בשעות הפנאי?

"אין לי המון פנאי, אני משתדל להיות עסוק רוב הזמן, אבל פנאי איכותי אצלי זה חופשה עם המשפחה, באיזה יעד אקזוטי, חופשת סקי עם אבא, 'על האש' עם הפרלמנט הקבוע שלי, או איזה סדרה טובה להיות מרותק אליה".

איך משפיעה עליך המלחמה?

"אני לא מאוד מתרגש מהמלחמה. היא חשובה, צודקת וצריך לנצל אותה ולו רק כדי שנשאיר לילדים שלנו מזרח תיכון שבו הם מתעסקים בשכנות טובה, והתפתחות ולא במלחמות, כפי שאנחנו נדרשנו לעשות.

"בשנתיים האחרונות, אני הרבה מאוד זמן על מדים, משמש בתפקיד קצין אג"מ של מפקדת גדוד ההגנה המרחבית (הגמ"ר) באוגדה 210 והאתגר העיקרי הוא לשלב בין ההנגשה של המצב לילדים. לאפשר להם לדעת מה קורה, מבלי שזה ישפיע עליהם בצורה חריגה, לגשר על הפערים מבית הספר ולתת להם סביבה יציבה ורגועה, כמה שאפשר".

מהו המוטו שלך בחיים?

"אם לא תנסה, בטוח לא תצליח! ואם לא תיכשל, לא תוכל להעריך, כשהצלחת. תמיד, גם עם הקושי, גם עם הכישלון, וגם עם ההצלחה – תמיד תשים דברים בפרופורציות.

"אצלי מה שחשוב באמת, זה שלושת הזאטוטים (שכבר די גדולים…) ומורן, האחת והיחידה, כבר אמרתי?"

מהו החלום שלך?

"לצאת לפנסיה כמה שיותר מהר ושיתאפשר לי לבקר במקומות שעוד לא הספקתי. יש עולם גדול בחוץ שצריך להספיק ליהנות ממנו".

מה אתה הכי אוהב בגולן?

"את השקט, המרחבים, הנופים, האנשים והתחושה שיש פה משהו אמתי ופשוט שקשה למצוא במקומות אחרים. יש בגולן שילוב מיוחד של עוצמה, קהילה ואיכות חיים".

מה אתה מאחל לעצמך?

"בריאות. תמיד, זה בראש ובראשונה. אחרי זה – להצליח להגשים חלומות".