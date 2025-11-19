טיפה של שליטה

נשים רבות, בכל גיל ולאו דווקא בגיל השלישי, חוות טפטוף, קושי להתאפק, או דחיפות למתן שתן. בריחת שתן – יש איך לטפל

בריחת שתן היא תופעה הרבה יותר נפוצה ממה שנדמה. נשים רבות, בכל גיל ולאו דווקא בגיל השלישי, חוות טפטוף, קושי להתאפק, או דחיפות למתן שתן. רבות נמנעות מללכת לטיפול, לפעמים מתוך בושה, לפעמים מתוך מחשבה ש"זה חלק מהגיל" ולא ניתן לפתור את זה. חשוב לדעת כי בריחת שתן זו תופעה שאפשר לאבחן ולטפל בה!

מבחינה מערבית, ישנן מספר סיבות לבריחת שתן. לאחר לידות, שרירי רצפת האגן נוטים להיחלש, מה שמפחית את היכולת של הגוף "להחזיק" את השלפוחית, בזמן מאמץ. גם שינויים הורמונליים משפיעים על רקמות האגן, על טונוס השריר ועל הרגישות של השלפוחית.

תופעה נוספת שרבות חוות היא קימה בלילה לשירותים. גם לכך יש גם רכיב הורמונלי – בלילה, הגוף אמור להפריש את ההורמון ואזופרסין. הורמון זה מצמצם ייצור שתן ומאפשר שינה רצופה. כשיש ירידה בהפרשת ההורמון (למשל, בגיל המעבר, או במצבי סטרס כרוניים), הגוף מייצר יותר שתן בשעות הלילה, מה שמוביל להתעוררויות תכופות. הקימות האלה פוגעות משמעותית באיכות החיים! עייפות, חולשה, קושי להתרכז, עצבנות, ירידה בסבלנות וביכולת התפקוד. לעתים קימה לשירותים מבשרת את סוף הלילה, כי קשה מאוד להירדם בחזרה ובפרט, בשעות שלפנות בוקר.

ברפואה הסינית

מבחינת הרפואה הסינית, בריחת שתן וקימה בלילה קשורות לאיבר הכליות ולחולשה שלהן. הכליות נחשבות ברפואה הסינית לאיבר בעל האנרגיה העמוקה ביותר ויש להן תפקידים רבים מאוד בגוף. מבחינת מערכת השתן, אם הכליות מתפקדות היטב, השתן יינתן בכמות ובתדירות נורמלית, לא רב מדי ולא מועט מדי, בצבע שאינו בהיר, או כהה מדי. צבע כהה יצביע על מצב של חום עודף וצבע בהיר מאוד יצביע על מצב של קור עודף. הכליות שולטות גם בפתחים התחתונים של הגוף וביכולת שלהם להתאפק ולהחזיק. כאשר האנרגיה של הכליות נחלשת, בעקבות לידות, עומס, עייפות או שינויים הורמונליים, נוצרת חולשה של הכליות ובעקבותיה – קושי של הכליות לשלוט בפתחים אלה.

דיקור וצמחי מרפא נועדו לחזק את אנרגיית הכליות ולאזן את מאזן הנוזלים בגוף. עם הזמן, חיזוק הכליות יכול להפחית דחיפות, לשפר את היכולת להתאפק ולהפחית קימות בלילה.

פיזיותרפיה

כלי נוסף להיעזר בו היא פיזיותרפיה של רצפת האגן. פיזיותרפיה תחזק את שרירי האגן, תשפר את השליטה ותפחית דחיפוּת וטפטופים.

שילוב של שני הכלים הללו יכול להביא שיפור משמעותי לתפקוד ולאיכות החיים. אז אם את מצמידה רגליים כשאת צוחקת, או משתעלת, אם הליכות תכופות לשירותים וקימות בלילה הם חלק מחייך – גשי לטיפול.

הרבה בריאות, קרן מיכאלי