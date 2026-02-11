חקלאי פיקח מהגולן משלב AI ככלי עבודה

השבוע, ב"מכון שמיר למחקר", התקיימה סדנה יישומית לכלי בינה מלאכותית לחקלאי הגולן. הסדנה הובלה על ידי שה"מ במשרד החקלאות וביטחון המזון, כחלק משיתוף פעולה של היחידה לחקלאות וחדשנות עם מדריך המיכון החקלאי, אריה וולף.

הסדנה התמקדה בשילוב מעשי של כלי AI בעבודה היום-יומית במשק, בניהול ידע ובקבלת החלטות.

המנהלת המקצועית של היחידה לחקלאות וחדשנות, מוריה סנדלר, ציינה: "מדהים לראות את חקלאי הגולן, שמוכיחים פעם אחר פעם פתיחות, מקצוענות ואומץ להתקדם. הם הגיעו ללמוד, להתנסות ולא להסס – ולא בכדִי נחשבים לחזית החקלאות הישראלית."