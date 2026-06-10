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חזק ואמיץ יותר

ספורטאי השבוע של מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן הוא ירדן אור, ג'ודוקא בן תשע וחצי, ממושב שעל

ירדן החל להתאמן השנה בג'ודו לכיתות א'-ג', עם המאמן אנטון קרוגליאק, באשכול "אביטל". עד מהרה, הראה ירדן רצינות וכישרון בג'ודו והחל להשתתף גם בחוג ג'ודו נוסף למתקדמים של אנטון לגילאי א'-ה', ברמת כורזים.

מדוע בחרת בענף?

ירדן: "בחרתי בג'ודו כי רציתי להיות חזק ואמיץ יותר. הרגשתי שאני אהיה טוב בזה ושתהיה לי משמעת. הג'ודו מלמד אותי להילחם ולהיות אמיץ, אבל גם להיות יותר בתשומת לב ולחשוב פעמיים לפני שאני עושה מהלך".

מהן התוכניות שלך לעתיד?

"התוכניות שלי הן להיות ספורטאי מצטיין באמנויות לחימה. במקביל, אני חולם להיות גם זמר".

מה אתה עושה בימים אלו ממש?

"אני לומד בבית הספר 'ילקוט הרועים', באל-רום, בכיתה ג' ובקרוב, עולה לכיתה ד'. מספר פעמים בשבוע אני באימוני ג'ודו ובשאר הזמן, אני אוהב לשחק כדורגל וכדורסל, לצייר ולעשות קיפולי נייר".

מהו המסר שלך לכולם?

"תשתמשו באנרגיה שלכם לטובה. משמעת חזקה וסבלנות מביאות להצלחה".

רכז הספורט באשכול "אביטל", סיני משה רובינשטיין, מספר: "ירדן החל את דרכו אצלנו באשכול בחוג הכדורגל, בשנה שעברה והשנה, עבר לג'ודו. ירדן החליט גם להעשיר את עצמו ולהתאמן במסגרת נוספת של הג'ודו בכורזים. כל הכבוד לירדן על הגישה הספורטיבית והרצון להצליח. מאחל לירדן המון הצלחה וסמוך ובטוח שבשבילו השמים הם הגבול, בכל תחום אשר ירצה, בספורט, בפרט ובחיים, בכלל".

מכאן, אנחנו מאחלים לירדן המון הצלחה בהמשך הדרך, ממחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן. עלה והצלח 🙂

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