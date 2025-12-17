חזון בתוך הכיתה

בשבוע שעבר, הגיעה מִנהלת החינוך בקצרין לבית הספר "גמלא", שערך יום פתוח. מרובוטיקה ומיומנויות עתיד ועד למידה מותאמת אישית בקבוצות קטנות: ראש המועצה, יהודה דואה ומנהלת מחלקת החינוך, מרסל לב, קיימו סיור עומק יחד עם הצוות המקצועי לבחינת הטמעת החזון היישובי בשטח. במוקד: תכנית "מאירים את הטוב" והשותפות עם הנהגת ההורים

בשבוע שעבר, התכנסה מִנהלת החינוך של קצרין לסיור עומק מקצועי בבית הספר "גמלא", במטרה לבחון מקרוב כיצד החזון החינוכי היישובי מתורגם לעשייה בשטח. את הביקור הובילו ראש המועצה, יהודה דואה, ומנהלת מחלקת החינוך, מרסל לב, בליווי הנהגת ההורים ושותפים לדרך, מתוך תפיסה לפיה חינוך מצוין נבנה בשותפות מלאה בין הרשות, הצוות החינוכי והקהילה.

במהלך הסיור, אותו הובילו תלמידי מועצת התלמידים, הוצגו בפני המנהלת שלושה צירי עבודה מרכזיים המרכיבים את הפסיפס הבית-ספרי:

חדשנות טכנולוגית ומיומנויות עתיד:

המנהלת ביקרה בנבחרות הרובוטיקה והמֵייקרים, שם הציגו התלמידים פרויקטים המבוססים על חשיבה יצירתית ופתרון בעיות טכנולוגיות.

למידה מותאמת אישית:

בשכבה ב', נחשפה המנהלת למודל העבודה הדיפרנציאלי. מודל זה מאפשר למידה בקבוצות קטנות המותאמת אישית לכל תלמיד, במטרה לאפשר צמיחה על פי קצב התקדמות אינדיבידואלי.

חינוך לערכים וקהילה:

חברי המנהלת נפגשו עם משתתפי פרויקט "שער שוויון", קבוצת "בועטות" ופרויקט "לגעת במוזיקה", המשלבים ספורט ואמנות ככלים חינוכיים. כמו כן, הוצגו תוצרי המטבח הלימודי של בית הספר.

"מאירים את הטוב בגמלא"

גולת הכותרת של הביקור הייתה הצגת תכנית הדגל "מאירים את הטוב בגמלא". מדובר בתפיסה חינוכית מובנית, המבקשת לזהות ולהעצים את נקודות האור והחוזקה בכל ילד, כבסיס להצלחה לימודית וחברתית כאחד.

"התרשמנו מאוד מאופן היישום והביצוע של התוכניות החינוכיות בבית הספר 'גמלא'", אמרה מנהלת מחלקת החינוך, מרסל לב. "החינוך הוא האמצעי החשוב ביותר שיש לרשות, הוא משפיע על ההווה והעתיד בצורה בלתי רגילה".

הביקור נחתם במעגלי שיח משותפים עם צוות בית הספר והנהלת בית הספר בהובלת המנהלת, לירון משה, בו עלו לדיון גם אתגרי העתיד והידוק שיתופי הפעולה בין הרשות לבית הספר, במטרה לשמר את האקלים המיטבי בגמלא.

"בית הספר גמלא נמצא בצמיחה חינוכית מתמדת", מדגיש ראש המועצה יהודה דואה. "הביקור הזה מוכיח שחינוך מצוין הוא תוצאה של השקעה במקומות הנכונים. כשאנחנו משלבים חדשנות יחד עם ערכים ורואים כל ילד, אנחנו בונים את העתיד של קצרין. נמשיך לייצר מִנהלות חינוך מתוך תפיסה הוליסטית, כי החינוך הוא מנוע הצמיחה החשוב ביותר. תודה רבה למנהלת בית הספר, לירון משה ולצוות החינוכי והמקצועי בבית הספר, על עבודה מסורה לטובת דור העתיד של קצרין".