חדש במרפאת "כללית" בקצרין – שירות אולטרסאונד וסקירות מתקדמות לנשים, בהובלת המומחה ד"ר לאנדרו קסלמן

"כללית" מרחיבה את שירותי רפואת הנשים בגולן ומשיקה שירות אולטרסאונד חדש, במרפאת "כללית" בקצרין. את השירות יעניק ד"ר לאנדרו קסלמן, מנהל המרכז לבריאות האישה בנוף הגליל, מומחה ברפואת נשים ובאולטרסאונד גינקולוגי ומיילדותי

"אולטרסאונד הוא כלי אבחוני מרכזי ברפואת נשים ומיילדות. באמצעותו, ניתן לזהות ממצאים מוקדמים, לעקוב אחר התפתחות ההיריון ולתת מענה מקצועי לבעיות גינקולוגיות. ביצוע בדיקות מתקדמות בקהילה מאפשר רצף טיפולי איכותי ומעניק לנשים ביטחון ושקט נפשי", מסביר ד"ר קסלמן.

עד כה, נדרשו נשים מקצרין והגולן לנסוע למרכזים רפואיים מחוץ לאזור, לצורך בדיקות מתקדמות. כעת, ניתן לקבל את המענה המקצועי קרוב לבית, בזמינות גבוהה ובנוחות מרבית.

השירות כולל סקירת מערכות מאוחרת, שקיפות עורפית, סקירות מכוונות ואקו לב עוברי, בהתאם לממצאים, או לצורך מעקב במערכות שונות של העובר.

"הוספת השירות מהווה חלק מהרחבת המענה לנשות האזור ומחזקת את השירות המקצועי והזמין שאנו מעניקים", ציינה מנהלת המרפאה, ד"ר רשא בריק.

מנהל המחוז, רפי ברום, הוסיף כי "פיתוח שירותים מתקדמים בקהילה הוא יעד מרכזי, במטרה לאפשר רפואה איכותית ונגישה קרוב לבית".

לאחר קבלת הפנייה מרופא/ת נשים, ניתן לזמן תור באמצעות מוקד 2700* ובאפליקציית "כללית".