חיפוש

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

לוח אירועים
חיפוש
לוח אירועים
ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

לוח הגולן

פייסבוק

צור קשר

תחבורה

דפדוף

ארכיון

התקשרו

תחבורה

דפדוף

ארכיון

פייסבוק

צור קשר

חדש במרפאת "כללית" בקצרין – שירות אולטרסאונד וסקירות מתקדמות לנשים, בהובלת המומחה ד"ר לאנדרו קסלמן

"כללית" מרחיבה את שירותי רפואת הנשים בגולן ומשיקה שירות אולטרסאונד חדש, במרפאת "כללית" בקצרין. את השירות יעניק ד"ר לאנדרו קסלמן, מנהל המרכז לבריאות האישה בנוף הגליל, מומחה ברפואת נשים ובאולטרסאונד גינקולוגי ומיילדותי

"אולטרסאונד הוא כלי אבחוני מרכזי ברפואת נשים ומיילדות. באמצעותו, ניתן לזהות ממצאים מוקדמים, לעקוב אחר התפתחות ההיריון ולתת מענה מקצועי לבעיות גינקולוגיות. ביצוע בדיקות מתקדמות בקהילה מאפשר רצף טיפולי איכותי ומעניק לנשים ביטחון ושקט נפשי", מסביר ד"ר קסלמן.

עד כה, נדרשו נשים מקצרין והגולן לנסוע למרכזים רפואיים מחוץ לאזור, לצורך בדיקות מתקדמות. כעת, ניתן לקבל את המענה המקצועי קרוב לבית, בזמינות גבוהה ובנוחות מרבית.

השירות כולל סקירת מערכות מאוחרת, שקיפות עורפית, סקירות מכוונות ואקו לב עוברי, בהתאם לממצאים, או לצורך מעקב במערכות שונות של העובר.

"הוספת השירות מהווה חלק מהרחבת המענה לנשות האזור ומחזקת את השירות המקצועי והזמין שאנו מעניקים", ציינה מנהלת המרפאה, ד"ר רשא בריק.

מנהל המחוז, רפי ברום, הוסיף כי "פיתוח שירותים מתקדמים בקהילה הוא יעד מרכזי, במטרה לאפשר רפואה איכותית ונגישה קרוב לבית".

לאחר קבלת הפנייה מרופא/ת נשים, ניתן לזמן תור באמצעות מוקד 2700* ובאפליקציית "כללית".

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

כל הארועים

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for 1st מאי
No Events
Events for 2nd מאי
No Events
Events for 3rd מאי
No Events
Events for 4th מאי
No Events
Events for 5th מאי
No Events
Events for 6th מאי
No Events
Events for 7th מאי
No Events
Events for 8th מאי
No Events
Events for 9th מאי
No Events
Events for 10th מאי
No Events
Events for 11th מאי
No Events
Events for 12th מאי
No Events
Events for 13th מאי
No Events
Events for 14th מאי
No Events
Events for 15th מאי
No Events
Events for 16th מאי
No Events
Events for 17th מאי
No Events
Events for 18th מאי
No Events
Events for 19th מאי
No Events
Events for 20th מאי
No Events
Events for 21st מאי
No Events
Events for 22nd מאי
No Events
Events for 23rd מאי
No Events
Events for 24th מאי
No Events
Events for 25th מאי
No Events
Events for 26th מאי
No Events
Events for 27th מאי
No Events
Events for 28th מאי
No Events
Events for 29th מאי
No Events
Events for 30th מאי
No Events
Events for 31st מאי
No Events

כניסה לדפדוף בגליון הדיגטאלי








מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

עקבו אחרינו:

Facebook Instagram

תפריט נגישות

Social Chat is free, download and try it now here!