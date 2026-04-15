זיכרון וחוסן: הגולן בימים שבין שואה לעצמאות

גם בתקופה ביטחונית מורכבת, קהילות הגולן בוחרות לעמוד זקופות, לזכור בכבוד את הנופלים ולהמשיך לבנות, לצמוח ולהתפתח בזכותם

ב ימים שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ויום העצמאות, הגולן מתכנס סביב ערכי הזיכרון, ההוקרה והתקווה. גם בתקופה ביטחונית מורכבת, כאשר מדינת ישראל עדיין מתמודדת עם אתגרים במספר חזיתות, קהילות הגולן בוחרות לעמוד זקופות, לזכור בכבוד את הנופלים ולהמשיך לבנות, לצמוח ולהתפתח בזכותם.

ברחבי הגולן, מתקיימים בימים אלו מגוון אירועים, טקסים ויוזמות קהילתיות, המזמינים את הציבור הרחב להגיע, להשתתף, להתחבר, לזכור ולהיות יחד. בתוך מציאות שבה חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ממשיכים להגן על אזרחי המדינה במסירות, בולטת תחושת האחריות המשותפת והאחדות הקהילתית שמאפיינת את הגולן.

מפגש אישי עם העבר

השבוע, צוין יום הזיכרון לשואה ולגבורה בסדרת אירועי "זיכרון בסלון" ברחבי יישובי הגולן ובבניין המועצה. מדובר במפגשים אינטימיים וביתיים, המחברים בין שורדי שואה ובני משפחותיהם לבין הקהל הרחב, סביב סיפורי חיים, שיח בין-דורי ומסרים של זיכרון ותקווה. לצד הטקסים הרשמיים, יוזמה זו מאפשרת חוויה אישית ונוגעת ללב, המחברת את סיפור השואה אל תוך הבית והקהילה.

זוכרים יחד

יום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה. מתוך מחויבות עמוקה למשפחות השכולות, לפצועים ולמשרתי צה"ל והמילואים, יתקיים גם השנה הטקס המרכזי באתר ההנצחה בגמלא. לטקס זה משמעות אזורית מיוחדת, מעמד משותף ומרגש אל מול נופי הגולן, בהשתתפות משפחות שכולות מהגולן, מקצרין ומהכפרים הדרוזיים – עין קיניה ומג'דל שמס, לצד תושבים, תלמידים ונציגי צה"ל.

הטקס ייערך ביום שלישי, 21 באפריל 2026 (ד' באייר תשפ"ו), בשעה 10:55.

בשנתיים האחרונות, נוצרה מסורת חדשה, לבקשת המשפחות שיקיריהם קבורים בבית העלמין האזורי חיספין. וגם השנה, יתקיים מעמד התייחדות עבור המשפחות המבקשות לעמוד בצפירה לצד קברי יקיריהן. המעמד יתקיים בהתאם לפרוטוקול הצבאי.

בתל סאקי, לאור המצב, ייערך השנה מעמד הנצחה מצומצם, בהשתתפות לוחמים ומשפחות שכולות. תחילת האירוע בשעה 10:45. באי המעמד מתבקשים להחנות את רכבם בחנייה החדשה שלמרגלות התל.

טקסים נוספים ייערכו באותה השעה על ידי עמותת "ברק 188" באנדרטת גדוד 53 המשופצת בג'וחדר, בהשתתפות בוגרי מלחמת יום כיפור, משפחות שכולות ותלמידים. לוחמי "כוח טייגר" יקיימו טקס באתר טייגר, בסמוך לאלוני הבשן.

כלל האירועים יתקיימו בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

מטיילים וזוכרים: מחברים בין נוף לזיכרון

ברוח הימים הלאומיים, מוזמן הציבור לבקר באנדרטאות הפזורות ברחבי הגולן ולחלוק כבוד לנופלים. בין האתרים המומלצים בדרום הגולן: תל סאקי, ג'וחדר – אנדרטת גדוד 53 בכניסה למעיין ואנדרטת אוגדה 146 בראש התל, אתר מורשת חטיבה 7 בצומת קצביה, בוסתן משה ליד מושב יונתן, אנדרטאות עוצבת ראם 179 וחטיבה 9, בסמיכות למושב קשת, אנדרטת גדוד 71 בצומת הבשן ואתר טייגר שליד אלוני הבשן.

רשימה מלאה מופיע באתר תיירות גולן – https://tourgolan.org.il.

צוות אגף התפעול עובד בכל התקופה הזאת עם לב רחב ודאגה לכבוד זיכרון הנופלים ברחבי הגולן. לקראת ימי הזיכרון, פעל צוות האגף לניקוי, סידור והכשרת למעלה מ-50 אנדרטאות ברחבי הגולן. במסגרת העבודות, הוחלפו דגלים, נוקו האנדרטאות, סודרו התרנים ונבדקו מערכות ההסברה הקוליות. פעילות זו משקפת מחויבות עמוקה לשמירה על כבודם של הנופלים ולרווחת המשפחות והמבקרים.

בין עצב לתקווה

מרוץ האנדרטאות. בשעות המיוחדות שבין עצב ושמחה, בין יום הזיכרון ליום העצמאות, תתקיים ריצה קהילתית בין אתרי זיכרון בדרום הגולן. המרוץ פתוח לציבור הרחב, במסלול של כשמונה ק"מ (ניתן להשתתף גם באופניים) ואינו דורש הרשמה. פשוט להגיע ולרוץ.

האירוע יתקיים ביום שלישי, 21 באפריל, בשעה 15:00, מאפיק ועד מבוא חמה, על תוואי טיילת דרום הגולן. במסגרת המרוץ, ייפגשו הרצים והרצות עם משפחות שכולות מהגולן ויעצרו בנקודות הנצחה מוכרות יותר ופחות. המשתתפים מוזמנים להגיע עם דגלי ישראל, חולצה לבנה ובקבוק מים ולחוות יחד רגע של חיבור בין זיכרון לגבורה.

עוצרים לרגע

זיכרון במרחב הציבורי. ביוזמת המרכז הקהילתי, השנה נוספו לאורך טיילת הגולן שלטי זיכרון לנופלים בני הגולן, שמשפחותיהם עדיין גרות בגולן.

הציבור מוזמן לעצור, לקרוא, להניח פרח, לכתוב זיכרון אישי, או לשתף, בין אם במסגרת ריצת האנדרטאות ובין אם בזמן אחר שמתאים לכל אחד ואחת.

השלטים הוצבו בצומת וואסט עבור תושבי צפון הגולן ולאורך טיילת דרום הגולן, בנקודות החיבור עם היישובים אפיק, אליעד, אבנ"י אית"ן, בני יהודה, מצפה סוסיתא ומצפה נופית.

ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר: "השנה, לצד הכאב הלאומי, נוכח במיוחד גם השכול הקרוב והטרי: נוריאל דובין ז"ל, שגדלה בבני יהודה ואייל אוריאל ביאנקו ז"ל, שגדל בחיספין וגר בקצרין. נפילתם ממחישה עד כמה המסירות שלנו לעם נוכחת ומלווה את הקהילה כולה, בעיקר בעת מלחמה.

"זכרם של הנופלים הוא מקור לכוח ולהמשכיות ומתוך האחדות העמוקה של קהילות הגולן, אנו שואבים את היכולת להמשיך לבנות, לצמוח ולהביט קדימה באחריות ובתקווה.

"גם השנה, בתוך מציאות מורכבת וכואבת, קהילות הגולן בוחרות לזכור יחד. מתוך השכול צומחת עמידה איתנה ומתוך האחדות נבנה הכוח להמשיך קדימה".