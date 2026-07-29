"השומר החדש" = ביטחון

דו"ח KPMG קובע: ביישובים בהם פועל ארגון "השומר החדש" ישנה תחושת ביטחון גבוהה יותר בהשוואה ליישובים בהם אינו פועל

השבוע, פורסם דו"ח מיוחד שנעשה מטעם חברת הייעוץ ,KPMG לבקשת משרד ההתיישבות. בין היתר, הדו"ח מתייחס לפעילות ארגון "השומר החדש" בשטח וקובע חד-משמעית כי פעילות הארגון מחזקת את תחושת הביטחון והחוסן הקהילתי ביישובים בישראל. יותר מכך: הדו"ח מפרט ומסביר כי ביישובים בהם פועל ארגון "השומר החדש" נרשמה תחושת ביטחון גבוהה יותר לתושבים בהשוואה ליישובים בהם אינו פועל.

הדו"ח מתאר כי בין היתר בעקבות פעילות ארגון "השומר החדש" ביישובים ובשטחים הפתוחים, התושבים מתארים:

כי הם חוששים פחות מגניבות

פחות חוששים מאלימות

פחות נמנעים מיציאה מהבית בשעות הערב

קיימת שביעות רצון גבוהה יותר מרמת הביטחון ביישוב

קיימת תחושת ביטחון גבוהה יותר בהליכה ברחובות וסביבות היישוב בשעות החשכה.

פרויקט החוסן הקהילתי

מנכ"ל ומייסד "השומר החדש", יואל זילברמן: "דו"ח KPMG הוא עדות להשפעה האדירה שמייצרים המתנדבים בשטח, אנשי ארץ ישראל היפה, שיוצאים בלילות שרב וגשם לסייע בשמירת השטחים הפתוחים וחיזוק הביטחון ביישובים מרוחקים. אלה מקומות בהם לעתים קרובות היעדר הנוכחות ובעיית משילות יוצרים תחושת פחד ומזמנים פנימה כוחות עברייניים.

"אנחנו עומלים על פיתוחו וצמיחתו של פרויקט החוסן הקהילתי, בהובלת צוותי אגף מרחבים, ב'שומר החדש' ושיתוף הפעולה הפורה עם משרד ההתיישבות, בראשות השרה אורית סטרוק, המנכ"ל אבי מאיר ועובדי המשרד הרבים. אנחנו עם הפנים קדימה להרחבת הפעילות ליישובים ומועצות נוספים, במטרה אחת משותפת עם משרד ההתיישבות המשטרה ומג"ב לחזק את המשילות ואת תחושת הביטחון הציבורי".

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק: "הנתונים בדו"ח מנכיחים את המדיניות שלנו: במקום שאין התיישבות, אין ביטחון ובמקום שיש התיישבות, יש ביטחון. זו בדיוק הסיבה שהשקענו במיזם הזה. נמשיך לבנות חומת מגן של התיישבות למדינת ישראל ונמשיך להשקיע בחוסן הקהילתי, למען ביטחונם של אזרחי ישראל".

בארגון "השומר החדש" הדגישו כי הנתונים המחמיאים הנם תוצאה של שיתוף פעולה בין ארגון "השומר החדש" לבין משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות.

מנהל אגף מרחבים בשומר החדש בצלאל גנוסר: ״הדו״ח הוא עדות נוספת לכך כי אין תחליף לנוכחות בשטח. פנס אחד שמודלק בלילה בשטח חקלאי שמסביבו העבריינים זוממים פעילות מבריח אותם ומשנה להם את התוכניות. אני רוצה להגיד תודה גדולה למתנדבים שלנו , לעובדים שלנו , להנהלת הארגון וכל מי שיש לו חלק במימוש המשימה הלאומית החשובה של שמירה על החקלאים והשטחים הפתוחים כמו גם החוות. אני קורא לציבור להצטרף לשומר החדש ולתת כתף לחקלאים היקרים שלנו״.