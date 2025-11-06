הראש בעננים

הוא הבעלים של מתחם הסימולטורים לטיסה, במושב רמות, שהקים בעצמו בשעמום-הקורונה והפך לאטרקציה מרהיבה. "כאילו שאני טס במטוס אמתי בשמי הארץ". האורח שלנו לשבת הוא גאל כהן שמואלי

קצת על עצמך

"גאל כהן שמואלי. יזם, איש חינוך, אבא לעוז, אור, לביא ויהלום, נשוי להדר, בוגר תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, תואר שני בהנדסת איכות, טייס ובעלים של מתחם הסימולטורים לטיסה, במושב רמות".

עיסוק

"סימולטור הטיסה ברמות.

"את הסימולטור הקמתי בשנת 2019, שנת הקורונה המאתגרת. סגרו לנו את השמים והרגשתי צורך עז לשמור על כשירות טיסה, בכל דרך. מתוך הצורך הזה, בניתי בחצר ביתי סימולטור טיסה, המדמה כמעט באופן מושלם את החוויה, כאילו שאני טס במטוס אמתי בשמי הארץ.

"המיזם נבנה במשך כשנה, רכשתי לטובת העניין מכולה, שיפצתי והבאתי אותה למראה כמו קרון הטסה בחיל האוויר, למי שמכיר. אבזרתי את הסימולטור במחשב מהדור החדש ביותר, עם יכולות גרפיות שמדמות את פני השטח, כאילו שהם אמיתיים לחלוטין.

"כשסיימתי לבנות את הסימולטור, הגיעו חברים ושכנים והתלהבו. שאלו אם אפשר להטיס ועניתי בחיוב. לימים, הגיעו סבים וסבתות מהיישוב עם הנכדים וככה, מבלי להתכוון, המכולה הפכה לאטרקציה.

"בהמשך, השכנים והחברים סיפרו לקרובים שלהם ולאורחים ששהו בצימרים במושב ואט אט האטרקציה הפכה למוסד חינוכי. הורים לילדים עם קשיי למידה, קשיים חברתיים וביטחון עצמי נמוך, הגיעו לספוג השראה ולהעצים את ילדיהם. זאת אחת החוויות הכי מעצימות שאותם הילדים והילדות חוו עד אותו היום. רבים מהם לא חשבו שיצליחו אי פעם להטיס מטוס ותחושת ההצלחה הסבה להם ביטחון עצמי, שהביא בהמשך לשיפור בפן החברתי בפן הלימודי ובכלל, בקשר עם ההורים והמורים.

"בהמשך, בניתי תוכניות הדרכה מותאמות לפי גיל וצורך והשמועה פשטה ברחבי הגולן. לימים, הגיעו אליי אותם סבים וסבתות ואמרו 'אולי אתה יכול ללמד גם אותנו לטוס?' וככה מצאתי את עצמי מעביר שעורי הטסה בסימולטור לקשת גילאים החל מגיל 8 ועד 89 (המבוגר ביותר שהגיע אלי עד כה).

"לשמחתי, גם חבר'ה עם צרכים מיוחדים, הלומי קרב ובעלי מוגבלויות מצאו מזור בסימולטור. לאחרונה, קבלתי פנייה ממנהל מחלקת השיקום של אחד מבתי החולים באזור לקבל אליי את המשתקמים במחלקה אצלו, לסדנת שיקום והעצמה – פרויקט שקורם עור וגידים בימים אלה ואין מאושר ממני, שהגעתי למקום שבו אני יכול לתרום לקהילה המיוחדת הזאת.

"לאורך השנים, הגיעו גם חבר'ה צעירים לפני גיוס, שקיבלו זימונים לקורס הטייס בחיל האוויר ורצו להתכונן למבחנים. לשמחתי, לא מעט מהם התגייסו לקורס הטייס וחלק ניכר מהם אף סיימו את הקורס המאתגר והפכו לטייסים מן המניין.

"לפני ארבעה חודשים, ומתוך צורך טבעי, החלטתי להגדיל את המתחם ושכרתי שטח של כ-750 מטרים רבועים, במושב רמות. הבאתי מבנה חדיש וגדול המאפשר כיום לקבל קבוצות ולקיים ימי כיף, סדנאות, ימי גיבוש לצוותים ואירועים פרטיים. המקום נגיש, ממוזג ויש בו חנייה בשפע".

איפה נולדת וגדלת?

"נולדתי בעיר השמש הנצחית – אילת. גדלתי בבית שבו שני הוריי היו אנשי עסקים. אבי היה בעל מסעדות ואמי הייתה בעלת חנויות של בגדים ונעליים. אבל לא הכול היה ורוד, כל השפע הזה נלקח מאתנו באבחה, בשנות ה-80', כאשר הייתה נפילה גדולה בעסקים והוריי פשטו את הרגל, כמו רבים אחרים, באותן השנים. ברגע אחד, עברנו מבית מפואר וחיי רווחה, לצריף מקש בשפת הים, עם עוני כבד וחוסר במשאבים בסיסיים.

"אני זוכר את אמי אומרת לי: 'גאל, בני היקר, למטבע יש שני צדדים. עכשיו, אנחנו בצד הפחות נוצץ, אבל אל נא תיפול רוחך, הכול זמני ונצא מזה מחוזקים ומאוחדים יותר ממה שהיינו' וכך היה.

"אחרי שנתיים של מגורים בצריף על שפת הים באילת, בתנאי מזג אוויר קיצוניים – בקיץ, חום מהביל ובחורף, קור חודר עצמות, הוריי הצליחו להשתקם ולחזור תלם. באותן שנים, למדתי שיעור חשוב לחיים ואותו אני מעביר לילדיי ובכלל, לכל מי שנקרה בדרכי: לחיים יש דרך מיוחדת להכין אותך לבאות, אל תשאל מדוע, פשוט תחווה את הרגע ותצא ממנו הכי מחוזק והכי חכם שאתה יכול, נועדת לגדולות. כל ילד או ילדה, או הורים שנמצאים כעת בתקופת שפל, חשוב שידעו שהכול יכול להשתנות לטובה, אם רק תבחרו להאמין שאתם.ן יכולים!

"אם מישהו היה אומר לי בגיל שש, שיום אחד אסיים קורס טייס, אסיים תואר מהנדס, אקים משפחה לתפארת ואגור במושב ברמת הגולן, כנראה שהייתי מגחך ולא מאמין, אבל צריך רק מבוגר אחד שיאמין בך ויראה לך את הדרך לממש את הפוטנציאל וכל זה יכול לקרות. במקרה שלי, היו אלה הוריי ז"ל, רות וחיים האהובים, שלא ויתרו אף לא לרגע אחד בחייהם למען המטרה הנעלה: לשים אותי ואת אחיותיי במקום לו אנחנו ראויים".

מגורים

"מושב רמות, כבר כמעט עשור.

"מאילת החמה, הצפנו הדר ואני למושב פארן בערבה, שם חיינו כעשור וגידלנו את עוז ואור ובשנת 2016, החלטנו להגשים עוד חלום ולעבור למושב ברמת הגולן. ממש במקרה, הגענו למושב רמות ומאז ועד היום, אנחנו כאן. למשפחה נוספו עוד בן, לביא ובת, יהלום, שנולדה השנה, בחודש יולי".

איך נראה יום שישי שלך?

"כיאה לבן של מסעדן לשעבר, ינקתי את האהבה למטבח ובכל יום שישי, אני מתעורר מוקדם בבוקר ומכין את השבת: דגים, סלטים, בשרים, תוספות ולאחרונה, אני חוטא גם באפייה – עוגת התפוזים שלי היא השוס…".

מה כוללת ארוחת השבת שלכם?

"מתחילים במזמור 'שלום עליכם', אחריו 'אשת חיִל' וקידוש. אנחנו מקפידים לחלק את המשימות בין הילדים וכך יוצא שעוז, הבכור, מקריא את 'אשת חיל', אור, הבא אחריו, מקדש ואני מקנח עם תובנות מתוך פרשת השבוע. על השולחן, מונחות חלות השבת וכוס הקידוש.

"הארוחה מגוונת וכל אחד מקבל את המטעמים האהובים עליו. הילדים לרוב אוכלים שניצל ותוספות, הדר ואני מתחילים בסלטים וממשיכים עם דג ברוטב חריף, שחלת השבת עוזרת להפחית במידה מסוימת את החריפות…".

זיכרון ילדות משבת

"אימא הייתה אלופה בלהכין סלטים, סלט ביצים במיונז, סלט סלק אדום מתוק ותבנית עוף עם שזיפים מיובשים ותפוחי אדמה – אני עוצם עיניים וממש יכול לדמיין את הרגע".

ספרים, או עיתונים בשבת?

"אני אוהב ספרות מקראית, לאחרונה קראתי את 'דוד המלך', מסדרה של חמישה ספרים 'האוצרות האבודים', של איל כהן , אבל גם רם אורן, מיכל שליו ואיל מגד מככבים בספרייה שלי".

המלצה על ספר

"'משוואה עם נעלם', של איל מגד. הסוף מפתיע – מומלץ".

מה הכי כיפי בשבת שלך?

"ללא ספק, הבילוי בחיק המשפחה. הדר והילדים הם האושר הכי גדול שלי!".

עם מי היית רוצה לשבת קפה?

"שלמה המלך – המלך היחיד שהצליח לנהל אימפריה מפוארת, מן הלבנון ועד הנילוס, מהים ועד הפרת, בתבונה ובנחישות, מבלי להילחם ובאמונה שלמה בצדקת הדרך. הייתי שמח לשאוב ממנו כמה רעיונות ולהתבשם מחוכמתו".

מה עושה בשעות הפנאי?

"אין הרבה פנאי, אבל אם כבר מצליח, אז לרכוב על אופניים בשטחים החקלאיים, להריח את הפריחה, להתבונן במרחבים האין-סופיים של הגולן ולהרים את הידיים מעלה לשמים (תוך כדי רכיבה – לא מומלץ לבעלי לב חלש…) ולהודות לבורא עולם על הכול… על הדרך, על הקשיים, על ההצלחות, על המשפחה, על החברים, על הבריאות ועל כל מה שעוד מצפה לי בהמשך".

איך השפיע עליך המלחמה?

"אני אדם אופטימי מטבעי, עברתי כל כך הרבה תהפוכות בחיים ולמדתי שרק טוב צומח, כשבוחרים להסתכל למקומות הנכונים ולא נותנים לרעשי הרקע לחדור למחשבות. אנחנו נצא מהתקופה הזאת מחוזקים ומאוחדים, ללא צל של ספק!".

מהו המוטו שלך בחיים?

"תהיה הכי טוב שאתה יכול, בכל מה שאתה עושה והטוב יחזור אליך בחזרה".

מהו החלום שלך?

"אישה חכמה אמרה לי פעם: 'בשביל להגשים חלומות, צריך להתעורר בזמן' ומאז, אני מגשים את רוב החלומות שלי. נ.ב. 'האישה החכמה' – אימא שלי, רות כהן שמואלי ז"ל".

מה אתה הכי אוהבת בגולן?

"את המרחבים, את השקט, את חילופי העונות, כשהעשב הצהוב הופך לירוק עז".

מה אתה מאחל לעצמך?

"כל ערב שישי, בגמר התפילה, אני ניגש לארון הקודש, מחזיק את הפרוכת בשתי ידיי ומבקש מבורא עולם: 'שמור לי על המשפחה האהובה שלי, תן לנו בריאות, שמור על עם ישראל ותעשה שנראה את הטוב בכל אדם באשר הוא'".

"אשמח לסיים את הריאיון הנהדר הזה בברכה אותה אני מברך בימי שבת בבית הכנסת:

"יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך, וישם לך שלום".

אמן.