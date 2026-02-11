הקרב על עתיד החקלאות בישראל

רפורמת החלב שמקדם משרד האוצר תחסל את הרפת הישראלית. ריאיון מיוחד עם אברי, רפתן מגבעת יואב

מאת: גלעד כהן

"רפורמת החלב" של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מבקשת לפרק את המבנה ההיסטורי של משק החלב בישראל. הרפורמה תהפוך את משק החלב משוק מתוכנן עם מכסות ומחירים מפוקחים, למודל של שוק חופשי תחרותי ותמיכה בחלב מפולין ומטורקיה.

מצד אחד, במשרד האוצר ובקרב תומכי הרפורמה טוענים כי הגיעה העת לשים סוף ל"מונופול המתוכנן", שמייקר את סל הצריכה של כל משפחה בישראל. לשיטתם, ביטול המכסים ופתיחת השוק לייבוא חופשי הם הדרך היחידה להוריד מחירים ולהבטיח שתמיד יהיה חלב על המדפים.

מנגד, הרפתנים וארגוני החקלאים זועקים כי מדובר ב"גזר דין מוות" לחקלאות הישראלית. הם מזהירים כי קריסת הרפתות הקטנות, בעיקר באזורי הגבול והפריפריה, תפגע אנושות בביטחון המזון של המדינה ותהפוך אותנו לתלויים בייבוא ממדינות כמו טורקיה. עבורם, זהו לא רק מאבק על מחיר הקרטון, אלא על הציונות, עיבוד הקרקע והחוסן הלאומי.

טלטלה גדולה

כדי להבין אם אנחנו עומדים בפני מהפכה צרכנית, או בפני טעות היסטורית, שתפגע אנושות בביטחון המזון של ישראל, שוחחתי עם אברי, רפתן מגבעת יואב.

אברי, בתור רפתן בגולן, אתה מרגיש שהמדינה שכחה כמה החקלאות המקומית חשובה לביטחון של כולנו?

"עם ישראל לא באמת שכח את התרומה הקריטית של ההתיישבות בגבולות הארץ, אנחנו מקבלים תמיכה רחבה מקיר לקיר גם מהציבור וגם בכנסת, כמעט כל הח"כים, מימין ומשמאל, תומכים במאבקנו ומודעים לצדקתנו. התמיכה מהציבור בגולן ובארץ כולה מחממת את הלב ונותנת לנו רוח גבית. הקורונה והמלחמות הוכיחו עד כמה חשובה יכולת ייצור מזון עצמי ומהי התרומה הגדולה של ההתיישבות באזורי הגבול. הרפת הישראלית היא הלב הפועם בכל מושב וקיבוץ ואחד ממנועי הכלכלה היציבים ביותר.

איך הרפורמה הזו משפיעה על התוכניות שלך ושל המשפחה להמשיך ולהחזיק את הרפת בגבעת יואב?

"עצם הדיונים על הרפורמה גרמה לי ולכל שכניי לעצור מידית כל השקעה מתוכננת. אם הרפורמה הזו תצא לפועל, ייסגרו רוב רובן של רפתות הגולן. יש לציין שחלב הגולן מוחרם לייצוא על ידי האיחוד האירופי (כמו כל המוצרים שמייצרים מעבר לקווי 67') כך שנכון להיום, המחלבות נאלצות להסיע את החלב שלנו עד למחלבת רחובות הרחוקה, כי זו המחלבה היחידה בארץ שאיננה מייצאת את מוצריה.

"אם הרפורמה הזו תצא לפועל, אז גם מעט הרפתות שמסוגלות לשרוד את הרפורמה לא ימצאו מחלבה שתסכים לקלוט את החלב. ברמת הגולן, מייצרים כמאה מיליון ליטר חלב בשנה, מה שמכניס לגולן כ-300 מיליון ש"ח בשנה, כסף שהולך למרכזי מזון, מגדלי השדה, טכנאים, וטרינרים, ביו-גז ועוד. יש המון מעגלים שמתפרנסים מהענף הזה. הרפורמה הזו תייצר טלטלה גדולה פה בגולן".

החלב האיכותי בעולם

עד כמה זה מדאיג אותך שנהיה תלויים בחלב של מדינות אחרות, במקום לסמוך על מה שמיוצר כאן בישראל?

אברי: "חלב הוא מוצר צריכה בסיסי וטרי. אם חלילה תפרוץ מלחמה, או אם מדינה כזו או אחרת תחליט להטיל עלינו חרם, אזי תורגש ירידה בהיצע. במקרה כזה, לא ניתן יהיה לתגבר את הייצור הישראלי בנקל. למעשה, זה ייקח שנים להחזיר את יכולת הייצור המקומית.

"דבר נוסף שצריך לומר – אין לנו שליטה על איכות המזון שנכנס לארץ, לא אצל המגדלים ולא אצל היבואנים. לעומת זאת, חלב שמיוצר בארץ עובר בקרת איכות שאין שנייה לה בעולם. אני אומר בגאווה שהחלב הישראלי הוא החלב האיכותי ביותר בעולם.

שאלה אחרונה, למה משרד האוצר לא נלחם במונופולים האמיתיים, שהם המחלבות הגדולות? קל להם לבוא על הרפתן?

"מי שקרא את עיקרי הרפורמה, מבין שאין פה שום בשורה לצרכן. לא תהיה ירידה במחיר ולא הקלה ביוקר המחיה. אם רוצים בשורה אמיתית לתושבים צריך להוריד מע"מ על מוצרי החלב (כמו שאין מע"מ על ירקות), זהו מהלך שיוריד מידית את המחירים ולא יפגע באף אחד".