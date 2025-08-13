חיפוש

העסקים שחזרו לחיים

מותגים גדולים בעולם עשו בחודשים האחרונים מהלך פשוט וחכם – רעננו את המותג שלהם, שיפרו את המוצר והסבירו את זה ללקוחות בשפה ברורה

מותגים גדולים בעולם רעננו את המותג שלהם ושיפרו את המוצר. זה לא קסם, זו שיטה שכל עסק יכול ליישם. הנה הסיפור, הצעדים, והדוגמאות – בשפה פשוטה, עם דגש על מה שחשוב לחברות ועסקים כאן אצלנו.

שוק הלקוחות היום לא דומה למה שהיה לפני חמש שנים. כולם רוצים להבין במהירות מה מוכרים להם ולמה כדאי להם לקנות. אם זה לא ברור, הם עוברים למישהו אחר. בשבוע האחרון, פורסמו בעולם כמה סיפורים על מותגים שמכרו ישירות ללקוחות דרך האינטרנט ועשו ריענון מותג חכם. המטרה הייתה ברורה – למשוך קהל חדש, לשמור על הוותיקים ולהכניס יותר כסף לקופה.

מיתוג מחדש

מיתוג מחדש (ריברנדינג) זה לא רק לוגו חדש, או צבעים אחרים. מדובר בשדרוג אמתי – שיפור המוצר, התאמת המסר ללקוחות של היום ושמירה על מה שהלקוחות הוותיקים אוהבים. זה גם הסבר פשוט וברור, שכל לקוח יכול להבין.

כמה דוגמאות מהעולם: • "Outdoor Voices" מותג בגדי ספורט. החזירו את המייסדת, שילבו עיצוב צבעוני עם המסר הישן ,Doing Things, וקבעו יעד ברור: להגיע למאה מיליון דולר מכירות בשנה הקרובה. השיעור לעסקים: שמרו על מה שעובד, הוסיפו חידוש שיגרום לקהל לעצור ולהסתכל.  • "Everlane" מותג בגדי בייסיק. שיפרו בדים וגזרות, קבעו יעד מכירות של 260 מיליון דולר עד 2027 וסיפרו על זה ללקוחות בשפה פשוטה. השיעור: הגדירו יעד מספרי והסבירו מה שיפרתם.  • "Rothy’s" מותג נעליים. הוסיפו דגמים חדשים בלי לשבור את הזהות של המותג. צמחו ב-17% בשנה האחרונה. השיעור: הרחיבו מוצרים לאט, כדי שהלקוחות הקבועים לא ילכו לאיבוד.  • "Pact"מותג בגדים אורגני. בחרו סלוגן פשוט – "תתלבש טוב לעצמך" – והשתמשו בו בכל מקום. השיעור: משפט אחד קליט שיחזור בכל פרסום. • "Hero Cosmetics" מותג טיפוח. הציעו פתרון פשוט לפצעונים וסיפרו את זה בצורה ברורה. נמכרו ב-630 מיליון דולר. השיעור: כשפותרים בעיה אמיתית ומסבירים אותה נכון, זה עובד.

איך מיישמים את זה – שלבים פשוטים
  • בחרו משפט ליבה – מה לא משתנה אצלכם. למשל: "תמיד יין מהכרם שלנו", או "תמיד חופשה שקטה מול הכנרת".
  • הדגישו מה שיפרתם – חומרי גלם טובים יותר, שירות מהיר יותר, חוויית אירוח טובה יותר.
  • השאירו עוגן ללקוחות הוותיקים – מאפה הדגל, הצבע המוכר, העובד הוותיק בקבלה.
  • בנו מסר חדש ללקוחות חדשים – תמונה ברורה, משפט קצר, קריאה לפעולה.
  • הכינו שלושה תכנים לפתיחה – בעל העסק מדבר, הדגמת מוצר או שירות, סיפור של לקוח מרוצה.
  • קבעו מדדים – יעד הכנסה חודשי, אחוז חזרה של לקוחות, זמן אספקה.
  • בדקו ושפרו – תנו לכל שינוי חודש לנסות, לפני שעוברים לדבר הבא.

דוגמה יישומית – יקב משפחתי: המשפט – "יין אמתי שמרגישים בלב". השיפור – מרפסת טעימות חדשה. העוגן – אותם זנים ותיקים. תכנים – סרטון קצר עם היינן, סרטון לפני ואחרי השדרוג, סיפור של זוג שחגג אצלכם. מדדים – תוספת 10% במכירות הקיץ, 200 חברי מועדון חדשים.

טעויות להימנע מהן

לנסות לדבר לכולם באותו מסר – חלקו את המסרים לוותיקים ולחדשים.

לשנות הכול בבת אחת – צבע, לוגו, צילום. עדיף בהדרגה.

להבטיח הבטחות שאין יכולת לקיים – יעד קטן שמושג עדיף על חלום שנשאר על הנייר.

לשכוח לשתף את הצוות – כולם צריכים לדעת להסביר את המסר החדש.

לסיכום, ריענון מותג הוא לא מהלך של "יום אחד". הוא תהליך – מוצר טוב יותר, מסר ברור, שמירה על הקיים ובדיקת תוצאות. עסקים שעושים את זה נכון, רואים את ההבדל בקופה.

כתבות שיכולות לעניין אותך

אולי יעניין אותך גם:

  • קדנציה נוספת לחיים סתתיהו

    מנכ"ל תיירות עין גב וכפר הנופש עין גב ב-18 השנים האחרונות, חיים סתתיהו, נבחר לקדנציה…

  • מקדמים את העסקים בגולן

    150 יזמים חדשים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים מרמת הגולן השתתפו בכנס עסקים ויזמויות שהתקיים ב"מרכז…

  • לחזור לחיים

    עלייה בשיעור המתחסנים בכל קבוצות הגיל ביישובי רמת הגולן. תושבי הגולן מצביעים בכתפיים ורוצים לחזור…

מחשבות ודעות

גשר צמח *9924 צ׳יטו טיגו 8 פרו המותג הסיני הגיע לצפון

