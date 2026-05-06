המרגל האגדי שסלל את הדרך לגולן

61 שנים לתפיסתו של אלי כהן, האיש שלנו בדמשק. בזהותו הבדויה, הצליח כהן לחדור לדרגים הגבוהים ביותר בדמשק ולהעביר לישראל מידע קריטי

במאי 1965, נדם לבו של אחד מגדולי הגיבורים שידע העם היהודי בעת החדשה. אלי כהן, "האיש שלנו בדמשק", עלה לגרדום, כשהוא עטוף בגאווה יהודית ובאהבה חסרת פשרות למדינת ישראל. גם היום, עשרות שנים אחר כך, רוחו עדיין נושבת בין סלעי הבזלת של רמת הגולן, המקום שבו המודיעין שאסף שינה את פני ההיסטוריה. אליהו (אלי) כהן, יליד מצרים, עלה לישראל מתוך דחף ציוני עמוק. לאחר שגויס למודיעין, עבר הכשרה מפרכת ואימץ זהות בדויה – כאמל אמין ת'אבת, איש עסקים סורי עשיר השב למולדתו מהגולה. בכישרונו הנדיר, הצליח כהן לחדור לדרגים הגבוהים ביותר בדמשק והפך לידיד נפש של קצינים בכירים, שחשפו בפניו את הסודות הכמוסים ביותר של הצבא הסורי.

אחת התחנות המכריעות בפעילותו הייתה "בניין החזית", בפאתי העיר קוניטרה. המבנה המרשים, ששימש כמפקדת המודיעין הסורית, היה הלב הפועם של המערך הצבאי מול ישראל. אלי כהן ביקר במקום מספר פעמים, בייחוד באוקטובר 1962, כדי לתקף את אישורי המעבר שלו לאזורים הצבאיים הסגורים. כיום, הבניין עומד סמוך לקיבוץ מרום גולן ומהווה חלק מרכזי ב"שביל אלי כהן".

"שביל אלי כהן" הוא שביל הנצחה המורכב משמונה תחנות, הפזורות לאורך כביש 98 וקשורות לפועלו של כהן בגולן.

שביל הוקם על ידי גיל ברנר. האמון המוחלט שקיבל שם מהסורים הוא שאפשר לו להעביר את המידע הקריטי שהוביל, בסופו של דבר, לניצחון של צה"ל במלחמת ששת הימים.

השידור שיורט

התרומה המפורסמת ביותר של כהן קשורה לביקוריו במוצבים הסוריים ברמת הגולן. הוא הציע למפקדים לנטוע עצי איקליפטוס בכל מוצב כדי לספק צל והסוואה לחיילים. הסורים אימצו את הצעתו בחום, מבלי לדעת שהם מסמנים במו ידיהם את המטרות עבור חיל האוויר וצה"ל. במלחמת ששת הימים, אותם עצים שימשו כציוני דרך מדויקים שאפשרו להשמיד את עמדות האויב, בזו אחר זו.

בינואר 1965, הגיע סיפור הגבורה לסיומו. הסורים, שחשדו בדליפת מידע ברמה גבוהה, נעזרו במומחים סובייטים ובציוד איתור חדיש. כדי לאתר את המקור, הכריזו השלטונות על תקופה של "דממה אלחוטית" מוחלטת בדמשק. ב-18 בינואר, בעוד אלי כהן משדר מברק לישראל, הצליחו המכשירים הסובייטיים לאתר את האות מדירתו.

כוחות הביטחון פרצו פנימה ותפסו אותו בעת השידור.

ראש המוסד, דוד ברנע, חשף לאחרונה כי כהן נתפס משום ששידוריו פשוט יורטו ואותרו על ידי האויב ולא בשל טעות אנוש, או לחץ מצד מפעיליו.

להשיב ארצה

בשנים האחרונות, במאמץ מודיעיני מתמשך, נחשפו חומרים ופריטים אישיים של כהן. אלו כוללים כ-2,500 מסמכים ותמונות, בהם הקלטות מתיקי החקירה הסוריים, מכתבים בכתב ידו לבני משפחתו בישראל ותמונות מפעילותו החשאית לצד בכירי השלטון. בין התיעוד שנחשף נמצאו אזכורים למפתחות לדירתו בדמשק, דרכונים מזויפים ויומנים אישיים. ברישומים אלו נחשפו גם המשימות שקיבל מהמוסד, בהן מעקבים והבאת מודיעין.

מדינת ישראל ומערכת הביטחון ממשיכות לפעול בכל מיני דרכים כדי לסגור את המעגל ולהשיב את עצמותיו של אלי כהן לקבורה בישראל.



