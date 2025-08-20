המייקרים מגיעים ל"גמלא"

קצרין מציגה חינוך חדשני וקהילתי: בבית הספר "גמלא", הושלמו העבודות בימים אלו סביב מרחב יזמות ויצירה חדשני, בהשקעה של כמיליון ש"ח. המתחם, המשתרע על פני מאות מטרים, משלב לואו-טק והייטק, מדפסות תלת-ממד, תחנות עיצוב, כלי עבודה מסורתיים וחדשניים, שולחנות חשיבה ועמדות יצירה מתקדמות

בימים אלו, הושלמו בבית הספר "גמלא" העבודות סביב מרחב "המייקרים" – פרויקט חשוב שיוטמע במערך החינוך בקצרין, החל משנת הלימודים הקרובה, תשפ"ו. המרחב, שנבנה בהשקעה כוללת של כמיליון ש"ח, יתפרש על פני מאות מטרים ויכלול שילוב של טכנולוגיות מתקדמות וכלים מסורתיים: מדפסת תלת-ממד, תחנות עיצוב, כלי עבודה מסורתיים וחדשים, שולחנות חשיבה ועמדות יצירה מתקדמות. השילוב הזה יאפשר לתלמידות ולתלמידים לחוות למידה אחרת, למידה דרך התנסות, עשייה, דמיון וחדשנות.

בשנת הלימודים הקרובה, יעברו צוותי ההוראה בגמלא הכשרה מיוחדת, שתהפוך אותם ל"צוותי מייקר". אלה ילמדו כיצד להטמיע את עקרונות המייקריות בתוך מקצועות הלימוד השונים, כך שכל תלמיד ותלמידה יוכלו להפוך רעיונות למציאות ולהתנסות בחינוך חווייתי ויוצר.

כמו כן, בהמשך השנה, עתיד לקום מרחב מייקרים נוסף, בבית הספר "דרכי נעם", כחלק מהרחבת המהלך לכלל מוסדות החינוך בקצרין.

"מרחב המייקרים הוא ביטוי מוחשי לחזון החינוכי שאנחנו מובילים. לצד ההקמה הפיזית, אנחנו מגבשים די-אן-איי חינוכי חדש לקצרין", מסבירה מנהלת מחלקת החינוך במועצה, מרסל לב. "המטרה של התהליך היא להגדיר את זהותו של בוגר מערכת החינוך המקומית. מדובר בתהליך הוליסטי שמבקש לחבר בין חדשנות פדגוגית וערכים קהילתיים ייחודיים לקצרין. ממש בשבוע הבא, נקיים כנס שיתוף ציבור, שבו נזמין את ההורים והתושבים להיות שותפים מלאים בעיצוב העתיד החינוכי בקצרין."

די-אן-איי חינוכי חדש

הכנס, תחת הכותרת – "מגבשים די-אן-איי חינוכי חדש לקצרין", ייערך ביום רביעי, 27 באוגוסט, בשעה 18:00, במתחם "העתיד", מכללת תל חי-אוהלו. במסגרת הכנס, יתקיימו הרצאות, שולחנות עגולים ושיח פתוח עם הציבור, במטרה לעצב יחד את זהות החינוך המקומי.

"ההשקעה במרחב המייקרים, בפרט ותהליך גיבוש הדי-אן-איי החינוכי של קצרין מחדש, בכלל הם שני חלקים של תמונה אחת", אומר ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה. "אנחנו רוצים להעניק לילדי קצרין כלים של יצירה, יזמות וחשיבה חדשנית, לצד ערכים קהילתיים וזהות מקומית ברורה. אנחנו כל הזמן משקיעים בתשתיות וזה חשוב, אבל התשתית החזקה ביותר שמהווה גם את מנוע הצמיחה המשמעותי ביותר זהו החינוך. זה הבסיס לעתיד חזק ומשגשג של בירת הגולן."