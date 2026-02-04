החדשנות שבגולן

ביום שני האחרון, התקיים ערב מרגש שבו נפתחה כיתת ההייטק בתיכון, הראשונה בגולן. מדובר בתכנית מצוינוּת פורצת דרך, שבה משתתפים תלמידי חטיבת הביניים חיספין, בניהולו של אופיר בן אילוז ובליווי המרכז ליזמות וחדשנות בגולן, כחלק מיוזמה לאומית, להצמחת דור העתיד של התעשייה בישראל.

כיתת ההייטק מהווה נדבך משמעותי בחזון המצוינות והחדשנות של רשת "רוח הגולן". מטרת התכנית היא להגדיל את מספר מסיימי בגרות טק והיא כוללת לימודים מוגברים במתמטיקה, פיזיקה, תכנות ואנגלית, לצד תוכניות העשרה, חיזוק מנטלי וליווי אישי.

באירוע הפתיחה החגיגי, השתתפו התלמידים שנבחרו לתכנית, הוריהם וצוותי החינוך. האירוע סימן את תחילתו של מסלול לימודי ייחודי, המחבר בין מצוינות לימודית, טכנולוגיה ופיתוח אישי. בטקס הפתיחה, הדגיש מנהל החטיבה את תפיסת העולם החינוכית שמובילה את המהלך.

לא מוותרים על אף אחד

אופיר בן אילוז: "בחטיבת הביניים של הישיבה התיכונית חיספין, אנו רואים ערך גדול בהובלת מצוינות לימודית וחדשנות, המשולבות בתחומי העשייה השונים בקודש ובחול, לצד יצירת אקלים מיטבי ופיתוח שיח רגשי. כחלק מהחזון הזה, השקנו השבוע בשכבת ז' מיזם פורץ דרך: 'כיתת הייטק', בשיתוף מרכז החדשנות ומשרד החינוך. מטרת התכנית היא להגביר בצורה משמעותית את מסיימי 'בגרות טק' בישיבה והיא כוללת לימודים מוגברים של מת"מ, פיזיקה, תכנות, אנגלית וכן תכניות העשרה, חיזוק מנטלי וליווי פרטני. אנו מאחלים הצלחה רבה לכל משתתפי התכנית ומודים מאוד למלכה חן, אשר מובילה אותה".

מי שמלווה את התלמידים ביום-יום ורואה מקרוב את תהליך ההתפתחות היא מלכה חן, האמונה על ליווי התכנית.

מלכה חן, מורה ואחראית תחום ה-AI ומלוות התכנית, הוסיפה: "מצוינות כיתת ההייטק היא מבחינתי שליחות. יד ביד בדרך להצלחה – זו לא רק סיסמה, זו התחייבות.

"כמלוות התכנית, אני כאן כדי לחבר בין כל העולמות, לסנכרן את המורכבות ולוודא שהמסע הזה נבנה בדיוק למידות התלמידים המשתפים בתכנית. מעקב אחרי ההישגים וההתקדמות הוא רק שלב בדרך, המטרה האמיתית שלי היא להיות לצדם ברגעים המאתגרים, לחזק את החוסן המנטלי ולדאוג שכל אחד יממש את הפוטנציאל העצום שטמון בו.

"מצוינות עבורי היא מצב תודעתי – הרצון לנצח את האתגרים של אתמול.

ככה אני חיה וככה אני מלווה את התלמידים, באמונה ובנחישות. אצלנו לא מוותרים לאף אחד ופשוט לא מוותרים על אף אחד."

חלק מהקטר המוביל

במרכז ליזמות וחדשנות בגולן רואים בתכנית חלק מתפיסה רחבה של פיתוח הזדמנויות חינוכיות מתקדמות באזור.

מנהלת המרכז ליזמות וחדשנות בגולן, ליז כהן, ציינה: "פתיחת תכנית כיתת הייטק לחטיבת הביניים חיספין היא רגע מרגש ומשמעותי שאנו גאים להיות חלק ממנו. דור העתיד של הגולן זוכה לקבל תכנים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר. זו שליחות עבורנו להוסיף עוד ועוד תלמידים מוכשרים ומצוינות לתוכניות שמאפשרות להם לגלות את הפוטנציאל שבהם ולהאמין ביכולתם להוביל.

"מתוך עשייה, שליחות, וציונות אמיתית, אנחנו פועלים כדי שתלמידי הגולן יהיו חלק מהקטר המוביל של מדינת ישראל. במרכז של 'רוח הגולן', בחיספין, פועלות מגוון תוכניות פורצות דרך, המיועדות לכלל מוסדות החינוך בגולן. אנו מאמינים בהרחבת מעגלי הזדמנות וביצירת מסה משמעותית של תלמידים סקרנים, מצוינים ושאפתנים.

נשמח להמשיך ליזום, ליצור ולהוביל שותפויות חינוכיות, שיאפשרו לכלל התלמידים בגולן לקחת חלק בעשייה המשותפת – דתיים וחילונים, דרוזים ויהודים."

כיתת ההייטק בחטיבת הביניים חיספין מסמנת שותפות חינוכית ערכית, המחזקת את החינוך הטכנולוגי והקהילתי ברמת הגולן ומביטה קדימה לעתיד.