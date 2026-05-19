"ההתעמלות פשוט בחרה בי"

ספורטאית השבוע של מחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן היא דפנה פרבר, מתעמלת, בת 14 מקצרין

דפנה החלה את דרכה כבר בגיל הרך, אך החלה להתאמן באופן מסודר בגיל 10. מגיל צעיר מאוד אהבה להתאמן בבית, על טרמפולינה ובגן שעשועים, המשיכה בכך גם בתקופות שבהן לא היו חוגים פעילים באזור.

היא השתתפה מספר שנים בחוג התעמלות אומנותית, ובהמשך בהתעמלות קרקע, כאשר אימה של דפנה, נטאשה, החלה לאמן חוגים בגולן. במהלך השנים, התאמנה באולומות שונים עם נסיעות וזמני המתנה בחוגים אחרים של אימה, אך תמיד הפגינה התמדה וסבלנות. 

לאחרונה, השתתפה בתחרות הארצית של ליגת אליצור, לאחר שהייתה היחידה מרמת הגולן שהעפילה לשם, בעקבות הישגיה בתחרות האזורית בצפת.

מדוע בחרת בענף?

דפנה: "מאז שאני קטנה, הייתי מאוד גמישה ואהבתי לעשות עמידת ידיים, גלגלונים וגשרים ולקפוץ ולהתאמן על טרמפולינה. זה תמיד היה משהו טבעי וכיף בשבילי. ידעתי שאימא שלי הייתה מתעמלת כשהייתה קטנה, אז הייתי מבקשת ממנה להראות לי וללמד אותי דברים. זה הרגיש כאילו ההתעמלות פשוט בחרה בי".

מהן התוכניות שלך לעתיד?

"בשנה הבאה, אני מתכננת ללמוד באולפנת מירון. בגלל שזה בפנימייה, אני לא יודעת כמה אוכל להמשיך להתאמן בחוגים, אבל אני יודעת שההתעמלות תמיד תהיה חלק ממני".

מה את עושה בימים אלו ממש?

"אני לומדת בכיתה ח’ באולפנת מירון וזאת השנה הראשונה שלי שם ואני מאוד נהנית. בנוסף להתעמלות פעמיים בשבוע, אני משחקת טניס עם האחים שלי, במסגרת חוג פרטי. בימי שישי בבוקר, אני לומדת אמנות בזכוכית בצפת, תחום שאני מאוד אוהבת, כי הוא משלב עבודה עם אש ויצירה. כשאני בבית, אני אוהבת לטפל בתרנגולות ובארנבות שלנו".

מהו המסר שלך לכולם?

"חפשו את מה שאתם באמת אוהבים, לא לפחד לנסות גם אם לא מצליחים ישר ולהמשיך להתמיד, גם כשזה קשה. גיליתי שכל מיומנות עוזרת להתפתח וכל דבר שאני מתאמנת עליו מחזק אותי גם בתחומים אחרים בחיים, לא רק בספורט, אלא גם בריכוז, בהתמדה, בביטחון וביכולת לנסות שוב".

נטשה פרבר, המאמנת של דפנה פרבר, בקבוצת התעמלות מתקדמות שבאשכול "אל על": "דפנה היא מתעמלת שגדלה מתוך אהבה אמיתית לתחום. גם בתקופות שלא היו חוגים, היא מצאה דרכים להתאמן לבד ולהמשיך להתקדם. לאורך השנים, הייתה מבלה שעות באולם, בזמן שהמתינה לאימונים שלה ותמיד מצאה לעצמה על מה לעבוד ולהשתפר. כבר מההתחלה, בלטה באומץ לנסות דברים חדשים בלי פחד, לצד שקט פנימי ונחישות שמובילים אותה בעקביות קדימה. השנה, היה מרגש במיוחד לראות אותה מתחרה לראשונה ברמה הארצית ואני מאוד גאה בה, גם כאימא וגם כמאמנת, על כל הדרך שעשתה".

מכאן, אנחנו מאחלים לדפנה המון הצלחה בהמשך, ממחלקת הספורט, במרכז הקהילתי גולן. עלי והצליחי 🙂

