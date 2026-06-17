ההחלטה האסטרטגית בשטח

קק"ל חתמה על עסקת ענק לרכישת מקבצי דיור ברובע הנחלים בקצרין. ראש המועצה, יהודה דואה: "כניסתה של קק"ל היא הבעת אמון מוחלטת בהנהגה ובחוסן של בירת הגולן"

ההחלטה האסטרטגית וההיסטורית של קרן קיימת לישראל (קק"ל) למען בירת הגולן קורמת עור וגידים בשטח, בקצב מהיר מהצפוי. במסגרת השלב הראשון של מימוש ההחלטה, ביצעה קק"ל מהלך נדל"ני חסר תקדים וחתמה על עסקת ענק בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, לרכישת מקבצי דיור מרוכזים ברובע הנחלים החדש (רובע 12).

הדירות שנרכשו על ידי קק"ל, כחלק מהתקציב הגדול ביותר שגויס אי פעם על ידי המועצה המקומית מהקרן, יוקצו באופן מבוקר לטובת מסלולים של השכרה לטווח ארוך בתנאים מועדפים. על פי התוכנית, דירות אלו צפויות לשמש כעוגן קליטה אסטרטגי עבור משפחות צעירות המבקשות לבנות את ביתן בגולן, לצד אנשי חינוך, גרעינים משימתיים ובוגרי מכינות קדם-צבאיות, שישתלבו בתוך הקהילה המקומית בקצרין.

ההשקעה הזו היא חלק בלתי נפרד מתוכנית מקיפה שגובשה בעבודת מטה יסודית ומקצועית בהובלת ראש המועצה, יהודה דואה ויו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי. לצד רכישת מקבצי הדיור הללו, השותפות בין הגופים עתידה לכלול בשלבים הבאים השקעות אסטרטגיות נוספות בעשרות מיליוני שקלים בתחומי הפיתוח, החינוך והתשתיות הציבוריות ביישוב.

"מנוע צמיחה אדיר שימשוך הון אנושי איכותי"

רובע הנחלים מצוי בעיצומן של עבודות בנייה ופיתוח נרחבות ועתיד להכפיל בשנים הקרובות את אוכלוסייתה של קצרין. כניסתה של קק"ל כשותפה אסטרטגית כבר בשלב זה, נתפסת כמהלך שיחזק את קצרין וקהילתה.

"מדובר בצעד היסטורי ומשמעותי, לראשונה בקצרין", מסביר ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, כשהוא מנתח את משמעות ההסכם על רקע האתגרים הנוכחיים בצפון. דואה רואה בחיבור עם קק"ל מנוף ישיר להצמחת הקהילה: "העסקה הזו היא תרגום מעשי של עבודה מאומצת וחזון משותף שנועד להבטיח שלצעירים, לאנשי חינוך ולמשפחות חדשות תהיה נחיתה רכה ואיכותית בבירת הגולן. כניסתה של קק"ל כשותפה מרכזית מהווה הבעת אמון מוחלטת בקצרין ובהנהגתה ותהיה מנוע צמיחה אדיר שימשוך אליו הון אנושי איכותי. אנו נמשיך לפעול יחד, במקצועיות ובנחישות, כדי להצעיד את קצרין קדימה ולבסס אותה כעוגן המרכזי של האזור כולו".