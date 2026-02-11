הגולן יוצא לדרך עם תכנית היערכות אזורית לשינוי האקלים

התכנית נועדה לחזק את החוסן של הרשויות המקומיות ותושבי הגולן אל מול ההשפעות של משבר האקלים – גלי חום, בצורת, הצפות ושינויים קיצוניים

צילום: רותם דורי

הגולן יוצא לדרך עם תכנית היערכות אזורית חדשה לשינוי האקלים, במימון המשרד להגנת הסביבה. התכנית נועדה לחזק את החוסן של הרשויות המקומיות ותושבי הגולן אל מול ההשפעות של משבר האקלים – גלי חום, בצורת, הצפות ושינויים קיצוניים בדפוסי מזג האוויר.

תכנית ההיערכות הגולנית מתמקדת בהתאמת האזור למציאות האקלימית החדשה, תוך שילוב בין תהליכי הסתגלות ארוכי טווח לבין הפחתת סיכונים סביבתיים, כלכליים וחקלאיים. במסגרת התהליך, יבוצע מיפוי מקיף של סיכונים אזוריים, גיבוש פעולות מניעה ותגובה ופיתוח פתרונות מקומיים מותאמים לגולן.

בין מרכיבי התכנית: מיפוי והערכת אזורים פגיעים והשפעתם על תשתיות ואיכות חיי התושבים; בחינה מעמיקה של אתגרי החקלאות בגולן לנוכח שינויי האקלים; גיבוש אסטרטגיות הסתגלות כגון הצללה סולארית, ניהול חכם של משאבי מים ועידוד אנרגיה מתחדשת; מיפוי השינויים במגוון הביולוגי והשלכותיהם והקצאת משאבים באמצעות גיוס תמיכה ממשלתית ותקציבים ייעודיים. כל זאת, תוך יישור קו עם התכנית הלאומית להיערכות לשינוי האקלים.

הגולן, על ייחודו האקולוגי, המגוון הביולוגי והחקלאות שבו, יעמוד במרכז תהליך התכנון והיישום. התכנית שואפת לספק מענה מעשי לתושבים, לחזק את החוסן הקהילתי והכלכלי ולצמצם סיכונים עתידיים – במיוחד לענף החקלאות, המהווה עוגן מרכזי באזור.

את התהליך מובילים "מכון שמיר למחקר", עם היחידה הסביבתית גולן, שפועלת בשותפות של המועצות גולן, קצרין, בוקעתא, מסעדה, מג'דל שמס, עין קיניא וע'ג'ר, המשרד להגנת הסביבה וחברת "מטריקס".