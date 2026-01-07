ברינה יקצורו

"החברה לפיתוח הגליל": למרות מיעוט גשמים בעמק החולה, החלה זריעת 3,500 דונם תפו"א לתעשיית הצ'יפס. היבול צפוי לעמוד על כ-17,500 טון

על פי נתוני השירות המטאורולוגי, לעומת אזורים רבים במישור החוף שנהנו מגלי הגשם האחרונים וצברו מתחילת עונת הגשמים כ-300-400 מ"מ של גשם, בעמק החולה ירדו עד כה כ-140-160 מ"מ בלבד, רק כ-30% מהממוצע השנתי.

עם זאת, ממשיכים הכלים החקלאים של קואופרטיב ג"ג (גליל גולן) ב"חברה לפיתוח הגליל", בעבודת זריעות גידולי החורף, בהם כ-3,500 דונם הצפויים להניב כ-17,500 טון תפוחי אדמה מובחרים לתעשיית הצ'יפס. זאת, בנוסף לזריעת כ-35,000 דונם חיטה ו-2,500 דונם גזר.

ב"חברה לפיתוח הגליל" (משקי הגליל העליון), מציינים כי עקב הבצורת אשתקד, נאלצו חקלאי הגליל העליון לייבש מעל 30 אלף דונם גידולי שדה, תוך נזק כלכלי קשה – מעל 65 מיליון ש"ח.

הציפייה היא כי המדינה תתעשת בסופו של דבר ותפצה את החקלאים על הנזקים הכבדים שספגו.

ישנה תקווה כי עם פתיחת שנת 2026, המגמה במזג האוויר תשתנה וגם אזור עמק החולה ייהנה ממנות גשם משמעותיות, שייטיבו עם החקלאות, הטבע ומשק המים.

גידולי תפוחי האדמה בעמק החולה צפויים להימשך עד חודש יוני, כאשר היקף היבול הממוצע יכול להגיע עד לרמה של 5 טון לדונם.

בשדות עמק החולה, נזרעים מספר זני תפוח אדמה משובחים, בראשם הזן "דזירה", בעל קליפה אדומה ובשר צהוב, הנחשב לאידאלי להכנת צ'יפס בטיגון עמוק, בזכות מרקמו המוצק ותכולת המים המועטה שבו המעניקים לו קריספיות מושלמת וכן מתאים לבישול ואפייה.

ג"ג (גליל גולן) הנה אגודה חקלאית, בבעלות "החברה לפיתוח הגליל", בשיתוף קיבוצי הגליל העליון וצפון הגולן. החברה מספקת מגוון רחב של שירותי ניהול ועיבוד למשקים חקלאיים בניהול צוות רחב, מנוסה ומקצועי בתחום גידולי השדה, לצד צי גדול של כלים חקלאיים מתקדמים למגוון שימושים וגידולים.