ברוכה הבאה לקצרין – השרה להגנת הסביבה עידית סילמן

בפגישת עבודה עם ראשי המועצות, מסרה השרה סילמן כי יושקעו חמישה מיליוני ש"ח למענֶה מרחבי ועצמאי לכיבוי שרפות בשטחים הפתוחים ובשמורות הטבע בקצרין ובגולן

ביום חמישי האחרון, התקיימה פגישת עבודה מקצועית וחשובה בין השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, ראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, מנכ"לית רשות הטבע והגנים, רעיה שורקי וראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר.

במרכז הביקור, עמדה בשורה משמעותית: הקצאת משאבים ייעודיים לחיזוק ההגנה על היישובים והשטחים הפתוחים באזורנו. בהשקעה של 5 מיליון ש"ח, הוקם מענה מרחבי ועצמאי לכיבוי שרפות בשטחים הפתוחים ובשמורות הטבע בקצרין ובגולן. מרכיב הביטחון החשוב, נולד כחלק מלקחי המלחמה ובעקבות השרפות שכילו שטחים נרחבים במהלך המלחמה.

המערך החדש, יהיה משותף לרשות הטבע והגנים, המועצה המקומית קצרין, המועצה האזורית גולן ויאפשר תגובה משמעותית בזמן אמת. בהמשך, דנו השרה וראשי המועצות ביישום החלטת הממשלה קצרין-גולן והשתלבות המשרד להגנת הסביבה בהחלטה.

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "השרפות שפרצו בגולן בתוך הלחימה המחישו עד כמה המענה שהיה קיים לא הספיק וכמה מהר הטבע הישראלי יכול להיפגע. הגולן הוא נכס לאומי – סביבתי, תיירותי וביטחוני – והחובה שלנו היא להגן עליו לא רק בזמן חירום, אלא לאורך כל השנה. השקעת המשרד בחמישה מיליון שקלים בהקמת המערך האזורי החדש תאפשר תגובה מהירה, מניעה, תחזוקה ועמידה עצמאית בשטח. זו אחריות של מדינה שרואה את האזרחים שלה, את הטבע שלה ואת המחר. לכן נמשיך לבסס יכולות בשטח, לתחזק את המרחבים הפתוחים ולעמוד על המשמר, כדי שהגולן יהיה בטוח, שמור ומוכן לאתגרי העתיד".

ראש המועצה, יהודה דואה: "שמחנו לארח שוב את השרה סילמן. מצאנו אצל השרה אוזן קשבת לצרכים הסביבתיים שלנו ונכונות לסייע תוך הקצאת משאבים מידיים ומשמעותיים, אני מודה על כך לשרה. שילוב הכוחות בין המשרד להגנת הסביבה, רט"ג והמועצות הוא כלי עבודה מרכזי ואני בטוח שזה יסייע לנו להמשיך ולהצמיח את קצרין, תוך שמירה מיטבית על הסביבה המיוחדת שלנו, כאן בבירת הגולן".