בקרוב: יחידה להתפתחות הילד של "מכבי שירותי בריאות"

בשורה גדולה להורים ולילדים ברמת הגולן. מרכז טיפולים התפתחותיים מקצועי ונגיש ייפתח בקרוב במרכז הרפואי של "מכבי שירותי בריאות", בקצרין

"מכבי שירותי בריאות" מרימה את הכפפה ומביאה לקצרין יחידה חדשה להתפתחות הילד, כחלק מתפיסת שירות שמציבה את איכות הטיפול והנגישות עבור המשפחות במרכז. מדובר במהלך משמעותי, שמרחיב את שירותי הרפואה בקהילה ומחזק את המענה ההתפתחותי לילדים ברמת הגולן.

היחידה תפעל במרפאת "מכבי" בקצרין, אשר עברה הרחבה והוספת חדרי טיפול ייעודיים ותציע מגוון רחב של שירותים התפתחותיים לילדים מגיל 0 ועד גיל 9. בין השירותים: קלינאוּת תקשורת, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה לילדים, טיפול רגשי, וטיפול פסיכוסוציאלי, כולם במסגרת אחת, עם צוות רפואי מובחר ומנוסה.

מערך הטיפולים נועד לקדם ולשפר מיומנויות מוטוריות, רגשיות, קוגניטיביות וחברתיות ולחזק את תפקוד הילד בסביבה הביתית, החינוכית והחברתית. הדגש הוא על טיפול מקצועי, מדורג ורציף, כזה שמותאם לצרכים הייחודיים של כל ילד ולשלב ההתפתחותי שבו הוא נמצא.

ב"מכבי שירותי בריאות", מדגישים כי הבאת שירותי התפתחות הילד לנקודות הקצה היא חלק בלתי נפרד מתפיסת השירות של הארגון, במיוחד כאשר מדובר בטיפולים הניתנים בסדרות ודורשים רצף טיפולי לאורך זמן. הקרבה למקום המגורים מאפשרת התמדה בטיפול ומקלה גם על ההורים, שהם שותפים מלאים לתהליך.

מנהלת השירות המחוזית של מערך התפתחות הילד ב"מכבי שירותי בריאות", שושי מועלם: "יחידות להתפתחות הילד הן שירות חיוני עבור ילדים והמשפחות שלהם. הנגשת השירות בקהילה, עם צוות מקצועי ובסטנדרט גבוה, מאפשרת טיפול רציף ומדויק יותר ומחזקת את היכולת של הילדים להתקדם ולהתפתח בסביבה תומכת".

היחידה החדשה צפויה להוות עוגן משמעותי למשפחות בקצרין וברמת הגולן ולהרחיב את מעטפת השירותים ההתפתחותיים הניתנים בקהילה, קרוב לבית ובסטנדרט רפואי גבוה.

